15:34 08.02.2023 (обновлено: 17:06 08.02.2023)
Красноярский город атомщиков Железногорск станет инженерным центром страны
Красноярский Железногорск станет центром национальных инженерных компетенций
© Фото : пресс-служба губернатора и правительства Красноярского краяГубернатор Красноярского края Александр Усс во время рабочей поездки в Железногорск
КРАСНОЯРСК, 8 фев — РИА Новости. Красноярские власти совместно с представителями "Росатома" и "Роскосмоса" договорились развивать город атомщиков и космических технологий Железногорск как центр национальных инженерных компетенций, сообщает пресс-служба губернатора региона.
По ее данным, в среду губернатор Александр Усс посетил Железногорск с рабочим визитом и провел там расширенное совещание по вопросу социально-экономического развития города, перспектив и программ развития градообразующих предприятий. В обсуждении участвовали представители государственной корпорации "Росатом", члены краевого кабмина, депутаты краевого парламента, руководство администрации Железногорска, совета депутатов, представители ФГУП "ГХК" и АО "ИСС" и ректоры высших учебных заведений региона.
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"По итогам совещания решено разработать комплексный проект развития Железногорска как национального центра инженерных компетенций. Этим займутся правительство края совместно с корпорациями "Росатом", "Роскосмос", ГХК и АО "ИСС". В рамках проекта планируется создать центр подготовки инженеров для ключевых отраслей экономики и государственных корпораций. Это позволит градообразующим предприятиям Железногорска привлекать не только извне, но и самим воспитывать квалифицированные кадры", - говорится в сообщении.
По итогам визита Усс особо подчеркнул, что вывести город на принципиально новый уровень развития и повысить качество жизнеобеспечения Железногорска возможно только совместными усилиями, при активном участии федеральной, краевой и муниципальной власти и госкорпораций.
"Специально приурочил свой приезд к 8 февраля, Дню российской науки. Железногорск – уникальный город, признанный центр научно-технической мысли. Это один из тех немногих городов России, за которыми неофициально закрепилось звание "наукоградов". Уверен, Железногорск сейчас находится на пороге если не второго рождения, то очень существенных изменений. В основе этого лежат производственные программы госкорпораций, которые требуют и притока сюда новых кадров, и других изменений, связанных непосредственно с городом", - заявил губернатор.
По его мнению, опираясь на активность градообразующих предприятий и при поддержке краевой власти в срок от трёх до пяти лет город сильно изменится.
"В крае есть такой опыт. Вы видели и практику подготовки Красноярска к Универсиаде, и радикальное изменение облика Енисейска, на очереди – Минусинск. В Железногорске есть локомотивные проекты экономического плана, которые предопределят развитие. Речь пойдёт и о строительстве жилья, и о благоустройстве, и развитии социальной инфраструктуры, образовательной среды. Предпосылки для этого уже есть сейчас", - сказал глава региона.