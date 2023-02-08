https://ria.ru/20230208/zelenskiy-1850536603.html

Самолет с Зеленским приземлился в аэропорту Лондона

Самолет с Зеленским приземлился в аэропорту Лондона - РИА Новости, 08.02.2023

Самолет с Зеленским приземлился в аэропорту Лондона

Самолет с Владимиром Зеленским приземлился в аэропорту Лондона, это его первый визит в Британию с начала спецоперации, передает телеканал Sky News. РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T13:31

2023-02-08T13:31

2023-02-08T13:41

лондон

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владимир зеленский

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Самолет с Владимиром Зеленским приземлился в аэропорту Лондона, это его первый визит в Британию с начала спецоперации, передает телеканал Sky News."(Зеленского), который только что приземлился в лондонском аэропорту Станстед, ждет насыщенный день в Британии", - говорится в сообщении телеканала.Ранее сообщалось, что в ходе визита в Британию Зеленский встретится с премьером Риши Сунаком, украинскими военными, а также выступит с обращением перед британским парламентом.

https://ria.ru/20230128/britaniya-1848044503.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

лондон, в мире, владимир зеленский, риши сунак, украина, великобритания