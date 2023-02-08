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Лавров проводит встречу с президентом Мавритании - РИА Новости, 08.02.2023
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Лавров проводит встречу с президентом Мавритании
Лавров проводит встречу с президентом Мавритании - РИА Новости, 08.02.2023
Лавров проводит встречу с президентом Мавритании
Президент Мавритании Мохамед ульд Газвани принимает в среду министра иностранных дел России Сергея Лаврова в президентском дворце в Нуакшоте. РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T13:37
2023-02-08T13:37
в мире
мавритания
россия
африка
сергей лавров
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НУАКШОТ, 8 фев – РИА Новости. Президент Мавритании Мохамед ульд Газвани принимает в среду министра иностранных дел России Сергея Лаврова в президентском дворце в Нуакшоте. Встреча началась без слов для прессы, затем продолжилась в закрытом формате. Лавров прибыл в Мавританию во вторник вечером. Это первый визит в исламскую республику на уровне министра иностранных дел с момента установления дипломатических отношений между странами в 1964 году. Мавритания располагается на Атлантическом побережье северо-западной Африки. Более половины территории страны занимают пустыни Западной Сахары.
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в мире, мавритания, россия, африка, сергей лавров
В мире, Мавритания, Россия, Африка, Сергей Лавров
13:37 08.02.2023
 
Лавров проводит встречу с президентом Мавритании

Глава МИД Лавров проводит встречу с президентом Мавритании Мохамедом ульд Газвани

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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НУАКШОТ, 8 фев – РИА Новости. Президент Мавритании Мохамед ульд Газвани принимает в среду министра иностранных дел России Сергея Лаврова в президентском дворце в Нуакшоте.
Встреча началась без слов для прессы, затем продолжилась в закрытом формате.
Лавров прибыл в Мавританию во вторник вечером. Это первый визит в исламскую республику на уровне министра иностранных дел с момента установления дипломатических отношений между странами в 1964 году.
Мавритания располагается на Атлантическом побережье северо-западной Африки. Более половины территории страны занимают пустыни Западной Сахары.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
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В миреМавританияРоссияАфрикаСергей Лавров
 
 
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