https://ria.ru/20230208/zelenskiy-1850536603.html
Самолет с Зеленским приземлился в аэропорту Лондона
Самолет с Зеленским приземлился в аэропорту Лондона - РИА Новости, 08.02.2023
Самолет с Зеленским приземлился в аэропорту Лондона
Самолет с Владимиром Зеленским приземлился в аэропорту Лондона, это его первый визит в Британию с начала спецоперации, передает телеканал Sky News. РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T13:31
2023-02-08T13:31
2023-02-08T13:41
лондон
в мире
владимир зеленский
риши сунак
украина
великобритания
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Самолет с Владимиром Зеленским приземлился в аэропорту Лондона, это его первый визит в Британию с начала спецоперации, передает телеканал Sky News."(Зеленского), который только что приземлился в лондонском аэропорту Станстед, ждет насыщенный день в Британии", - говорится в сообщении телеканала.Ранее сообщалось, что в ходе визита в Британию Зеленский встретится с премьером Риши Сунаком, украинскими военными, а также выступит с обращением перед британским парламентом.
https://ria.ru/20230128/britaniya-1848044503.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лондон, в мире, владимир зеленский, риши сунак, украина, великобритания
Лондон, В мире, Владимир Зеленский, Риши Сунак, Украина, Великобритания
13:31 08.02.2023 (обновлено: 13:41 08.02.2023)
Самолет с Зеленским приземлился в аэропорту Лондона
Президент Украины Зеленский впервые с начала спецоперации прилетел в Лондон