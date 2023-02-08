https://ria.ru/20230208/zasedanie-1850643586.html
Путин проведет заседание наблюдательного совета АСИ
Путин проведет заседание наблюдательного совета АСИ - РИА Новости, 08.02.2023
Путин проведет заседание наблюдательного совета АСИ
Президент России Владимир Путин 9 февраля в режиме видеоконференции проведет заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ) по... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T18:12
2023-02-08T18:12
2023-02-08T18:12
россия
владимир путин
агентство стратегических инициатив (аси)
технологии
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 9 февраля в режиме видеоконференции проведет заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ) по продвижению новых проектов, сообщает пресс-служба Кремля. "Президент России в режиме видеоконференцсвязи проведет очередное заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов. Основными темами к обсуждению станут итоги работы АСИ в 2022 году и планы на предстоящий 2023-й год, включая реализацию Национальной социальной инициативы (комплекс проектов, направленных на улучшение качества услуг и сервисов в социальной сфере) и программу по подготовке кадров для обеспечения технологического суверенитета", - говорится в сообщении. Автономная некоммерческая организация "Агентство стратегических инициатив" создана распоряжением правительства России. Набсовет АСИ возглавляет Владимир Путин. Агентство поддерживает проекты, направленные на системные изменения в сфере повышения качества жизни, образования и подготовки кадров, регионального и городского развития, экологии и разработки новых технологий.
https://ria.ru/20221117/lekarstva-1832332188.html
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россия, владимир путин, агентство стратегических инициатив (аси), технологии
Россия, Владимир Путин, Агентство стратегических инициатив (АСИ), Технологии
Путин проведет заседание наблюдательного совета АСИ
Президент Путин по видеосвязи проведет заседание наблюдательного совета АСИ 9 февраля
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 9 февраля в режиме видеоконференции проведет заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ) по продвижению новых проектов, сообщает пресс-служба Кремля.
"Президент России в режиме видеоконференцсвязи проведет очередное заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов. Основными темами к обсуждению станут итоги работы АСИ в 2022 году и планы на предстоящий 2023-й год, включая реализацию Национальной социальной инициативы (комплекс проектов, направленных на улучшение качества услуг и сервисов в социальной сфере) и программу по подготовке кадров для обеспечения технологического суверенитета", - говорится в сообщении.
Автономная некоммерческая организация "Агентство стратегических инициатив" создана распоряжением правительства России. Набсовет АСИ возглавляет Владимир Путин. Агентство поддерживает проекты, направленные на системные изменения в сфере повышения качества жизни, образования и подготовки кадров, регионального и городского развития, экологии и разработки новых технологий.