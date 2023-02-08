https://ria.ru/20230208/zelenskiy-1850629812.html

В Британии высмеяли выступление Зеленского в парламенте

В Британии высмеяли выступление Зеленского в парламенте - РИА Новости, 08.02.2023

В Британии высмеяли выступление Зеленского в парламенте

Читателей Daily Mail возмутила речь президента Украины Владимира Зеленского во время выступления в парламенте Великобритании. РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T17:35

2023-02-08T17:35

2023-02-08T18:14

в мире

украина

великобритания

владимир зеленский

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Читателей Daily Mail возмутила речь президента Украины Владимира Зеленского во время выступления в парламенте Великобритании."Почему он носит не костюм, а откровенно армейскую одежду - не уверен, что это помогает его имиджу", - написал участник дискуссии."Конечно, ему помогут. Истеблишмент уже принял решение о постоянной эскалации вместо того, чтобы найти выход. Учтите, я не буду умирать на передовой", - сказал комментатор."Зачем он вообще здесь? Это не британский конфликт, мы не должны в это вмешиваться", - спросил второй."Мы отдаем британские налоги телекомику-разжигателю ненависти... Почему", - подытожил читатель.В среду Зеленский прибыл Великобританию в рамках первого визита в страну с начала спецоперации на Украине.

https://ria.ru/20230208/podarok-1850616406.html

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в мире, украина, великобритания, владимир зеленский