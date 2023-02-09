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Мосгорсуд оставил в СИЗО фигурантов дела о вымогательстве у Чемезова - РИА Новости, 09.02.2023
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Мосгорсуд оставил в СИЗО фигурантов дела о вымогательстве у Чемезова
Мосгорсуд оставил в СИЗО фигурантов дела о вымогательстве у Чемезова - РИА Новости, 09.02.2023
Мосгорсуд оставил в СИЗО фигурантов дела о вымогательстве у Чемезова
Мосгорсуд признал законным продление срока ареста коммерческого директора компании Ксении Собчак "Осторожно Media" Кирилла Суханова и двух других фигурантов... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T13:44
2023-02-09T13:44
россия
москва
сергей чемезов
ксения собчак
алена водонаева
московский городской суд
ростех
происшествия
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным продление срока ареста коммерческого директора компании Ксении Собчак "Осторожно Media" Кирилла Суханова и двух других фигурантов дела о вымогательстве у главы "Ростеха" Сергея Чемезова 11 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости. "Постановление Тверского районного суда города Москвы от 22 декабря 2022 года оставить без изменения", - огласила решение судья Наталья Журавлева. Вместе с Сухановым до 24 марта останутся в СИЗО бывший главный редактор журнала Tatler Ариан Романовский (Кузьмин) и журналист Тамерлан Бигаев. Заседание началось с задержкой чуть более чем на час. Изначально оно должно было состояться накануне, но помешали проблемы с видеосвязью в СИЗО, и сегодня их всех доставили в суд. Поддержать обвиняемых пришли Собчак и экс-участница телешоу "Дом-2" Алена Водонаева. Вести съемку процесса судья запретила из-за возражений Суханова. Сам он заявил, что не имеет и не имел отношения к телеграм-каналу "Тушите свет" и не администрировал его, что "безукоризненно соблюдал все правила" в СИЗО, обещал сотрудничать со следствием. Романовский настаивал, что пост в телеграм-канале "никак не порочит чье-либо честь и достоинство", рассказал, что работает в жанре светской хроники 17 лет и "вечеринки и дни рождения не относятся к охраняемым законом тайнам, это также не вмешательство в частную жизнь". "Герои заметки сами делились подробностями своей дружбы в СМИ: росли в одном дворе, дружили всю жизнь", - заметил фигурант и посетовал, что его соседями по камере стали убийца и насильник с 14 эпизодами, вина которых уже доказана. Бигаев сообщил, что обвинение против него строится лишь на том, что он "написал текст для публикации", хотя лишь выполнял свою обязанность по договору. Все трое просили перевести их под домашний арест. По версии следствия, Суханов вымогал 11 миллионов рублей у Чемезова за "блок" на публикацию порочащих сведений в телеграм-канале "Тушите свет", где Романовский и Бигаев были администраторами, а также за удаление одного из постов. Фигурантам вменяется вымогательство с целью получения имущества в особо крупном размере (пункт "б" часть 3 статьи 163 УК РФ) и грозит до 15 лет колонии. Обвиняемые не считают себя причастными к предъявленному обвинению. По их словам, за удаление вышеуказанного поста обсуждалась сумма в размере 800 тысяч рублей, 10 миллионов касались дальнейшего контракта на модерацию публикаций с упоминанием Чемезова. Это общение они считали скорее коммерческим и деловым, с их стороны не было каких-либо угроз или требований, а значит, и вымогательства, говорили сами фигуранты. Собчак изначально заявляла, что не имеет отношения к каналу "Тушите свет" или к его фейковому двойнику, в котором появилась информация о якобы начатом расследовании против Чемезова. Тем не менее накануне ареста Суханова она уехала из России. Позднее она вернулась в Москву, посетила офис "Ростеха", а затем принесла извинения Чемезову за сотрудников.
https://ria.ru/20221107/bigaev-1829633695.html
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россия, москва, сергей чемезов, ксения собчак, алена водонаева, московский городской суд, ростех, происшествия
Россия, Москва, Сергей Чемезов, Ксения Собчак, Алена Водонаева, Московский городской суд, Ростех, Происшествия
13:44 09.02.2023
 
