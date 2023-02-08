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В Тель-Авиве из-за забастовки задержали десятки авиарейсов - РИА Новости, 08.02.2023
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Туризм
https://ria.ru/20230208/zabastovka-1850629682.html
В Тель-Авиве из-за забастовки задержали десятки авиарейсов
В Тель-Авиве из-за забастовки задержали десятки авиарейсов - РИА Новости, 08.02.2023
В Тель-Авиве из-за забастовки задержали десятки авиарейсов
Массовая забастовка сотрудников международного аэропорта имени Давида Бен-Гуриона в Тель-Авиве, которые в среду прекратили регистрацию на рейсы, привела к... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T17:35
2023-02-08T19:03
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Массовая забастовка сотрудников международного аэропорта имени Давида Бен-Гуриона в Тель-Авиве, которые в среду прекратили регистрацию на рейсы, привела к многочисленным задержкам рейсов и длинным очередям пассажиров, сообщают израильские СМИ. По данным газеты The Times of Israel, сотрудники аэропорта в знак протеста против условий труда и невыполнения контрактных обязательств в течение нескольких часов отказывались регистрировать пассажиров на их рейсы. Акция протеста должна завершиться в 14:00 по местному времени (15:00 мск.), однако задержки рейсов все еще ожидаются, сообщает издание. Сотрудники аэропорта недовольны тем фактом, что они продолжают работать по трудовым условиям, которые были введены в период пандемии, что, в частности, предусматривало сокращение зарплат.
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новости - туризм, в мире, тель-авив, туризм
Туризм, Новости - Туризм, В мире, Тель-Авив, Туризм
17:35 08.02.2023 (обновлено: 19:03 08.02.2023)
 
В Тель-Авиве из-за забастовки задержали десятки авиарейсов

СМИ: сотрудники аэропорта Тель-Авива прекратили регистрацию на рейсы в рамках забастовки

© AP Photo / Dan BaliltyАэропорт Бен Гурион в Тель-Авиве
Аэропорт Бен Гурион в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© AP Photo / Dan Balilty
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Массовая забастовка сотрудников международного аэропорта имени Давида Бен-Гуриона в Тель-Авиве, которые в среду прекратили регистрацию на рейсы, привела к многочисленным задержкам рейсов и длинным очередям пассажиров, сообщают израильские СМИ.
По данным газеты The Times of Israel, сотрудники аэропорта в знак протеста против условий труда и невыполнения контрактных обязательств в течение нескольких часов отказывались регистрировать пассажиров на их рейсы.
Акция протеста должна завершиться в 14:00 по местному времени (15:00 мск.), однако задержки рейсов все еще ожидаются, сообщает издание.
Сотрудники аэропорта недовольны тем фактом, что они продолжают работать по трудовым условиям, которые были введены в период пандемии, что, в частности, предусматривало сокращение зарплат.
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