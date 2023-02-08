https://ria.ru/20230208/ukraina-1850645625.html

Белый дом заявил, что ежедневно обсуждает с Киевом нужды в вооружениях

Белый дом заявил, что ежедневно обсуждает с Киевом нужды в вооружениях - РИА Новости, 08.02.2023

Белый дом заявил, что ежедневно обсуждает с Киевом нужды в вооружениях

США практически ежедневно обсуждают с Украиной нужды в вооружениях, Киев готовится к активизации боев весной, заявил координатор стратегических коммуникаций в... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T18:22

2023-02-08T18:22

2023-02-08T18:32

специальная военная операция на украине

в мире

сша

украина

джон кирби

ситуация в днр и лнр

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ВАШИНГТОН, 8 фев - РИА Новости. США практически ежедневно обсуждают с Украиной нужды в вооружениях, Киев готовится к активизации боев весной, заявил координатор стратегических коммуникаций в американском Совете национальной безопасности Джон Кирби."Мы на постоянной связи, почти в ежедневном режиме о том, какие есть нужды, какие требуются возможности", - сказал Кирби. Он отметил, что Украина готовится к активизации боев весной, поэтому Киев говорит о потребности в средствах маневрирования и перемещения военных на открытых пространствах.

https://ria.ru/20230208/ssha-1850554356.html

сша

украина

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, украина, джон кирби, ситуация в днр и лнр