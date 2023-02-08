https://ria.ru/20230208/znamenitosti-1850632137.html

Эштон Катчер рассказал о глухоте из-за тяжелой болезни

Эштон Катчер рассказал о глухоте из-за тяжелой болезни - РИА Новости, 08.02.2023

Эштон Катчер рассказал о глухоте из-за тяжелой болезни

Эштон Катчер рассказал, что плохо слышит на одно ухо из-за последствий тяжелого заболевания, пишет People со ссылкой на подкаст Chicks in the Office. РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T19:02

2023-02-08T19:02

2023-02-08T19:02

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эштон катчер

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Эштон Катчер рассказал, что плохо слышит на одно ухо из-за последствий тяжелого заболевания, пишет People со ссылкой на подкаст Chicks in the Office. Артист борется с васкулитом. Это аутоиммунное заболевание, при котором воспаляются и сужаются сосуды. Оно ограничивает приток крови и может сказаться на состоянии органов и тканей. Среди симптомов слабость в конечностях, внезапная потеря слуха, временная слепота. Катчер неожиданно узнал о своем заболевание. Однажды он проснулся и понял, что ничего не видит, перестал слышать, у него начались проблемы с равновесием. В 2019-м он год посвятил борьбе с недугом. Из-за глухоты актер стал неуверенно себя чувствовать на красных дорожках. На премьерах фотографы обычно выкрикивают имя знаменитостей, чтобы они повернулись в их сторону и получился хороший снимок. Эштон же плохо слышит их.

https://radiosputnik.ria.ru/20230207/mikhalkov-1850225953.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, знаменитости, звезды белых ночей, эштон катчер