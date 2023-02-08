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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове - РИА Новости, 08.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове - РИА Новости, 08.02.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове
Взрывы слышны в среду в Купянском районе Харькова, сообщает городское издание "Харьков Life". РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T19:13
2023-02-08T19:13
специальная военная операция на украине
в мире
харьков
харьковская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Взрывы слышны в среду в Купянском районе Харькова, сообщает городское издание "Харьков Life". "Сообщают о "прилетах" в Купянском районе, сохраняйте спокойствие, следим за обстановкой", - написало издание в своем Telegram-канале. Воздушная тревога в Харьковской области в среду объявлена не была. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230125/zelenskiy-1847186242.html
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в мире, харьков, харьковская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Харьковская область, Вооруженные силы РФ
19:13 08.02.2023
 
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове

"Харьков Life" сообщил о взрывах в Купянском районе города

CC BY 4.0 / Sergiy Bobok / Харьков
Харьков - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
CC BY 4.0 / Sergiy Bobok /
Харьков. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Взрывы слышны в среду в Купянском районе Харькова, сообщает городское издание "Харьков Life".
"Сообщают о "прилетах" в Купянском районе, сохраняйте спокойствие, следим за обстановкой", - написало издание в своем Telegram-канале.
Воздушная тревога в Харьковской области в среду объявлена не была.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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