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Премьер Японии заявил о намерении обсуждать с Россией принадлежность Курил - РИА Новости, 08.02.2023
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Премьер Японии заявил о намерении обсуждать с Россией принадлежность Курил
Премьер Японии заявил о намерении обсуждать с Россией принадлежность Курил - РИА Новости, 08.02.2023
Премьер Японии заявил о намерении обсуждать с Россией принадлежность Курил
Токио по-прежнему намерен вести переговоры, чтобы "прояснить принадлежность" островов Кунашир, Хабомаи, Шикотан и Итуруп, заявил премьер-министр Японии Фумио... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T06:40
2023-02-08T11:07
в мире
япония
россия
сингапур (город)
фумио кисида
есихико нода
владимир путин
санкции в отношении россии
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ТОКИО, 8 фев — РИА Новости. Токио по-прежнему намерен вести переговоры, чтобы "прояснить принадлежность" островов Кунашир, Хабомаи, Шикотан и Итуруп, заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида на слушаниях в парламенте."Будем действовать с учетом соглашений, достигнутых на встрече на высшем уровне в Сингапуре, а также и ранее и после этого достигнутых договоренностей. В Сингапуре говорилось о том, чтобы ускорить переговоры на основании Совместной декларации 1956 года. Действительно, речь о том, чтобы начать работу с двух островов, но позиция правительства сейчас заключается в том, чтобы прояснить принадлежность четырех островов и продвигать переговоры к заключению мирного договора", — сказал Кисида. Япония считает, что имеет право претендовать на четыре острова Курильской гряды, несмотря на то что по итогам Второй мировой войны они стали территорией СССР. Позиция Москвы состоит в том, что российский суверенитет над ними сомнению не подлежит.В Сингапуре 14 ноября 2018 года прошла встреча лидеров России и Японии. По его итогам Синдзо Абэ, занимавший в то время пост премьера, заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе Совместной декларации 1956 года, в которой Советский Союз соглашался рассмотреть возможность передачи Токио Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась.Впоследствии в качестве ответной меры на санкции Японии из-за спецоперации на Украине Россия отказалась от ведения переговоров с Токио по мирному договору, а также прекратила безвизовые поездки граждан Японии на Южные Курилы. Кроме того, Москва выходит из диалога с Токио о налаживании совместной хозяйственной деятельности на этих островах.
https://ria.ru/20230207/kurily-1850203487.html
https://ria.ru/20230207/yaponiya-1850176522.html
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в мире, япония, россия, сингапур (город), фумио кисида, есихико нода, владимир путин, санкции в отношении россии
В мире, Япония, Россия, Сингапур (город), Фумио Кисида, Есихико Нода, Владимир Путин, Санкции в отношении России
06:40 08.02.2023 (обновлено: 11:07 08.02.2023)
 
Премьер Японии заявил о намерении обсуждать с Россией принадлежность Курил

Премьер Японии Кисида заявил, что позиция Токио по островам южной части Курил не изменится

© AFP 2023 / Samuel CorumПремьер-министр Японии Фумио Кисида
Премьер-министр Японии Фумио Кисида - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© AFP 2023 / Samuel Corum
Премьер-министр Японии Фумио Кисида. Архивное фото
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ТОКИО, 8 фев — РИА Новости. Токио по-прежнему намерен вести переговоры, чтобы "прояснить принадлежность" островов Кунашир, Хабомаи, Шикотан и Итуруп, заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида на слушаниях в парламенте.
"Будем действовать с учетом соглашений, достигнутых на встрече на высшем уровне в Сингапуре, а также и ранее и после этого достигнутых договоренностей. В Сингапуре говорилось о том, чтобы ускорить переговоры на основании Совместной декларации 1956 года. Действительно, речь о том, чтобы начать работу с двух островов, но позиция правительства сейчас заключается в том, чтобы прояснить принадлежность четырех островов и продвигать переговоры к заключению мирного договора", — сказал Кисида.
Ветераны имперских вооруженных сил Японии с флагом Императорской армии - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
7 февраля, 10:33
В Японии вернулись к термину "оккупация" в заявлениях о Южных Курилах
Япония считает, что имеет право претендовать на четыре острова Курильской гряды, несмотря на то что по итогам Второй мировой войны они стали территорией СССР. Позиция Москвы состоит в том, что российский суверенитет над ними сомнению не подлежит.
В Сингапуре 14 ноября 2018 года прошла встреча лидеров России и Японии. По его итогам Синдзо Абэ, занимавший в то время пост премьера, заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе Совместной декларации 1956 года, в которой Советский Союз соглашался рассмотреть возможность передачи Токио Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась.
Впоследствии в качестве ответной меры на санкции Японии из-за спецоперации на Украине Россия отказалась от ведения переговоров с Токио по мирному договору, а также прекратила безвизовые поездки граждан Японии на Южные Курилы. Кроме того, Москва выходит из диалога с Токио о налаживании совместной хозяйственной деятельности на этих островах.
Вид на Токио, Япония - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
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В миреЯпонияРоссияСингапур (город)Фумио КисидаЕсихико НодаВладимир ПутинСанкции в отношении России
 
 
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