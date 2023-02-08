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Лавров проводит встречу с президентом Мавритании

Лавров проводит встречу с президентом Мавритании - РИА Новости, 08.02.2023

Лавров проводит встречу с президентом Мавритании

Президент Мавритании Мохамед ульд Газвани принимает в среду министра иностранных дел России Сергея Лаврова в президентском дворце в Нуакшоте. РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T13:37

2023-02-08T13:37

2023-02-08T13:37

в мире

мавритания

россия

африка

сергей лавров

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НУАКШОТ, 8 фев – РИА Новости. Президент Мавритании Мохамед ульд Газвани принимает в среду министра иностранных дел России Сергея Лаврова в президентском дворце в Нуакшоте. Встреча началась без слов для прессы, затем продолжилась в закрытом формате. Лавров прибыл в Мавританию во вторник вечером. Это первый визит в исламскую республику на уровне министра иностранных дел с момента установления дипломатических отношений между странами в 1964 году. Мавритания располагается на Атлантическом побережье северо-западной Африки. Более половины территории страны занимают пустыни Западной Сахары.

https://ria.ru/20230208/lavrov-1850521271.html

мавритания

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в мире, мавритания, россия, африка, сергей лавров