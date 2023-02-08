https://ria.ru/20230208/vzryvchatka-1850632506.html

Журналист: Норвегия предложила разместить взрывчатку под "Северным потоком"

Журналист: Норвегия предложила разместить взрывчатку под "Северным потоком" - РИА Новости, 08.02.2023

Журналист: Норвегия предложила разместить взрывчатку под "Северным потоком"

Место для установки взрывчатки под "Северными потоками" нашла Норвегия и предложила это сделать под предлогом учений НАТО, заявил журналист из США Сеймур Херш. РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T17:42

2023-02-08T17:42

2023-02-08T18:07

в мире

норвегия

сша

нато

северный поток

балтийское море

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Место для установки взрывчатки под "Северными потоками" нашла Норвегия и предложила это сделать под предлогом учений НАТО, заявил журналист из США Сеймур Херш."В марте несколько членов команды (из США) направились в Норвегию, чтобы встретиться с норвежскими секретной службой и ВМС. Одним из ключевых вопросов было где именно в Балтийском море лучше всего разместить взрывчатку", - написал лауреат Пулитцеровской премии Херш на своей странице в Substack.Отмечается, что ВМС Норвегии нашли место и предложили разместить взрывчатку в ходе учений НАТО Baltops 22. США, в свою очередь, добавили к программе учений упражнение по минированию и разминированию под водой вблизи места проведения диверсии.

https://ria.ru/20230208/vzryv-1850585311.html

норвегия

сша

балтийское море

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в мире, норвегия, сша, нато, северный поток, балтийское море