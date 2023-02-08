Британцы потребовали задержать Зеленского за военные преступления
Читатели Daily Mail потребовали задержать Зеленского за военные преступления
© AP Photo / Natacha PisarenkoПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail потребовали наказать президента Украины Владимира Зеленского за военные преступления.
"Его нужно задержать за военные преступления", — написал один из комментаторов.
"Его нужно задержать за военные преступления", — написал один из комментаторов.
"Нужно прекратить все финансирование Украины и заставить Зеленского заключить мирное соглашение", — отметил другой.
"Сколько еще денег налогоплательщиков будет потрачено на чужой конфликт?" — поинтересовался третий.
"Нужно выступать за прекращение конфликта, а не разжигать его еще сильнее", — поделился мнением еще один пользователь.
"Зеленский провоцирует Третью мировую войну и нас в нее втягивает", — заключили читатели.
Ранее телеканал Sky News сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский прибудет в Великобританию 8 февраля. Во время визита он встретится с британским премьер-министром Риши Сунаком и украинскими военными.
Также телеканал привел слова Сунака, который заявил, что визит Зеленского является "свидетельством нерушимой дружбы" между Великобританией и Украиной.
"Сколько еще денег налогоплательщиков будет потрачено на чужой конфликт?" — поинтересовался третий.
"Нужно выступать за прекращение конфликта, а не разжигать его еще сильнее", — поделился мнением еще один пользователь.
"Зеленский провоцирует Третью мировую войну и нас в нее втягивает", — заключили читатели.
Ранее телеканал Sky News сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский прибудет в Великобританию 8 февраля. Во время визита он встретится с британским премьер-министром Риши Сунаком и украинскими военными.
Также телеканал привел слова Сунака, который заявил, что визит Зеленского является "свидетельством нерушимой дружбы" между Великобританией и Украиной.