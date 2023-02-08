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Зеленский посетит Британию и встретится с Сунаком - РИА Новости, 08.02.2023
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Зеленский посетит Британию и встретится с Сунаком
Зеленский посетит Британию и встретится с Сунаком - РИА Новости, 08.02.2023
Зеленский посетит Британию и встретится с Сунаком
Владимир Зеленский в среду прибудет в Великобританию с первым с начала российской спецоперации на Украине визитом в королевство, встретится с британским... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T11:30
2023-02-08T12:08
в мире
владимир зеленский
риши сунак
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский в среду прибудет в Великобританию с первым с начала российской спецоперации на Украине визитом в королевство, встретится с британским премьер-министром Риши Сунаком и украинскими военными, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на канцелярию британского премьера."Как сообщила канцелярия премьер-министра, украинский президент Владимир Зеленский прибудет сегодня в Великобританию, чтобы встретиться с Риши Сунаком и украинскими военными", - говорится в сообщении телеканала.Также телеканал приводит слова Сунака, который заявил, что визит Зеленского является "свидетельством нерушимой дружбы" между Великобританией и Украиной.
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в мире, владимир зеленский, риши сунак, великобритания
В мире, Владимир Зеленский, Риши Сунак, Великобритания
11:30 08.02.2023 (обновлено: 12:08 08.02.2023)
 
Зеленский посетит Британию и встретится с Сунаком

Зеленский в среду прибудет в Британию с визитом и встретится с премьером Сунаком

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский в среду прибудет в Великобританию с первым с начала российской спецоперации на Украине визитом в королевство, встретится с британским премьер-министром Риши Сунаком и украинскими военными, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на канцелярию британского премьера.
"Как сообщила канцелярия премьер-министра, украинский президент Владимир Зеленский прибудет сегодня в Великобританию, чтобы встретиться с Риши Сунаком и украинскими военными", - говорится в сообщении телеканала.
Также телеканал приводит слова Сунака, который заявил, что визит Зеленского является "свидетельством нерушимой дружбы" между Великобританией и Украиной.
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В миреВладимир ЗеленскийРиши СунакВеликобритания
 
 
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