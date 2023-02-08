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Москва прояснит судьбу россиян, которые могли быть в зоне землетрясения - РИА Новости, 08.02.2023
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Туризм
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Москва прояснит судьбу россиян, которые могли быть в зоне землетрясения
Москва прояснит судьбу россиян, которые могли быть в зоне землетрясения - РИА Новости, 08.02.2023
Москва прояснит судьбу россиян, которые могли быть в зоне землетрясения
Россия будет делать все, чтобы выяснить судьбу россиян, которые могли находится в зоне землетрясения в Турции, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T09:52
2023-02-08T12:29
москва
турция
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
сильное землетрясение в турции и сирии
туризм
новости - туризм
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Россия будет делать все, чтобы выяснить судьбу россиян, которые могли находится в зоне землетрясения в Турции, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко."Разумеется, мы будем делать все для того, чтобы прояснить судьбу россиян, если таковые есть, в зоне землетрясения. Но, как вы знаете, основная масса туристов находится в других местах в Турции, которые не были затронуты этой катастрофой", - сказал Грушко журналистам.По его словам, вся известная на данный момент информация публикуется на ресурсах МИД."Работает ситуационно-кризисный департамент, естественно, в полной мере вовлечено посольство и другие консульские учреждения в Турции, наши люди находятся в зоне землетрясения, помогают работать нашим спасателям. Открыта горячая линия", - пояснил замминистра.
https://ria.ru/20230208/turtsiya-1850478600.html
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москва, турция, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, сильное землетрясение в турции и сирии, новости - туризм
Москва, Турция, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), В мире, Сильное землетрясение в Турции и Сирии, Туризм, Новости - Туризм
09:52 08.02.2023 (обновлено: 12:29 08.02.2023)
 
Москва прояснит судьбу россиян, которые могли быть в зоне землетрясения

Замглавы МИД: Москва прояснит судьбу россиян, которые могли быть в зоне землетрясения

© AP Photo / Serdar OzsoyПоследствия землетрясения в турецком Искендеруне
Последствия землетрясения в турецком Искендеруне - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© AP Photo / Serdar Ozsoy
Последствия землетрясения в турецком Искендеруне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Россия будет делать все, чтобы выяснить судьбу россиян, которые могли находится в зоне землетрясения в Турции, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Разумеется, мы будем делать все для того, чтобы прояснить судьбу россиян, если таковые есть, в зоне землетрясения. Но, как вы знаете, основная масса туристов находится в других местах в Турции, которые не были затронуты этой катастрофой", - сказал Грушко журналистам.
По его словам, вся известная на данный момент информация публикуется на ресурсах МИД.
"Работает ситуационно-кризисный департамент, естественно, в полной мере вовлечено посольство и другие консульские учреждения в Турции, наши люди находятся в зоне землетрясения, помогают работать нашим спасателям. Открыта горячая линия", - пояснил замминистра.
Последствия землетрясения в турецком городе Диярбакыр - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
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ТуризмМоскваТурцияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)В миреСильное землетрясение в Турции и СирииНовости - Туризм
 
 
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