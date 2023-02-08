https://ria.ru/20230208/zelenskiy-1850502269.html
Зеленский посетит Британию и встретится с Сунаком
Зеленский посетит Британию и встретится с Сунаком - РИА Новости, 08.02.2023
Зеленский посетит Британию и встретится с Сунаком
Владимир Зеленский в среду прибудет в Великобританию с первым с начала российской спецоперации на Украине визитом в королевство, встретится с британским... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T11:30
2023-02-08T11:30
2023-02-08T12:08
в мире
владимир зеленский
риши сунак
великобритания
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский в среду прибудет в Великобританию с первым с начала российской спецоперации на Украине визитом в королевство, встретится с британским премьер-министром Риши Сунаком и украинскими военными, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на канцелярию британского премьера."Как сообщила канцелярия премьер-министра, украинский президент Владимир Зеленский прибудет сегодня в Великобританию, чтобы встретиться с Риши Сунаком и украинскими военными", - говорится в сообщении телеканала.Также телеканал приводит слова Сунака, который заявил, что визит Зеленского является "свидетельством нерушимой дружбы" между Великобританией и Украиной.
https://ria.ru/20230208/ukraina-1850466285.html
великобритания
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир зеленский, риши сунак, великобритания
В мире, Владимир Зеленский, Риши Сунак, Великобритания
11:30 08.02.2023 (обновлено: 12:08 08.02.2023)
Зеленский посетит Британию и встретится с Сунаком
Зеленский в среду прибудет в Британию с визитом и встретится с премьером Сунаком