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В Британии высмеяли выступление Зеленского в парламенте - РИА Новости, 08.02.2023
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В Британии высмеяли выступление Зеленского в парламенте
В Британии высмеяли выступление Зеленского в парламенте - РИА Новости, 08.02.2023
В Британии высмеяли выступление Зеленского в парламенте
Читателей Daily Mail возмутила речь президента Украины Владимира Зеленского во время выступления в парламенте Великобритании. РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T17:35
2023-02-08T18:14
в мире
украина
великобритания
владимир зеленский
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Читателей Daily Mail возмутила речь президента Украины Владимира Зеленского во время выступления в парламенте Великобритании."Почему он носит не костюм, а откровенно армейскую одежду - не уверен, что это помогает его имиджу", - написал участник дискуссии."Конечно, ему помогут. Истеблишмент уже принял решение о постоянной эскалации вместо того, чтобы найти выход. Учтите, я не буду умирать на передовой", - сказал комментатор."Зачем он вообще здесь? Это не британский конфликт, мы не должны в это вмешиваться", - спросил второй."Мы отдаем британские налоги телекомику-разжигателю ненависти... Почему", - подытожил читатель.В среду Зеленский прибыл Великобританию в рамках первого визита в страну с начала спецоперации на Украине.
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в мире, украина, великобритания, владимир зеленский
В мире, Украина, Великобритания, Владимир Зеленский
17:35 08.02.2023 (обновлено: 18:14 08.02.2023)
 
В Британии высмеяли выступление Зеленского в парламенте

Читатели Daily Mail раскритиковали выступление Зеленского в парламенте Британии

© AP Photo / Stefan RousseauПрезидент Украины Владимир Зеленский в британском парламенте. 8 февраля 2023
Президент Украины Владимир Зеленский в британском парламенте. 8 февраля 2023 - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© AP Photo / Stefan Rousseau
Президент Украины Владимир Зеленский в британском парламенте. 8 февраля 2023
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Читателей Daily Mail возмутила речь президента Украины Владимира Зеленского во время выступления в парламенте Великобритании.
"Почему он носит не костюм, а откровенно армейскую одежду - не уверен, что это помогает его имиджу", - написал участник дискуссии.
"Конечно, ему помогут. Истеблишмент уже принял решение о постоянной эскалации вместо того, чтобы найти выход. Учтите, я не буду умирать на передовой", - сказал комментатор.
"Зачем он вообще здесь? Это не британский конфликт, мы не должны в это вмешиваться", - спросил второй.
"Мы отдаем британские налоги телекомику-разжигателю ненависти... Почему", - подытожил читатель.
В среду Зеленский прибыл Великобританию в рамках первого визита в страну с начала спецоперации на Украине.
Президент Украины Владимир Зеленский в британском парламенте. 8 февраля 2023 - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
Вчера, 16:54Специальная военная операция на Украине
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