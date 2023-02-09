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СМИ: истребители, которые Британия может дать Украине, шокируют ее - РИА Новости, 09.02.2023
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СМИ: истребители, которые Британия может дать Украине, шокируют ее
СМИ: истребители, которые Британия может дать Украине, шокируют ее - РИА Новости, 09.02.2023
СМИ: истребители, которые Британия может дать Украине, шокируют ее
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак говорит, что "ничего не исключает", когда речь идет об отправке истребителей на Украину, но Соединенное Королевство... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T11:23
2023-02-09T11:53
в мире
киев
риши сунак
украина
великобритания
джо байден
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак говорит, что "ничего не исключает", когда речь идет об отправке истребителей на Украину, но Соединенное Королевство само испытывает необходимость в них, пишет аналитик Дебора Хейнс для издания Sky News.Все это превращает любые разговоры о том, что Лондон предоставит Киеву мощные истребители, в пустой звук, порождая ложные надежды у президента Украины Владимира Зеленского, говорится в статье.Более того, подготовка летчика-новобранца может занять до восьми или десяти лет, но никто не сказал об этом Риши Сунаку, резюмировал аналитик.Накануне газета The Wall Street Journal сообщила, что Лондон рассматривает вариант передачи киевскому режиму истребителей. Как позднее заявил премьер-министр, Соединенное Королевство действительно не исключает такую возможность.В конце января Владимир Зеленский после обещаний западных стран предоставить ВСУ танки попросил о помощи в виде поставки самолетов и ракет дальнего радиуса действия.Отдельные представители американской администрации лоббируют передачу украинским военным истребителей F-16. При этом глава Белого дома Джо Байден исключил такую возможность. В то же время президент Франции Эммануэль Макрон, наоборот, допустил поставку техники.Россия еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику, станут законной целью для российских ВКС.
https://ria.ru/20230117/sotrudnichestvo-1845554526.html
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в мире, киев, риши сунак, украина, великобритания, джо байден, эммануэль макрон, f-16, f-35
В мире, Киев, Риши Сунак, Украина, Великобритания, Джо Байден, Эммануэль Макрон, F-16, F-35
11:23 09.02.2023 (обновлено: 11:53 09.02.2023)
 
СМИ: истребители, которые Британия может дать Украине, шокируют ее

Sky News: Британия сможет передать Украине лишь мало подходящие для боев истребители

© U.S. Air Force / Staff Sgt. Danny WhitlockИстребители F-35A Lightning II
Истребители F-35A Lightning II
© U.S. Air Force / Staff Sgt. Danny Whitlock
Истребители F-35A Lightning II. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак говорит, что "ничего не исключает", когда речь идет об отправке истребителей на Украину, но Соединенное Королевство само испытывает необходимость в них, пишет аналитик Дебора Хейнс для издания Sky News.
"Киеву поставят не лучшие истребители Королевских ВВС — истребители нового поколения F-35, а, скорее всего, первую и самую старую партию самолетов Typhoon, предназначенную только для обучения и непригодную для боевых действий", — подчеркнула эксперт.
Все это превращает любые разговоры о том, что Лондон предоставит Киеву мощные истребители, в пустой звук, порождая ложные надежды у президента Украины Владимира Зеленского, говорится в статье.
Более того, подготовка летчика-новобранца может занять до восьми или десяти лет, но никто не сказал об этом Риши Сунаку, резюмировал аналитик.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
17 января, 17:44Специальная военная операция на Украине
Великобритания продолжит сотрудничать с США для обучения украинских солдат
Накануне газета The Wall Street Journal сообщила, что Лондон рассматривает вариант передачи киевскому режиму истребителей. Как позднее заявил премьер-министр, Соединенное Королевство действительно не исключает такую возможность.
В конце января Владимир Зеленский после обещаний западных стран предоставить ВСУ танки попросил о помощи в виде поставки самолетов и ракет дальнего радиуса действия.
Отдельные представители американской администрации лоббируют передачу украинским военным истребителей F-16. При этом глава Белого дома Джо Байден исключил такую возможность. В то же время президент Франции Эммануэль Макрон, наоборот, допустил поставку техники.
Россия еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику, станут законной целью для российских ВКС.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
Вчера, 21:19Специальная военная операция на Украине
США не стали делать объявление по возможным поставкам истребителей Украине
 
В миреКиевРиши СунакУкраинаВеликобританияДжо БайденЭммануэль МакронF-16F-35
 
 
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