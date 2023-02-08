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Самолет с Зеленским приземлился в аэропорту Лондона - РИА Новости, 08.02.2023
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Самолет с Зеленским приземлился в аэропорту Лондона
Самолет с Зеленским приземлился в аэропорту Лондона - РИА Новости, 08.02.2023
Самолет с Зеленским приземлился в аэропорту Лондона
Самолет с Владимиром Зеленским приземлился в аэропорту Лондона, это его первый визит в Британию с начала спецоперации, передает телеканал Sky News. РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T13:31
2023-02-08T13:41
лондон
в мире
владимир зеленский
риши сунак
украина
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Самолет с Владимиром Зеленским приземлился в аэропорту Лондона, это его первый визит в Британию с начала спецоперации, передает телеканал Sky News."(Зеленского), который только что приземлился в лондонском аэропорту Станстед, ждет насыщенный день в Британии", - говорится в сообщении телеканала.Ранее сообщалось, что в ходе визита в Британию Зеленский встретится с премьером Риши Сунаком, украинскими военными, а также выступит с обращением перед британским парламентом.
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лондон, в мире, владимир зеленский, риши сунак, украина, великобритания
Лондон, В мире, Владимир Зеленский, Риши Сунак, Украина, Великобритания
13:31 08.02.2023 (обновлено: 13:41 08.02.2023)
 
Самолет с Зеленским приземлился в аэропорту Лондона

Президент Украины Зеленский впервые с начала спецоперации прилетел в Лондон

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Самолет с Владимиром Зеленским приземлился в аэропорту Лондона, это его первый визит в Британию с начала спецоперации, передает телеканал Sky News.
"(Зеленского), который только что приземлился в лондонском аэропорту Станстед, ждет насыщенный день в Британии", - говорится в сообщении телеканала.
Ранее сообщалось, что в ходе визита в Британию Зеленский встретится с премьером Риши Сунаком, украинскими военными, а также выступит с обращением перед британским парламентом.
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