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Уровень цифровой зрелости Тюменской области достиг 78 процентов
Уровень цифровой зрелости Тюменской области достиг 78 процентов - РИА Новости, 08.02.2023
Уровень цифровой зрелости Тюменской области достиг 78 процентов
Уровень цифровой зрелости экономики Тюменской области в 2022 году при плановом значении 67% составил 78%, сообщается на официальном сайте регионального... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T17:26
2023-02-08T17:26
2023-02-08T17:26
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ТЮМЕНЬ, 8 фев – РИА Новости. Уровень цифровой зрелости экономики Тюменской области в 2022 году при плановом значении 67% составил 78%, сообщается на официальном сайте регионального правительства. Цифровая зрелость определяет уровень цифровой трансформации отраслей экономики и социальной сферы региона. "Стали известны окончательные расчеты показателя цифровой зрелости по итогам 2022 года. Тюменская область достигла уровня 78% при плановом значении 67%. В разрезе отраслей самое большое значение у здравоохранения — 90%. Сфера "Государственное управление" достигла значения 80%, "Городское хозяйство и строительство" – 68%, "Общественный транспорт" – 83%", – следует из сообщения. Отмечается, что в 2022 году стратегия цифровой трансформации Тюменской области расширена с шести направлений до 12. Сейчас документ охватывает около 50 региональных и федеральных проектов по отраслям "Образование", "Здравоохранение", "Городская среда", "Транспорт и логистика", "Государственное управление", "Социальная сфера", "Экология и природопользование", "Строительство", "Безопасность", "Физическая культура и спорт", "Кадровое обеспечение", "ИТ и инфраструктура". Согласно опубликованным на сайте правительства данным, уровень импортонезависимости программного обеспечения в Тюменской области составляет около 80%, при этом всего у 28 субъектов РФ он превышает 60%. По словам директора департамента информатизации Станислава Логинова, "все информационные системы правительства региона разработаны российскими компаниями, в том числе тюменскими, продукты в области информационной безопасности исключительно отечественные".
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тюменская область, россия
Тюменская область, Тюменская область, Россия
Уровень цифровой зрелости Тюменской области достиг 78 процентов
Уровень цифровой зрелости Тюменской области достиг 78 процентов в 2022 году
ТЮМЕНЬ, 8 фев – РИА Новости.
Уровень цифровой зрелости экономики Тюменской области в 2022 году при плановом значении 67% составил 78%, сообщается
на официальном сайте регионального правительства.
Цифровая зрелость определяет уровень цифровой трансформации отраслей экономики и социальной сферы региона.
"Стали известны окончательные расчеты показателя цифровой зрелости по итогам 2022 года. Тюменская область достигла уровня 78% при плановом значении 67%. В разрезе отраслей самое большое значение у здравоохранения — 90%. Сфера "Государственное управление" достигла значения 80%, "Городское хозяйство и строительство" – 68%, "Общественный транспорт" – 83%", – следует из сообщения.
Отмечается, что в 2022 году стратегия цифровой трансформации Тюменской области расширена с шести направлений до 12. Сейчас документ охватывает около 50 региональных и федеральных проектов по отраслям "Образование", "Здравоохранение", "Городская среда", "Транспорт и логистика", "Государственное управление", "Социальная сфера", "Экология и природопользование", "Строительство", "Безопасность", "Физическая культура и спорт", "Кадровое обеспечение", "ИТ и инфраструктура".
Согласно опубликованным на сайте правительства данным, уровень импортонезависимости программного обеспечения в Тюменской области составляет около 80%, при этом всего у 28 субъектов РФ
он превышает 60%. По словам директора департамента информатизации Станислава Логинова, "все информационные системы правительства региона разработаны российскими компаниями, в том числе тюменскими, продукты в области информационной безопасности исключительно отечественные".