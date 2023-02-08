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Белый дом заявил, что ежедневно обсуждает с Киевом нужды в вооружениях - РИА Новости, 08.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230208/ukraina-1850645625.html
Белый дом заявил, что ежедневно обсуждает с Киевом нужды в вооружениях
Белый дом заявил, что ежедневно обсуждает с Киевом нужды в вооружениях - РИА Новости, 08.02.2023
Белый дом заявил, что ежедневно обсуждает с Киевом нужды в вооружениях
США практически ежедневно обсуждают с Украиной нужды в вооружениях, Киев готовится к активизации боев весной, заявил координатор стратегических коммуникаций в... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T18:22
2023-02-08T18:32
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
джон кирби
ситуация в днр и лнр
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ВАШИНГТОН, 8 фев - РИА Новости. США практически ежедневно обсуждают с Украиной нужды в вооружениях, Киев готовится к активизации боев весной, заявил координатор стратегических коммуникаций в американском Совете национальной безопасности Джон Кирби."Мы на постоянной связи, почти в ежедневном режиме о том, какие есть нужды, какие требуются возможности", - сказал Кирби. Он отметил, что Украина готовится к активизации боев весной, поэтому Киев говорит о потребности в средствах маневрирования и перемещения военных на открытых пространствах.
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в мире, сша, украина, джон кирби, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Джон Кирби, Ситуация в ДНР и ЛНР
18:22 08.02.2023 (обновлено: 18:32 08.02.2023)
 
Белый дом заявил, что ежедневно обсуждает с Киевом нужды в вооружениях

Белый дом заявил, что ежедневно обсуждает с Киевом поставки вооружений

© AP Photo / Alex BrandonЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© AP Photo / Alex Brandon
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 фев - РИА Новости. США практически ежедневно обсуждают с Украиной нужды в вооружениях, Киев готовится к активизации боев весной, заявил координатор стратегических коммуникаций в американском Совете национальной безопасности Джон Кирби.
"Мы на постоянной связи, почти в ежедневном режиме о том, какие есть нужды, какие требуются возможности", - сказал Кирби. Он отметил, что Украина готовится к активизации боев весной, поэтому Киев говорит о потребности в средствах маневрирования и перемещения военных на открытых пространствах.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаДжон КирбиСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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