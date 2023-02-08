https://ria.ru/20230208/vzyatka-1850504027.html

Главного инспектора Ростехнадзора Карелии задержали по подозрению во взятке

Главного инспектора Ростехнадзора Карелии задержали по подозрению во взятке - РИА Новости, 08.02.2023

Главного инспектора Ростехнадзора Карелии задержали по подозрению во взятке

Главный инспектор Ростехнадзора Карелии задержан по подозрению во взятке в шесть миллионов рублей от крупного лесопромышленного предприятия за выдачу разрешения РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T11:35

2023-02-08T11:35

2023-02-08T11:35

происшествия

россия

петрозаводск

федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)

следственный комитет россии (ск рф)

взятка

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 фев - РИА Новости. Главный инспектор Ростехнадзора Карелии задержан по подозрению во взятке в шесть миллионов рублей от крупного лесопромышленного предприятия за выдачу разрешения на допуск в эксплуатацию электроустановки, сообщили в пресс-службе регионального СУСК. "Возбуждено уголовное дело в отношении главного государственного инспектора регионального подразделения Ростехнадзора, в действиях которого усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)", - говорится в сообщении СУСК. По данным следствия, подозреваемый в Петрозаводске получил через посредников взятку на сумму шесть миллионов рублей. Взятка предназначалась за выдачу разрешения для карельского предприятия лесопромышленного комплекса на допуск в эксплуатацию электроустановки. Как сообщает пресс-служба СК, подозреваемый задержан. Следователи намерены ходатайствовать перед судом об его аресте.

https://ria.ru/20230206/vzyatka-1850066732.html

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россия

петрозаводск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, россия, петрозаводск, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), следственный комитет россии (ск рф), взятка