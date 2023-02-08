https://ria.ru/20230208/vzyatka-1850504027.html
Главного инспектора Ростехнадзора Карелии задержали по подозрению во взятке
Главного инспектора Ростехнадзора Карелии задержали по подозрению во взятке - РИА Новости, 08.02.2023
Главного инспектора Ростехнадзора Карелии задержали по подозрению во взятке
Главный инспектор Ростехнадзора Карелии задержан по подозрению во взятке в шесть миллионов рублей от крупного лесопромышленного предприятия за выдачу разрешения РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T11:35
2023-02-08T11:35
2023-02-08T11:35
происшествия
россия
петрозаводск
федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)
следственный комитет россии (ск рф)
взятка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/57/1561865758_0:74:3067:1799_1920x0_80_0_0_bf5d749b15560f31a3ba9cc841eda12e.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 фев - РИА Новости. Главный инспектор Ростехнадзора Карелии задержан по подозрению во взятке в шесть миллионов рублей от крупного лесопромышленного предприятия за выдачу разрешения на допуск в эксплуатацию электроустановки, сообщили в пресс-службе регионального СУСК. "Возбуждено уголовное дело в отношении главного государственного инспектора регионального подразделения Ростехнадзора, в действиях которого усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)", - говорится в сообщении СУСК. По данным следствия, подозреваемый в Петрозаводске получил через посредников взятку на сумму шесть миллионов рублей. Взятка предназначалась за выдачу разрешения для карельского предприятия лесопромышленного комплекса на допуск в эксплуатацию электроустановки. Как сообщает пресс-служба СК, подозреваемый задержан. Следователи намерены ходатайствовать перед судом об его аресте.
https://ria.ru/20230206/vzyatka-1850066732.html
https://ria.ru/20230203/vzyatka-1849416989.html
россия
петрозаводск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/57/1561865758_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_74ca336b88d05e7fc12955454dfe0902.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, петрозаводск, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), следственный комитет россии (ск рф), взятка
Происшествия, Россия, Петрозаводск, Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), Следственный комитет России (СК РФ), Взятка
Главного инспектора Ростехнадзора Карелии задержали по подозрению во взятке
Главного инспектора Ростехнадзора Карелии заподозрили во взятке в шесть миллионов рублей