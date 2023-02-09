https://ria.ru/20230209/argentina-1850945709.html

В Аргентину не пустили трех беременных россиянок

В Аргентину не пустили трех беременных россиянок - РИА Новости, 09.02.2023

В Аргентину не пустили трех беременных россиянок

Три беременные россиянки "застряли" в аэропорту в Аргентине из-за отказа во въезде со стороны миграционных служб, российское консульство занимается вопросом,... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T18:22

2023-02-09T18:22

2023-02-09T18:22

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БУЭНОС-АЙРЕС, 9 фев – РИА Новости. Три беременные россиянки "застряли" в аэропорту в Аргентине из-за отказа во въезде со стороны миграционных служб, российское консульство занимается вопросом, связывает это с тем, что власти могли счесть предоставленную при въезде девушками информацию неполной или ложной, сообщил РИА Новости глава консульского отдела Георгий Полин. "По нашим сведениям, (в аэропорту) находятся трое. Одна девушка с позавчера, прилетела 7 февраля вечером, еще две прилетели вечером 8 февраля. Всего прилетело больше беременных, но этим россиянкам выписано предписание о недопущении в страну", - сказал Полин. Первой девушке помогли нанять адвоката, который уже в аргентинском суде оспорил решение миграционной службы. У двух других девушек адвоката нет. "Не впустили их в страну в соответствии с законом о миграции, где одно из оснований для недопущения в страну - предоставление неполной, ложной, искаженной информации", - сказал Полин. Комментариями миграционной службы Аргентины России РИА Новости пока не располагает. РАССКАЗ ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА Одна из девушек Екатерина рассказала РИА Новости, что находится в аэропорту уже вторые сутки. У всех девушек большой срок беременности. "Вчера наступила 32-я неделя беременности. Я прилетела в Аргентину из Турции, прилетела к друзьям как турист. Мой молодой человек должен был прилететь позже. На миграционном контроле меня спросили о цели визита и увели в отдельную комнату, где допрашивали около пяти часов", - рассказала Екатерина. Там ей задавали одни и те же вопросы – цель визита, наличие финансовых средств, место проживания. Девушка предоставила адрес друзей, у которых будет жить, их персональные данные, а также показала обратный билет. После допроса Екатерине, по ее словам, отказали во въезде в страну, при этом не объяснив причин. Документы ей не вернули, заявив о том, что ее посадят на рейс до Турции. Девушка попросила дать ей возможность отдохнуть перед обратным вылетом, отправить ее в отель поспать, но ей в этом также было отказано. По словам Екатерины, к ней приставили сопровождающих. Два раза ей вызывали врача. Друзья помогли найти Екатерине адвоката, но его к ней не пустили. "Сейчас девушки находятся в зоне вылета, их паспорта у миграции, судьба их решается. Мы в курсе и добиваемся от аргентинских властей официального уведомления", - сказал Полин. В последние время резко выросло число россиянок, приезжающих в Аргентину, чтобы родить ребенка. Основная причина приезда – получение аргентинского гражданства. Ребенок, рожденный в стране, получает его автоматически, после чего на получение гражданства также могут претендовать и родители, при этом они могут быть даже не расписаны. Аргентинский паспорт дает право на безвизовый въезд в Евросоюз и получение долгосрочной визы в США.

https://ria.ru/20230112/aviareys-1844450757.html

https://ria.ru/20200321/1568950259.html

https://ria.ru/20200402/1569484132.html

https://ria.ru/20221110/pulkovo-1830502274.html

https://ria.ru/20220125/stambul-1769481681.html

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аргентина, турция, сша, туризм, новости - туризм