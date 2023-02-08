https://ria.ru/20230208/zemletryasenie-1850474893.html

Москва прояснит судьбу россиян, которые могли быть в зоне землетрясения

Москва прояснит судьбу россиян, которые могли быть в зоне землетрясения - РИА Новости, 08.02.2023

Москва прояснит судьбу россиян, которые могли быть в зоне землетрясения

Россия будет делать все, чтобы выяснить судьбу россиян, которые могли находится в зоне землетрясения в Турции, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T09:52

2023-02-08T09:52

2023-02-08T12:29

москва

турция

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

в мире

сильное землетрясение в турции и сирии

туризм

новости - туризм

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Россия будет делать все, чтобы выяснить судьбу россиян, которые могли находится в зоне землетрясения в Турции, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко."Разумеется, мы будем делать все для того, чтобы прояснить судьбу россиян, если таковые есть, в зоне землетрясения. Но, как вы знаете, основная масса туристов находится в других местах в Турции, которые не были затронуты этой катастрофой", - сказал Грушко журналистам.По его словам, вся известная на данный момент информация публикуется на ресурсах МИД."Работает ситуационно-кризисный департамент, естественно, в полной мере вовлечено посольство и другие консульские учреждения в Турции, наши люди находятся в зоне землетрясения, помогают работать нашим спасателям. Открыта горячая линия", - пояснил замминистра.

https://ria.ru/20230208/turtsiya-1850478600.html

москва

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, турция, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, сильное землетрясение в турции и сирии, новости - туризм