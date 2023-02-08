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Таможня пресекла вывоз из Хабаровска в Китай старинных монет в один цянь
Таможня пресекла вывоз из Хабаровска в Китай старинных монет в один цянь - РИА Новости, 08.02.2023
Таможня пресекла вывоз из Хабаровска в Китай старинных монет в один цянь
Гражданин Китая пытался вывезти из Хабаровска в свою страну около полусотни старинных монет номиналом "один цянь", но был пойман с поличным и заплатил штраф,... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T08:40
2023-02-08T08:40
2023-02-08T09:51
россия
хабаровск
китай
евразийский экономический союз
происшествия
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ХАБАРОВСК, 8 фев - РИА Новости. Гражданин Китая пытался вывезти из Хабаровска в свою страну около полусотни старинных монет номиналом "один цянь", но был пойман с поличным и заплатил штраф, сообщает Хабаровская таможня. "В аэропорту Хабаровска таможенники не дали незаконно вывезти из России в Китай культурные ценности – 47 старинных монет попытался спрятать в ручной клади вылетающий в Харбин китаец", - говорится в сообщении ведомства. Уточняется, что мужчина выбрал "зеленый" коридор. Это, согласно таможенным правилам, означает отсутствие у пассажира товаров, подлежащих декларированию. Тем не менее, во время контроля на дне рюкзака среди личных вещей пассажира был обнаружен прозрачный пакет с монетами номиналом "один цянь" - самой мелкой платежной единицей в Древнем Китае. "Была проведена таможенная экспертиза, которая установила, что большая часть монет отчеканена в различные периоды правления китайских императоров X-XIX веков", - информирует пресс-служба ведомства. В отношении нарушителя возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 ст. 16.2 КоАП РФ (недекларирование товаров) и ст. 16.3 КоАП РФ (несоблюдение запретов и ограничений при вывозе товаров с территории ЕАЭС). Иностранцу назначен штраф, его сумма не раскрывается. Отмечается, что при вывозе физлицами культурных ценностей с территории РФ, в таможенный орган необходимо предоставить пассажирскую декларацию и заключение (разрешительный документ) Минкультуры РФ, дающий право на вывоз таких предметов.
https://ria.ru/20230110/les-1843923634.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, хабаровск, китай, евразийский экономический союз, происшествия
Россия, Хабаровск, Китай, Евразийский экономический союз, Происшествия
08:40 08.02.2023 (обновлено: 09:51 08.02.2023)
Таможня пресекла вывоз из Хабаровска в Китай старинных монет в один цянь
Гражданин Китая попытался вывезти из Хабаровская 47 старинных монет номиналом в один цянь
ХАБАРОВСК, 8 фев - РИА Новости. Гражданин Китая пытался вывезти из Хабаровска в свою страну около полусотни старинных монет номиналом "один цянь", но был пойман с поличным и заплатил штраф, сообщает Хабаровская таможня.
"В аэропорту Хабаровска таможенники не дали незаконно вывезти из России
в Китай культурные ценности – 47 старинных монет попытался спрятать в ручной клади вылетающий в Харбин
китаец", - говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что мужчина выбрал "зеленый" коридор. Это, согласно таможенным правилам, означает отсутствие у пассажира товаров, подлежащих декларированию. Тем не менее, во время контроля на дне рюкзака среди личных вещей пассажира был обнаружен прозрачный пакет с монетами номиналом "один цянь" - самой мелкой платежной единицей в Древнем Китае.
"Была проведена таможенная экспертиза, которая установила, что большая часть монет отчеканена в различные периоды правления китайских императоров X-XIX веков", - информирует пресс-служба ведомства.
В отношении нарушителя возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 ст. 16.2 КоАП РФ (недекларирование товаров) и ст. 16.3 КоАП РФ (несоблюдение запретов и ограничений при вывозе товаров с территории ЕАЭС
). Иностранцу назначен штраф, его сумма не раскрывается.
Отмечается, что при вывозе физлицами культурных ценностей с территории РФ, в таможенный орган необходимо предоставить пассажирскую декларацию и заключение (разрешительный документ) Минкультуры РФ, дающий право на вывоз таких предметов.