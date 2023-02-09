https://ria.ru/20230209/arest-1850784248.html

В США репортера арестовали во время пресс-конференции

В США репортера арестовали во время пресс-конференции - РИА Новости, 09.02.2023

В США репортера арестовали во время пресс-конференции

Американского репортера Эвана Ламберта арестовали во время пресс-конференции в штате Огайо, сообщил сотрудничающий с ним телеканал NewsNation. РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T11:56

2023-02-09T11:56

2023-02-09T11:56

в мире

огайо

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783119182_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_bb177705e89a66abfd629cf98e92156d.jpg

ВАШИНГТОН, 9 фев - РИА Новости. Американского репортера Эвана Ламберта арестовали во время пресс-конференции в штате Огайо, сообщил сотрудничающий с ним телеканал NewsNation. По его данным, пресс-конференция проводилась в связи с произошедшим на прошлой неделе сходом поезда с рельсов в этом штате. Репортер Эван Ламберт выступал в эфире телепередачи, когда правоохранители призвали его соблюдать тишину, потому что в это время говорил губернатор Майк Деуайн. "Ламберт завершил репортаж в прямом эфире, однако затем администрация попросила его уйти, попытавшись насильно удалить его с мероприятия. Обвинения, предъявляемые Ламберту, включают хулиганство и незаконное проникновение на территорию", - говорится в сообщении телеканала. Момент ареста Ламберта был заснят на видео, которое затем опубликовали СМИ. Майк Викейра, глава вашингтонского бюро NewsNation, назвал арест репортера нарушением первой поправки к Конституции США.

https://ria.ru/20230124/ukraina-1846974715.html

огайо

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, огайо, сша