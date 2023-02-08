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Подготовленный водолаз может взорвать "Северный поток", считает эксперт - РИА Новости, 08.02.2023
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Подготовленный водолаз может взорвать "Северный поток", считает эксперт
Подготовленный водолаз может взорвать "Северный поток", считает эксперт - РИА Новости, 08.02.2023
Подготовленный водолаз может взорвать "Северный поток", считает эксперт
Погружение на глубину пролегающего по дну Балтийского моря газопровода "Северный поток-2" с технической точки зрения не является сложной задачей для... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T18:26
2023-02-08T18:26
в мире
северный поток
балтийское море
сша
джейк салливан
центральное разведывательное управление (цру)
норвегия
авария на "северных потоках"
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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Погружение на глубину пролегающего по дну Балтийского моря газопровода "Северный поток-2" с технической точки зрения не является сложной задачей для подготовленных дайверов или военных водолазов, заявил в среду РИА Новости подводный исследователь Константин Богданов. Ранее американский журналист Сеймур Херш сообщил, что летом 2022 года под видом учений Baltops 22 водолазы ВМС США установили под газопроводы "Северный поток" взрывчатку, которую спустя три месяца активировал самолет ВМС Норвегии специальным гидроакустическим буем. По данным Херша, к диверсии причастен советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, непосредственно в разработке плана участвовало ЦРУ. "В наших исследовательских погружениях современное оборудование позволяет работать на глубинах 100 и больше метров. За определенное время, если грамотно подобрать глубину работы, то можно достаточно продолжительное время перемещаться в толще воды", - сообщил Богданов. По его словам, для такой работы водолазы могли использовать и подводные буксиры. "Имея какие-либо буксируемые устройства, можно проплыть на малой глубине и потом погрузиться. Я знаю, что в Швеции, Финляндии на любительском уровне ребята достаточно регулярно погружались на глубины свыше 200 метров для исследования пещер и еще каких-то задач. Поэтому, чисто технически, 50-100-150 метров – достаточно рабочие глубины для подготовленных дайверов", - добавил Богданов. По данным из открытых источников, в районе острова Борнхольм, где произошел подрыв газопроводов, глубина Балтийского моря составляет от 50 до 100 метров. Сеймур Херш — один из известнейших американских журналистов. В 1969 году он опубликовал большое расследование об устроенной американскими военными бойне в Сонгми во Вьетнаме, за что получил Пулитцеровскую премию. В 1970-х Херш много писал об Уотергейтском скандале, а в 2004-м — о жестоком обращении с заключенными в тюрьме Абу-Грейб. В конце сентября сразу на двух "Северных потоках" прогремели взрывы. Оператор Nord Stream AG сообщал, что ЧП на трубопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Владимир Путин назвал происшествие очевидным терактом.
https://ria.ru/20230208/rassledovanie-1850645123.html
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балтийское море
сша
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в мире, северный поток, балтийское море, сша, джейк салливан, центральное разведывательное управление (цру), норвегия, авария на "северных потоках"
В мире, Северный поток, Балтийское море, США, Джейк Салливан, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Норвегия, Авария на "Северных потоках"
18:26 08.02.2023
 
Подготовленный водолаз может взорвать "Северный поток", считает эксперт

Эксперт Богданов: подготовленному водолазу взорвать "Северный поток" технически не сложно

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкВодолаз
Водолаз - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Водолаз. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Погружение на глубину пролегающего по дну Балтийского моря газопровода "Северный поток-2" с технической точки зрения не является сложной задачей для подготовленных дайверов или военных водолазов, заявил в среду РИА Новости подводный исследователь Константин Богданов.
Ранее американский журналист Сеймур Херш сообщил, что летом 2022 года под видом учений Baltops 22 водолазы ВМС США установили под газопроводы "Северный поток" взрывчатку, которую спустя три месяца активировал самолет ВМС Норвегии специальным гидроакустическим буем. По данным Херша, к диверсии причастен советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, непосредственно в разработке плана участвовало ЦРУ.
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"В наших исследовательских погружениях современное оборудование позволяет работать на глубинах 100 и больше метров. За определенное время, если грамотно подобрать глубину работы, то можно достаточно продолжительное время перемещаться в толще воды", - сообщил Богданов.
По его словам, для такой работы водолазы могли использовать и подводные буксиры.
"Имея какие-либо буксируемые устройства, можно проплыть на малой глубине и потом погрузиться. Я знаю, что в Швеции, Финляндии на любительском уровне ребята достаточно регулярно погружались на глубины свыше 200 метров для исследования пещер и еще каких-то задач. Поэтому, чисто технически, 50-100-150 метров – достаточно рабочие глубины для подготовленных дайверов", - добавил Богданов.
По данным из открытых источников, в районе острова Борнхольм, где произошел подрыв газопроводов, глубина Балтийского моря составляет от 50 до 100 метров.
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Журналист Херш подтвердил авторство статьи о взрывах на "Северных потоках"
Сеймур Херш — один из известнейших американских журналистов. В 1969 году он опубликовал большое расследование об устроенной американскими военными бойне в Сонгми во Вьетнаме, за что получил Пулитцеровскую премию. В 1970-х Херш много писал об Уотергейтском скандале, а в 2004-м — о жестоком обращении с заключенными в тюрьме Абу-Грейб.
В конце сентября сразу на двух "Северных потоках" прогремели взрывы. Оператор Nord Stream AG сообщал, что ЧП на трубопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Владимир Путин назвал происшествие очевидным терактом.
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В миреСеверный потокБалтийское мореСШАДжейк СалливанЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)НорвегияАвария на "Северных потоках"
 
 
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