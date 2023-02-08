https://ria.ru/20230208/zelenskiy-1850520710.html

Британцы потребовали задержать Зеленского за военные преступления

Британцы потребовали задержать Зеленского за военные преступления - РИА Новости, 08.02.2023

Британцы потребовали задержать Зеленского за военные преступления

Читатели британской газеты Daily Mail потребовали наказать президента Украины Владимира Зеленского за военные преступления. "Его нужно задержать за военные... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T12:34

2023-02-08T12:34

2023-02-08T12:34

в мире

украина

владимир зеленский

риши сунак

великобритания

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail потребовали наказать президента Украины Владимира Зеленского за военные преступления. "Его нужно задержать за военные преступления", — написал один из комментаторов."Нужно прекратить все финансирование Украины и заставить Зеленского заключить мирное соглашение", — отметил другой. "Сколько еще денег налогоплательщиков будет потрачено на чужой конфликт?" — поинтересовался третий. "Нужно выступать за прекращение конфликта, а не разжигать его еще сильнее", — поделился мнением еще один пользователь. "Зеленский провоцирует Третью мировую войну и нас в нее втягивает", — заключили читатели. Ранее телеканал Sky News сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский прибудет в Великобританию 8 февраля. Во время визита он встретится с британским премьер-министром Риши Сунаком и украинскими военными. Также телеканал привел слова Сунака, который заявил, что визит Зеленского является "свидетельством нерушимой дружбы" между Великобританией и Украиной.

https://ria.ru/20230208/zelenskiy-1850465453.html

https://ria.ru/20230207/zelenskiy-1850410317.html

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в мире, украина, владимир зеленский, риши сунак, великобритания