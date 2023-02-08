https://ria.ru/20230208/verstanie-1850506997.html

Более 50 человек принесли казачью присягу перед отправкой в зону СВО

Более 50 человек принесли казачью присягу перед отправкой в зону СВО - РИА Новости, 08.02.2023

Более 50 человек принесли казачью присягу перед отправкой в зону СВО

Сразу 53 анапчанина поверстались в казаки перед отправкой в зону боевых действий. Церемония прошла у часовни Святого Великомученика Георгия Победоносца,... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T11:43

2023-02-08T11:43

2023-02-08T12:49

российское казачество

красноярский край

российское казачество

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Сразу 53 анапчанина поверстались в казаки перед отправкой в зону боевых действий. Церемония прошла у часовни Святого Великомученика Георгия Победоносца, расположенной на полигоне форта "Раевский", сообщается на портале Всероссийского казачьего общества.Клятву казака добровольцы принесли в присутствии атамана Анапского городского казачьего общества Кубанского войска есаула Олега Чихачева, заместителя начальника специального учебного центра "Кубань".В церемонии верстания традиционно участвовал священнослужитель, им стал протоиерей Александр, который прочитал молитву Царю Небесному: "Царь Небесный, Утешитель, Дух Истины, везде сущий и всенаполняющий, Сокровище благ и Податель Жизни, приди и поселись в нас, очисти нас от всякого греха и спаси, Преблагий, души наши".Позднее протоиерей и сам отправится на передовую вместе с бойцами.Отметим, что на сегодняшний день более 400 добровольцев изъявили желание стать казаками и пополнить ряды войсковых казачьих обществ прямо на передовой.

https://ria.ru/20230206/kazaki-1850068215.html

красноярский край

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красноярский край, российское казачество