https://ria.ru/20230208/zabastovka-1850629682.html

В Тель-Авиве из-за забастовки задержали десятки авиарейсов

В Тель-Авиве из-за забастовки задержали десятки авиарейсов - РИА Новости, 08.02.2023

В Тель-Авиве из-за забастовки задержали десятки авиарейсов

Массовая забастовка сотрудников международного аэропорта имени Давида Бен-Гуриона в Тель-Авиве, которые в среду прекратили регистрацию на рейсы, привела к... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T17:35

2023-02-08T17:35

2023-02-08T19:03

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Массовая забастовка сотрудников международного аэропорта имени Давида Бен-Гуриона в Тель-Авиве, которые в среду прекратили регистрацию на рейсы, привела к многочисленным задержкам рейсов и длинным очередям пассажиров, сообщают израильские СМИ. По данным газеты The Times of Israel, сотрудники аэропорта в знак протеста против условий труда и невыполнения контрактных обязательств в течение нескольких часов отказывались регистрировать пассажиров на их рейсы. Акция протеста должна завершиться в 14:00 по местному времени (15:00 мск.), однако задержки рейсов все еще ожидаются, сообщает издание. Сотрудники аэропорта недовольны тем фактом, что они продолжают работать по трудовым условиям, которые были введены в период пандемии, что, в частности, предусматривало сокращение зарплат.

https://ria.ru/20230208/izrail-1849971393.html

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