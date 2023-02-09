https://ria.ru/20230209/angliya-1850769375.html

СМИ: истребители, которые Британия может дать Украине, шокируют ее

СМИ: истребители, которые Британия может дать Украине, шокируют ее - РИА Новости, 09.02.2023

СМИ: истребители, которые Британия может дать Украине, шокируют ее

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак говорит, что "ничего не исключает", когда речь идет об отправке истребителей на Украину, но Соединенное Королевство... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T11:23

2023-02-09T11:23

2023-02-09T11:53

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риши сунак

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эммануэль макрон

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак говорит, что "ничего не исключает", когда речь идет об отправке истребителей на Украину, но Соединенное Королевство само испытывает необходимость в них, пишет аналитик Дебора Хейнс для издания Sky News.Все это превращает любые разговоры о том, что Лондон предоставит Киеву мощные истребители, в пустой звук, порождая ложные надежды у президента Украины Владимира Зеленского, говорится в статье.Более того, подготовка летчика-новобранца может занять до восьми или десяти лет, но никто не сказал об этом Риши Сунаку, резюмировал аналитик.Накануне газета The Wall Street Journal сообщила, что Лондон рассматривает вариант передачи киевскому режиму истребителей. Как позднее заявил премьер-министр, Соединенное Королевство действительно не исключает такую возможность.В конце января Владимир Зеленский после обещаний западных стран предоставить ВСУ танки попросил о помощи в виде поставки самолетов и ракет дальнего радиуса действия.Отдельные представители американской администрации лоббируют передачу украинским военным истребителей F-16. При этом глава Белого дома Джо Байден исключил такую возможность. В то же время президент Франции Эммануэль Макрон, наоборот, допустил поставку техники.Россия еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику, станут законной целью для российских ВКС.

https://ria.ru/20230117/sotrudnichestvo-1845554526.html

https://ria.ru/20230208/istrebiteli-1850678892.html

киев

украина

великобритания

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в мире, киев, риши сунак, украина, великобритания, джо байден, эммануэль макрон, f-16, f-35