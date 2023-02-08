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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове - РИА Новости, 08.02.2023

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове

Взрывы слышны в среду в Купянском районе Харькова, сообщает городское издание "Харьков Life". РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T19:13

2023-02-08T19:13

2023-02-08T19:13

специальная военная операция на украине

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харьков

харьковская область

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Взрывы слышны в среду в Купянском районе Харькова, сообщает городское издание "Харьков Life". "Сообщают о "прилетах" в Купянском районе, сохраняйте спокойствие, следим за обстановкой", - написало издание в своем Telegram-канале. Воздушная тревога в Харьковской области в среду объявлена не была. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230125/zelenskiy-1847186242.html

харьков

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в мире, харьков, харьковская область, вооруженные силы рф