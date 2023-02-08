https://ria.ru/20230208/znamenitosti-1850632137.html
Эштон Катчер рассказал о глухоте из-за тяжелой болезни
Эштон Катчер рассказал о глухоте из-за тяжелой болезни - РИА Новости, 08.02.2023
Эштон Катчер рассказал о глухоте из-за тяжелой болезни
Эштон Катчер рассказал, что плохо слышит на одно ухо из-за последствий тяжелого заболевания, пишет People со ссылкой на подкаст Chicks in the Office. РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T19:02
2023-02-08T19:02
2023-02-08T19:02
культура
новости культуры
кино и сериалы
знаменитости
звезды белых ночей
эштон катчер
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/08/1850633339_0:101:3074:1830_1920x0_80_0_0_452346763591bd3fe4cc62d32aca4061.jpg
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Эштон Катчер рассказал, что плохо слышит на одно ухо из-за последствий тяжелого заболевания, пишет People со ссылкой на подкаст Chicks in the Office. Артист борется с васкулитом. Это аутоиммунное заболевание, при котором воспаляются и сужаются сосуды. Оно ограничивает приток крови и может сказаться на состоянии органов и тканей. Среди симптомов слабость в конечностях, внезапная потеря слуха, временная слепота. Катчер неожиданно узнал о своем заболевание. Однажды он проснулся и понял, что ничего не видит, перестал слышать, у него начались проблемы с равновесием. В 2019-м он год посвятил борьбе с недугом. Из-за глухоты актер стал неуверенно себя чувствовать на красных дорожках. На премьерах фотографы обычно выкрикивают имя знаменитостей, чтобы они повернулись в их сторону и получился хороший снимок. Эштон же плохо слышит их.
https://radiosputnik.ria.ru/20230207/mikhalkov-1850225953.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/08/1850633339_114:0:2845:2048_1920x0_80_0_0_0b7519a3d8d1056ea80b32a19044736e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, знаменитости, звезды белых ночей, эштон катчер
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Знаменитости, Звезды белых ночей, Эштон Катчер
Эштон Катчер рассказал о глухоте из-за тяжелой болезни
Эштон Катчер рассказал о глухоте из-за редкого заболевания сосудов
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости.
Эштон Катчер рассказал, что плохо слышит на одно ухо из-за последствий тяжелого заболевания, пишет
People со ссылкой на подкаст Chicks in the Office.
Артист борется с васкулитом. Это аутоиммунное заболевание, при котором воспаляются и сужаются сосуды. Оно ограничивает приток крови и может сказаться на состоянии органов и тканей. Среди симптомов слабость в конечностях, внезапная потеря слуха, временная слепота.
Катчер неожиданно узнал о своем заболевание. Однажды он проснулся и понял, что ничего не видит, перестал слышать, у него начались проблемы с равновесием. В 2019-м он год посвятил борьбе с недугом.
Из-за глухоты актер стал неуверенно себя чувствовать на красных дорожках. На премьерах фотографы обычно выкрикивают имя знаменитостей, чтобы они повернулись в их сторону и получился хороший снимок. Эштон же плохо слышит их.