https://ria.ru/20230208/zakazchik-1850684718.html

Посол России прокомментировал молчание Запада о ЧП на "Северных потоках"

Посол России прокомментировал молчание Запада о ЧП на "Северных потоках" - РИА Новости, 08.02.2023

Посол России прокомментировал молчание Запада о ЧП на "Северных потоках"

Консолидированная на Западе позиция не комментировать расследование диверсии на "Северных потоках" наводит на мысли о том, что заказчиков и исполнителей хотят... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T22:20

2023-02-08T22:20

2023-02-08T22:21

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БЕРЛИН, 8 фев - РИА Новости. Консолидированная на Западе позиция не комментировать расследование диверсии на "Северных потоках" наводит на мысли о том, что заказчиков и исполнителей хотят скрыть, заявил посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский. Известный американский журналист Сеймур Херш опубликовал в среду статью-расследование, в которой со ссылкой на неназванный источник возложил ответственность за взрывы на администрацию США и власти Норвегии. В публикации уточняется, что американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под "Северными потоками" взрывчатку, которую спустя три месяца активировали норвежцы. Херш подтвердил РИА Новости аутентичность публикации, появившейся в одном из интернет-блогов. "Возникает вопрос, чем объясняется столь консолидированная на Западе гробовая стена молчания, когда на фоне безумных утверждений о российском "самоподрыве" наших экспертов так и не допустили к расследованию?", - заявил Любинский, комментируя в телеграм-канале посольства РФ в Австрии публикацию Херша. Он напомнил, что тема теракта против ключевой для европейского энергоснабжения газовой магистрали уже давно исчезла из поля внимания СМИ и политиков. По словам посла, вряд ли причина молчания лишь в том, что "все средства хороши" в борьбе с энергозависимостью от РФ, во многом десятилетиями надежно обеспечивавшей благосостояние и комфортный рост местной экономики. Теракты произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов. США являются главными выгодополучателями от взрывов на "Северных потоках", говорил секретарь Совбеза России Николай Патрушев 30 сентября 2022 года на совещании глав спецслужб стран СНГ. Президент РФ Владимир Путин 31 октября 2022 года сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва, и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин также заявил, что взрыв на газопроводе "Северный поток" - это очевидный теракт.

https://ria.ru/20230208/terakty-1850683520.html

https://ria.ru/20230208/snouden-1850679012.html

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Евгения Нефедова

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