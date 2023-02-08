https://ria.ru/20230208/yaponiya-1850451959.html

Премьер Японии заявил о намерении обсуждать с Россией принадлежность Курил

Премьер Японии заявил о намерении обсуждать с Россией принадлежность Курил - РИА Новости, 08.02.2023

Премьер Японии заявил о намерении обсуждать с Россией принадлежность Курил

Токио по-прежнему намерен вести переговоры, чтобы "прояснить принадлежность" островов Кунашир, Хабомаи, Шикотан и Итуруп, заявил премьер-министр Японии Фумио... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T06:40

2023-02-08T06:40

2023-02-08T11:07

в мире

япония

россия

сингапур (город)

фумио кисида

есихико нода

владимир путин

санкции в отношении россии

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ТОКИО, 8 фев — РИА Новости. Токио по-прежнему намерен вести переговоры, чтобы "прояснить принадлежность" островов Кунашир, Хабомаи, Шикотан и Итуруп, заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида на слушаниях в парламенте."Будем действовать с учетом соглашений, достигнутых на встрече на высшем уровне в Сингапуре, а также и ранее и после этого достигнутых договоренностей. В Сингапуре говорилось о том, чтобы ускорить переговоры на основании Совместной декларации 1956 года. Действительно, речь о том, чтобы начать работу с двух островов, но позиция правительства сейчас заключается в том, чтобы прояснить принадлежность четырех островов и продвигать переговоры к заключению мирного договора", — сказал Кисида. Япония считает, что имеет право претендовать на четыре острова Курильской гряды, несмотря на то что по итогам Второй мировой войны они стали территорией СССР. Позиция Москвы состоит в том, что российский суверенитет над ними сомнению не подлежит.В Сингапуре 14 ноября 2018 года прошла встреча лидеров России и Японии. По его итогам Синдзо Абэ, занимавший в то время пост премьера, заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе Совместной декларации 1956 года, в которой Советский Союз соглашался рассмотреть возможность передачи Токио Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась.Впоследствии в качестве ответной меры на санкции Японии из-за спецоперации на Украине Россия отказалась от ведения переговоров с Токио по мирному договору, а также прекратила безвизовые поездки граждан Японии на Южные Курилы. Кроме того, Москва выходит из диалога с Токио о налаживании совместной хозяйственной деятельности на этих островах.

https://ria.ru/20230207/kurily-1850203487.html

https://ria.ru/20230207/yaponiya-1850176522.html

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в мире, япония, россия, сингапур (город), фумио кисида, есихико нода, владимир путин, санкции в отношении россии