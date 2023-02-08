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Журналист: Норвегия предложила разместить взрывчатку под "Северным потоком" - РИА Новости, 08.02.2023
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Журналист: Норвегия предложила разместить взрывчатку под "Северным потоком"
Журналист: Норвегия предложила разместить взрывчатку под "Северным потоком" - РИА Новости, 08.02.2023
Журналист: Норвегия предложила разместить взрывчатку под "Северным потоком"
Место для установки взрывчатки под "Северными потоками" нашла Норвегия и предложила это сделать под предлогом учений НАТО, заявил журналист из США Сеймур Херш. РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T17:42
2023-02-08T18:07
в мире
норвегия
сша
нато
северный поток
балтийское море
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Место для установки взрывчатки под "Северными потоками" нашла Норвегия и предложила это сделать под предлогом учений НАТО, заявил журналист из США Сеймур Херш."В марте несколько членов команды (из США) направились в Норвегию, чтобы встретиться с норвежскими секретной службой и ВМС. Одним из ключевых вопросов было где именно в Балтийском море лучше всего разместить взрывчатку", - написал лауреат Пулитцеровской премии Херш на своей странице в Substack.Отмечается, что ВМС Норвегии нашли место и предложили разместить взрывчатку в ходе учений НАТО Baltops 22. США, в свою очередь, добавили к программе учений упражнение по минированию и разминированию под водой вблизи места проведения диверсии.
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в мире, норвегия, сша, нато, северный поток, балтийское море
В мире, Норвегия, США, НАТО, Северный поток, Балтийское море
17:42 08.02.2023 (обновлено: 18:07 08.02.2023)
 
Журналист: Норвегия предложила разместить взрывчатку под "Северным потоком"

Журналист из США Херш: Норвегия предложила разместить взрывчатку под "Северным потоком"

© Вооруженные силы ДанииМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
Место утечки на газопроводе Северный поток
© Вооруженные силы Дании
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Место для установки взрывчатки под "Северными потоками" нашла Норвегия и предложила это сделать под предлогом учений НАТО, заявил журналист из США Сеймур Херш.
"В марте несколько членов команды (из США) направились в Норвегию, чтобы встретиться с норвежскими секретной службой и ВМС. Одним из ключевых вопросов было где именно в Балтийском море лучше всего разместить взрывчатку", - написал лауреат Пулитцеровской премии Херш на своей странице в Substack.
Отмечается, что ВМС Норвегии нашли место и предложили разместить взрывчатку в ходе учений НАТО Baltops 22. США, в свою очередь, добавили к программе учений упражнение по минированию и разминированию под водой вблизи места проведения диверсии.
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