Мосгорсуд оставил в СИЗО фигурантов дела о вымогательстве у Чемезова

Мосгорсуд оставил в СИЗО фигурантов дела о вымогательстве у Чемезова 11 миллионов рублей

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкПолицейские у здания суда
Полицейские у здания суда - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Полицейские у здания суда. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным продление срока ареста коммерческого директора компании Ксении Собчак "Осторожно Media" Кирилла Суханова и двух других фигурантов дела о вымогательстве у главы "Ростеха" Сергея Чемезова 11 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости.
"Постановление Тверского районного суда города Москвы от 22 декабря 2022 года оставить без изменения", - огласила решение судья Наталья Журавлева.
Тамерлан Бигаев
7 ноября 2022, 12:39
Суд арестовал третьего фигуранта дела о вымогательстве у Чемезова
Вместе с Сухановым до 24 марта останутся в СИЗО бывший главный редактор журнала Tatler Ариан Романовский (Кузьмин) и журналист Тамерлан Бигаев.
Заседание началось с задержкой чуть более чем на час. Изначально оно должно было состояться накануне, но помешали проблемы с видеосвязью в СИЗО, и сегодня их всех доставили в суд. Поддержать обвиняемых пришли Собчак и экс-участница телешоу "Дом-2" Алена Водонаева. Вести съемку процесса судья запретила из-за возражений Суханова.
Сам он заявил, что не имеет и не имел отношения к телеграм-каналу "Тушите свет" и не администрировал его, что "безукоризненно соблюдал все правила" в СИЗО, обещал сотрудничать со следствием.
Романовский настаивал, что пост в телеграм-канале "никак не порочит чье-либо честь и достоинство", рассказал, что работает в жанре светской хроники 17 лет и "вечеринки и дни рождения не относятся к охраняемым законом тайнам, это также не вмешательство в частную жизнь".
Ксения Собчак - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
17 ноября 2022, 18:27
Собчак принесла извинения Чемезову за действия своих сотрудников
"Герои заметки сами делились подробностями своей дружбы в СМИ: росли в одном дворе, дружили всю жизнь", - заметил фигурант и посетовал, что его соседями по камере стали убийца и насильник с 14 эпизодами, вина которых уже доказана.
Бигаев сообщил, что обвинение против него строится лишь на том, что он "написал текст для публикации", хотя лишь выполнял свою обязанность по договору.
Все трое просили перевести их под домашний арест.
Коммерческий директор холдинга Ксении Собчак Oсторожно Media Кирилл Суханов в зале заседаний Тверского суда Москвы - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
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Собчак заявила, что задержанный комдир "Осторожно Media" вернется на работу
По версии следствия, Суханов вымогал 11 миллионов рублей у Чемезова за "блок" на публикацию порочащих сведений в телеграм-канале "Тушите свет", где Романовский и Бигаев были администраторами, а также за удаление одного из постов. Фигурантам вменяется вымогательство с целью получения имущества в особо крупном размере (пункт "б" часть 3 статьи 163 УК РФ) и грозит до 15 лет колонии.
Обвиняемые не считают себя причастными к предъявленному обвинению. По их словам, за удаление вышеуказанного поста обсуждалась сумма в размере 800 тысяч рублей, 10 миллионов касались дальнейшего контракта на модерацию публикаций с упоминанием Чемезова. Это общение они считали скорее коммерческим и деловым, с их стороны не было каких-либо угроз или требований, а значит, и вымогательства, говорили сами фигуранты.
Собчак изначально заявляла, что не имеет отношения к каналу "Тушите свет" или к его фейковому двойнику, в котором появилась информация о якобы начатом расследовании против Чемезова. Тем не менее накануне ареста Суханова она уехала из России. Позднее она вернулась в Москву, посетила офис "Ростеха", а затем принесла извинения Чемезову за сотрудников.
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