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Лавров проводит встречу с президентом Мавритании
Лавров проводит встречу с президентом Мавритании - РИА Новости, 08.02.2023
Лавров проводит встречу с президентом Мавритании
Президент Мавритании Мохамед ульд Газвани принимает в среду министра иностранных дел России Сергея Лаврова в президентском дворце в Нуакшоте. РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T13:37
2023-02-08T13:37
2023-02-08T13:37
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НУАКШОТ, 8 фев – РИА Новости. Президент Мавритании Мохамед ульд Газвани принимает в среду министра иностранных дел России Сергея Лаврова в президентском дворце в Нуакшоте. Встреча началась без слов для прессы, затем продолжилась в закрытом формате. Лавров прибыл в Мавританию во вторник вечером. Это первый визит в исламскую республику на уровне министра иностранных дел с момента установления дипломатических отношений между странами в 1964 году. Мавритания располагается на Атлантическом побережье северо-западной Африки. Более половины территории страны занимают пустыни Западной Сахары.
https://ria.ru/20230208/lavrov-1850521271.html
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в мире, мавритания, россия, африка, сергей лавров
В мире, Мавритания, Россия, Африка, Сергей Лавров
Лавров проводит встречу с президентом Мавритании
Глава МИД Лавров проводит встречу с президентом Мавритании Мохамедом ульд Газвани