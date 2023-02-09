https://ria.ru/20230209/akter-1850829194.html

Британцы не хотят платить украинскому актеру, заявила сенатор от Крыма

Британцы не хотят платить украинскому актеру, заявила сенатор от Крыма - РИА Новости, 09.02.2023

Британцы не хотят платить украинскому актеру, заявила сенатор от Крыма

Напряжение в британском обществе усиливается из-за нежелания налогоплательщиков отдавать свои деньги на поставки оружия Украине, заявила РИА Новости сенатор от... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T13:19

2023-02-09T13:19

2023-02-09T13:20

в мире

украина

россия

германия

ольга ковитиди

олаф шольц

риши сунак

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847175320_0:132:2836:1727_1920x0_80_0_0_1cafe3324eb8c46afec3a5e596019abc.jpg

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Напряжение в британском обществе усиливается из-за нежелания налогоплательщиков отдавать свои деньги на поставки оружия Украине, заявила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди, отметив, что борьба России и Запада выходит на новый уровень. Зеленский попросил президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера ФРГ Олафа Шольца предоставить Киеву самолеты и тяжелые вооружения "как можно скорее". "Что касается рядовых британских налогоплательщиков, то они, как и европейские, не хотят больше отдавать свои деньги украинскому комическому актеру. Осознание того, что война на Украине уже "залезла в кошельки рядовых британцев", создаёт нездоровый фон в обществе, что питает оппозицию", - сказала сенатор. Ковитиди отметила, что ситуация в мире максимально напряжена. "Противостояние США, Великобритании и их сателлитов с Россией выходит на новый уровень", - добавила она. Политик подчеркнула, что "Зеленскому уже не помогут выпрашиваемые у Запада, "крылья Победы". Накануне Зеленский побывал в Лондоне, где встретился с британским премьером Риши Сунаком, а в среду вечером отправился в Париж, где провел встречу с Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем. В четверг утром Макрон и Зеленский вместе вылетели из Парижа и прибыли в Брюссель на саммит ЕС, который проходит 9-10 февраля.

https://ria.ru/20230130/konflikt-1848358624.html

https://ria.ru/20230206/ukraina-1849478016.html

украина

россия

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, германия, ольга ковитиди, олаф шольц, риши сунак, евросоюз