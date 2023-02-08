Рейтинг@Mail.ru
Эштон Катчер рассказал о глухоте из-за тяжелой болезни - РИА Новости, 08.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20230208/znamenitosti-1850632137.html
Эштон Катчер рассказал о глухоте из-за тяжелой болезни
Эштон Катчер рассказал о глухоте из-за тяжелой болезни - РИА Новости, 08.02.2023
Эштон Катчер рассказал о глухоте из-за тяжелой болезни
Эштон Катчер рассказал, что плохо слышит на одно ухо из-за последствий тяжелого заболевания, пишет People со ссылкой на подкаст Chicks in the Office. РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T19:02
2023-02-08T19:02
культура
новости культуры
кино и сериалы
знаменитости
звезды белых ночей
эштон катчер
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/08/1850633339_0:101:3074:1830_1920x0_80_0_0_452346763591bd3fe4cc62d32aca4061.jpg
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Эштон Катчер рассказал, что плохо слышит на одно ухо из-за последствий тяжелого заболевания, пишет People со ссылкой на подкаст Chicks in the Office. Артист борется с васкулитом. Это аутоиммунное заболевание, при котором воспаляются и сужаются сосуды. Оно ограничивает приток крови и может сказаться на состоянии органов и тканей. Среди симптомов слабость в конечностях, внезапная потеря слуха, временная слепота. Катчер неожиданно узнал о своем заболевание. Однажды он проснулся и понял, что ничего не видит, перестал слышать, у него начались проблемы с равновесием. В 2019-м он год посвятил борьбе с недугом. Из-за глухоты актер стал неуверенно себя чувствовать на красных дорожках. На премьерах фотографы обычно выкрикивают имя знаменитостей, чтобы они повернулись в их сторону и получился хороший снимок. Эштон же плохо слышит их.
https://radiosputnik.ria.ru/20230207/mikhalkov-1850225953.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Елена Громова
Елена Громова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/08/1850633339_114:0:2845:2048_1920x0_80_0_0_0b7519a3d8d1056ea80b32a19044736e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, кино и сериалы, знаменитости, звезды белых ночей, эштон катчер
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Знаменитости, Звезды белых ночей, Эштон Катчер
19:02 08.02.2023
 
Эштон Катчер рассказал о глухоте из-за тяжелой болезни

Эштон Катчер рассказал о глухоте из-за редкого заболевания сосудов

© AFP 2023 / Patrick T. FallonЭштон Катчер
Эштон Катчер - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© AFP 2023 / Patrick T. Fallon
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Эштон Катчер рассказал, что плохо слышит на одно ухо из-за последствий тяжелого заболевания, пишет People со ссылкой на подкаст Chicks in the Office.
Артист борется с васкулитом. Это аутоиммунное заболевание, при котором воспаляются и сужаются сосуды. Оно ограничивает приток крови и может сказаться на состоянии органов и тканей. Среди симптомов слабость в конечностях, внезапная потеря слуха, временная слепота.
Катчер неожиданно узнал о своем заболевание. Однажды он проснулся и понял, что ничего не видит, перестал слышать, у него начались проблемы с равновесием. В 2019-м он год посвятил борьбе с недугом.
Из-за глухоты актер стал неуверенно себя чувствовать на красных дорожках. На премьерах фотографы обычно выкрикивают имя знаменитостей, чтобы они повернулись в их сторону и получился хороший снимок. Эштон же плохо слышит их.
Режиссер, председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков на торжественной церемонии вручения кинопремии Золотой орел, учрежденной Национальной Киноакадемией - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
7 февраля, 11:47В России
Никита Михалков впервые вышел на сцену после перенесенной болезни
 
КультураНовости культурыКино и сериалыЗнаменитостиЗвезды белых ночейЭштон Катчер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала