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В США репортера арестовали во время пресс-конференции
В США репортера арестовали во время пресс-конференции - РИА Новости, 09.02.2023
В США репортера арестовали во время пресс-конференции
Американского репортера Эвана Ламберта арестовали во время пресс-конференции в штате Огайо, сообщил сотрудничающий с ним телеканал NewsNation. РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T11:56
2023-02-09T11:56
2023-02-09T11:56
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ВАШИНГТОН, 9 фев - РИА Новости. Американского репортера Эвана Ламберта арестовали во время пресс-конференции в штате Огайо, сообщил сотрудничающий с ним телеканал NewsNation. По его данным, пресс-конференция проводилась в связи с произошедшим на прошлой неделе сходом поезда с рельсов в этом штате. Репортер Эван Ламберт выступал в эфире телепередачи, когда правоохранители призвали его соблюдать тишину, потому что в это время говорил губернатор Майк Деуайн. "Ламберт завершил репортаж в прямом эфире, однако затем администрация попросила его уйти, попытавшись насильно удалить его с мероприятия. Обвинения, предъявляемые Ламберту, включают хулиганство и незаконное проникновение на территорию", - говорится в сообщении телеканала. Момент ареста Ламберта был заснят на видео, которое затем опубликовали СМИ. Майк Викейра, глава вашингтонского бюро NewsNation, назвал арест репортера нарушением первой поправки к Конституции США.
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в мире, огайо, сша
В США репортера арестовали во время пресс-конференции
В США репортера Ламберта арестовали во время репортажа с пресс-конференции в Огайо