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Британцы потребовали задержать Зеленского за военные преступления - РИА Новости, 08.02.2023
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Британцы потребовали задержать Зеленского за военные преступления
Британцы потребовали задержать Зеленского за военные преступления - РИА Новости, 08.02.2023
Британцы потребовали задержать Зеленского за военные преступления
Читатели британской газеты Daily Mail потребовали наказать президента Украины Владимира Зеленского за военные преступления. "Его нужно задержать за военные... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T12:34
2023-02-08T12:34
в мире
украина
владимир зеленский
риши сунак
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail потребовали наказать президента Украины Владимира Зеленского за военные преступления. "Его нужно задержать за военные преступления", — написал один из комментаторов."Нужно прекратить все финансирование Украины и заставить Зеленского заключить мирное соглашение", — отметил другой. "Сколько еще денег налогоплательщиков будет потрачено на чужой конфликт?" — поинтересовался третий. "Нужно выступать за прекращение конфликта, а не разжигать его еще сильнее", — поделился мнением еще один пользователь. "Зеленский провоцирует Третью мировую войну и нас в нее втягивает", — заключили читатели. Ранее телеканал Sky News сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский прибудет в Великобританию 8 февраля. Во время визита он встретится с британским премьер-министром Риши Сунаком и украинскими военными. Также телеканал привел слова Сунака, который заявил, что визит Зеленского является "свидетельством нерушимой дружбы" между Великобританией и Украиной.
https://ria.ru/20230208/zelenskiy-1850465453.html
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в мире, украина, владимир зеленский, риши сунак, великобритания
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Риши Сунак, Великобритания
12:34 08.02.2023
 
Британцы потребовали задержать Зеленского за военные преступления

Читатели Daily Mail потребовали задержать Зеленского за военные преступления

© AP Photo / Natacha PisarenkoПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail потребовали наказать президента Украины Владимира Зеленского за военные преступления.

"Его нужно задержать за военные преступления", — написал один из комментаторов.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
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Зеленскому осталось недолго наслаждаться чествованием, заявил Медведчук
"Нужно прекратить все финансирование Украины и заставить Зеленского заключить мирное соглашение", — отметил другой.

"Сколько еще денег налогоплательщиков будет потрачено на чужой конфликт?" — поинтересовался третий.

"Нужно выступать за прекращение конфликта, а не разжигать его еще сильнее", — поделился мнением еще один пользователь.

"Зеленский провоцирует Третью мировую войну и нас в нее втягивает", — заключили читатели.

Ранее телеканал Sky News сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский прибудет в Великобританию 8 февраля. Во время визита он встретится с британским премьер-министром Риши Сунаком и украинскими военными.

Также телеканал привел слова Сунака, который заявил, что визит Зеленского является "свидетельством нерушимой дружбы" между Великобританией и Украиной.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
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В миреУкраинаВладимир ЗеленскийРиши СунакВеликобритания
 
 
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