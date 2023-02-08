https://ria.ru/20230208/ukraina-1850470501.html
Медведчук объяснил стремление киевских чиновников в Евросоюз
Медведчук объяснил стремление киевских чиновников в Евросоюз - РИА Новости, 08.02.2023
Медведчук объяснил стремление киевских чиновников в Евросоюз
Проамериканские украинские политики никогда не скрывали, что их главной задачей является не пустить Россию в Европу, вбить клин между ЕС и РФ, заявил в среду в... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T09:32
2023-02-08T09:32
2023-02-08T09:34
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украина
виктор медведчук
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евросоюз
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Проамериканские украинские политики никогда не скрывали, что их главной задачей является не пустить Россию в Европу, вбить клин между ЕС и РФ, заявил в среду в статье для РИА Новости председатель политсовета ОПЗЖ, запрещенной на Украине, Виктор Медведчук. "Руководство Евросоюза воспитало в украинских управленцах не столько какие-либо принципы, сколько обыкновенные иждивенческие настроения. Украинский чиновник знал, что при вступлении страны в ЕС его зарплата возрастет, а где возьмутся средства на это, его совершенно не интересовало", - сказал Медведчук. "Проамериканские украинские политики никогда не скрывали, что их главной задачей является не пустить Россию в Европу, вбить клин между ЕС и РФ. Что касается самого Европейского Союза, то его расширение и функционирование становилось все более формальным", - добавил он. Читайте полный текст статьи Виктора Медведчука >>
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, европа, украина, виктор медведчук, россия, евросоюз
В мире, Европа, Украина, Виктор Медведчук, Россия, Евросоюз
09:32 08.02.2023 (обновлено: 09:34 08.02.2023)
Медведчук объяснил стремление киевских чиновников в Евросоюз
Медведчук: руководство ЕС воспитало в украинских чиновниках иждивенческие настроения
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Проамериканские украинские политики никогда не скрывали, что их главной задачей является не пустить Россию в Европу, вбить клин между ЕС и РФ, заявил в среду в статье для РИА Новости председатель политсовета ОПЗЖ, запрещенной на Украине, Виктор Медведчук.
"Руководство Евросоюза воспитало в украинских управленцах не столько какие-либо принципы, сколько обыкновенные иждивенческие настроения. Украинский чиновник знал, что при вступлении страны в ЕС его зарплата возрастет, а где возьмутся средства на это, его совершенно не интересовало", - сказал Медведчук.
"Проамериканские украинские политики никогда не скрывали, что их главной задачей является не пустить Россию в Европу, вбить клин между ЕС и РФ. Что касается самого Европейского Союза, то его расширение и функционирование становилось все более формальным", - добавил он.