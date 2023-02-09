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Британцы не хотят платить украинскому актеру, заявила сенатор от Крыма - РИА Новости, 09.02.2023
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Британцы не хотят платить украинскому актеру, заявила сенатор от Крыма
Британцы не хотят платить украинскому актеру, заявила сенатор от Крыма - РИА Новости, 09.02.2023
Британцы не хотят платить украинскому актеру, заявила сенатор от Крыма
Напряжение в британском обществе усиливается из-за нежелания налогоплательщиков отдавать свои деньги на поставки оружия Украине, заявила РИА Новости сенатор от... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T13:19
2023-02-09T13:20
в мире
украина
россия
германия
ольга ковитиди
олаф шольц
риши сунак
евросоюз
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Напряжение в британском обществе усиливается из-за нежелания налогоплательщиков отдавать свои деньги на поставки оружия Украине, заявила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди, отметив, что борьба России и Запада выходит на новый уровень. Зеленский попросил президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера ФРГ Олафа Шольца предоставить Киеву самолеты и тяжелые вооружения "как можно скорее". "Что касается рядовых британских налогоплательщиков, то они, как и европейские, не хотят больше отдавать свои деньги украинскому комическому актеру. Осознание того, что война на Украине уже "залезла в кошельки рядовых британцев", создаёт нездоровый фон в обществе, что питает оппозицию", - сказала сенатор. Ковитиди отметила, что ситуация в мире максимально напряжена. "Противостояние США, Великобритании и их сателлитов с Россией выходит на новый уровень", - добавила она. Политик подчеркнула, что "Зеленскому уже не помогут выпрашиваемые у Запада, "крылья Победы". Накануне Зеленский побывал в Лондоне, где встретился с британским премьером Риши Сунаком, а в среду вечером отправился в Париж, где провел встречу с Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем. В четверг утром Макрон и Зеленский вместе вылетели из Парижа и прибыли в Брюссель на саммит ЕС, который проходит 9-10 февраля.
https://ria.ru/20230130/konflikt-1848358624.html
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в мире, украина, россия, германия, ольга ковитиди, олаф шольц, риши сунак, евросоюз
В мире, Украина, Россия, Германия, Ольга Ковитиди, Олаф Шольц, Риши Сунак, Евросоюз
13:19 09.02.2023 (обновлено: 13:20 09.02.2023)
 
Британцы не хотят платить украинскому актеру, заявила сенатор от Крыма

Сенатор от Крыма Ковитиди: британцы больше не хотят платить украинскому актеру Зеленскому

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Напряжение в британском обществе усиливается из-за нежелания налогоплательщиков отдавать свои деньги на поставки оружия Украине, заявила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди, отметив, что борьба России и Запада выходит на новый уровень.
Зеленский попросил президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера ФРГ Олафа Шольца предоставить Киеву самолеты и тяжелые вооружения "как можно скорее".
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"Что касается рядовых британских налогоплательщиков, то они, как и европейские, не хотят больше отдавать свои деньги украинскому комическому актеру. Осознание того, что война на Украине уже "залезла в кошельки рядовых британцев", создаёт нездоровый фон в обществе, что питает оппозицию", - сказала сенатор.
Ковитиди отметила, что ситуация в мире максимально напряжена.
"Противостояние США, Великобритании и их сателлитов с Россией выходит на новый уровень", - добавила она.
Политик подчеркнула, что "Зеленскому уже не помогут выпрашиваемые у Запада, "крылья Победы".
Накануне Зеленский побывал в Лондоне, где встретился с британским премьером Риши Сунаком, а в среду вечером отправился в Париж, где провел встречу с Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем.
В четверг утром Макрон и Зеленский вместе вылетели из Парижа и прибыли в Брюссель на саммит ЕС, который проходит 9-10 февраля.
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