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Более 50 человек принесли казачью присягу перед отправкой в зону СВО - РИА Новости, 08.02.2023
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Более 50 человек принесли казачью присягу перед отправкой в зону СВО
Более 50 человек принесли казачью присягу перед отправкой в зону СВО - РИА Новости, 08.02.2023
Более 50 человек принесли казачью присягу перед отправкой в зону СВО
Сразу 53 анапчанина поверстались в казаки перед отправкой в зону боевых действий. Церемония прошла у часовни Святого Великомученика Георгия Победоносца,... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T11:43
2023-02-08T12:49
российское казачество
красноярский край
российское казачество
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Сразу 53 анапчанина поверстались в казаки перед отправкой в зону боевых действий. Церемония прошла у часовни Святого Великомученика Георгия Победоносца, расположенной на полигоне форта "Раевский", сообщается на портале Всероссийского казачьего общества.Клятву казака добровольцы принесли в присутствии атамана Анапского городского казачьего общества Кубанского войска есаула Олега Чихачева, заместителя начальника специального учебного центра "Кубань".В церемонии верстания традиционно участвовал священнослужитель, им стал протоиерей Александр, который прочитал молитву Царю Небесному: "Царь Небесный, Утешитель, Дух Истины, везде сущий и всенаполняющий, Сокровище благ и Податель Жизни, приди и поселись в нас, очисти нас от всякого греха и спаси, Преблагий, души наши".Позднее протоиерей и сам отправится на передовую вместе с бойцами.Отметим, что на сегодняшний день более 400 добровольцев изъявили желание стать казаками и пополнить ряды войсковых казачьих обществ прямо на передовой.
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красноярский край, российское казачество
Российское казачество, Красноярский край, Российское казачество
11:43 08.02.2023 (обновлено: 12:49 08.02.2023)
 

Более 50 человек принесли казачью присягу перед отправкой в зону СВО

© РИА Новости / Всероссийское казачье общество (ВсКО)Казаки Анапы перед отправкой в зону боевых действий
Казаки Анапы перед отправкой в зону боевых действий - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© РИА Новости / Всероссийское казачье общество (ВсКО)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Сразу 53 анапчанина поверстались в казаки перед отправкой в зону боевых действий. Церемония прошла у часовни Святого Великомученика Георгия Победоносца, расположенной на полигоне форта "Раевский", сообщается на портале Всероссийского казачьего общества.
Клятву казака добровольцы принесли в присутствии атамана Анапского городского казачьего общества Кубанского войска есаула Олега Чихачева, заместителя начальника специального учебного центра "Кубань".

"Подчиняюсь законной власти, атаману, священноначалию. А данные мне права и власть не употреблять во зло. Боже Милосердный, будь мне Помощником и Заступником в несении служения моего", – так звучала их клятва.

В церемонии верстания традиционно участвовал священнослужитель, им стал протоиерей Александр, который прочитал молитву Царю Небесному: "Царь Небесный, Утешитель, Дух Истины, везде сущий и всенаполняющий, Сокровище благ и Податель Жизни, приди и поселись в нас, очисти нас от всякого греха и спаси, Преблагий, души наши".
Позднее протоиерей и сам отправится на передовую вместе с бойцами.
Казаки-добровольцы из отряда Ермак вернулись из зоны СВО
6 февраля, 15:52Российское казачество
Казаки-добровольцы из отряда "Ермак" вернулись из зоны СВО
Отметим, что на сегодняшний день более 400 добровольцев изъявили желание стать казаками и пополнить ряды войсковых казачьих обществ прямо на передовой.
 
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