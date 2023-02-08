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Главного инспектора Ростехнадзора Карелии задержали по подозрению во взятке - РИА Новости, 08.02.2023
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Главного инспектора Ростехнадзора Карелии задержали по подозрению во взятке
Главного инспектора Ростехнадзора Карелии задержали по подозрению во взятке - РИА Новости, 08.02.2023
Главного инспектора Ростехнадзора Карелии задержали по подозрению во взятке
Главный инспектор Ростехнадзора Карелии задержан по подозрению во взятке в шесть миллионов рублей от крупного лесопромышленного предприятия за выдачу разрешения РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T11:35
2023-02-08T11:35
происшествия
россия
петрозаводск
федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)
следственный комитет россии (ск рф)
взятка
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 фев - РИА Новости. Главный инспектор Ростехнадзора Карелии задержан по подозрению во взятке в шесть миллионов рублей от крупного лесопромышленного предприятия за выдачу разрешения на допуск в эксплуатацию электроустановки, сообщили в пресс-службе регионального СУСК. "Возбуждено уголовное дело в отношении главного государственного инспектора регионального подразделения Ростехнадзора, в действиях которого усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)", - говорится в сообщении СУСК. По данным следствия, подозреваемый в Петрозаводске получил через посредников взятку на сумму шесть миллионов рублей. Взятка предназначалась за выдачу разрешения для карельского предприятия лесопромышленного комплекса на допуск в эксплуатацию электроустановки. Как сообщает пресс-служба СК, подозреваемый задержан. Следователи намерены ходатайствовать перед судом об его аресте.
https://ria.ru/20230206/vzyatka-1850066732.html
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происшествия, россия, петрозаводск, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), следственный комитет россии (ск рф), взятка
Происшествия, Россия, Петрозаводск, Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), Следственный комитет России (СК РФ), Взятка
11:35 08.02.2023
 
Главного инспектора Ростехнадзора Карелии задержали по подозрению во взятке

Главного инспектора Ростехнадзора Карелии заподозрили во взятке в шесть миллионов рублей

© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
Наручники - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 фев - РИА Новости. Главный инспектор Ростехнадзора Карелии задержан по подозрению во взятке в шесть миллионов рублей от крупного лесопромышленного предприятия за выдачу разрешения на допуск в эксплуатацию электроустановки, сообщили в пресс-службе регионального СУСК.
"Возбуждено уголовное дело в отношении главного государственного инспектора регионального подразделения Ростехнадзора, в действиях которого усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)", - говорится в сообщении СУСК.
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По данным следствия, подозреваемый в Петрозаводске получил через посредников взятку на сумму шесть миллионов рублей. Взятка предназначалась за выдачу разрешения для карельского предприятия лесопромышленного комплекса на допуск в эксплуатацию электроустановки.
Как сообщает пресс-служба СК, подозреваемый задержан. Следователи намерены ходатайствовать перед судом об его аресте.
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ПроисшествияРоссияПетрозаводскФедеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)Следственный комитет России (СК РФ)Взятка
 
 
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