https://ria.ru/20230208/zelenskiy-1850465453.html

Зеленскому осталось недолго наслаждаться чествованием, заявил Медведчук

Зеленскому осталось недолго наслаждаться чествованием, заявил Медведчук - РИА Новости, 08.02.2023

Зеленскому осталось недолго наслаждаться чествованием, заявил Медведчук

Владимир Зеленский торопит события, подозревая, что ему недолго осталось наслаждаться чествованием на Западе, написал в статье для РИА Новости председатель... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T09:10

2023-02-08T09:10

2023-02-08T09:10

в мире

украина

владимир зеленский

виктор медведчук

оппозиционная платформа - за жизнь

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский торопит события, подозревая, что ему недолго осталось наслаждаться чествованием на Западе, написал в статье для РИА Новости председатель политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь", запрещенной на Украине, Виктор Медведчук. Он отметил, что "украинские оппозиционные политики, журналисты, просто неравнодушные граждане, сделали все, что могли, чтобы Украина не стала полем боя". По словам Медведчука, многие из них "отдали за это свои жизни, здоровье, свободу". "Но президент Зеленский их предал, предал ради эффектной позы, ради одобрительного похлопывания по плечу "старших товарищей", ради первых страниц иностранных изданий. Зеленский предал избирателей, которым обещал мир, предал историю своей страны, язык на котором говорил, предал другую, соседнюю страну, где неплохо зарабатывал на корпоративах, имел друзей и поклонников", - считает Медведчук. "Овации Запада быстро закончатся, а вот украинский народ ему все это припомнит. Зеленский думает, что он победитель, а победителей не судят. Он ведет себя, как победитель, говорит, как победитель, позирует, как победитель. Но от этого победы больше не становится. Он торопит события, очевидно, подозревая, что ему недолго наслаждаться чествованием. В его ситуации осуждение неизбежно, он слишком далеко зашел. И для "продолжения банкета" ему нужна война", - заключил политик. Читайте полный текст статьи Виктора Медведчука >>

https://ria.ru/20230208/ukraina-1850465162.html

https://ria.ru/20230208/ukraina-1850358624.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, украина, владимир зеленский, виктор медведчук, оппозиционная платформа - за жизнь