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Медведчук объяснил стремление киевских чиновников в Евросоюз - РИА Новости, 08.02.2023
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Медведчук объяснил стремление киевских чиновников в Евросоюз
Медведчук объяснил стремление киевских чиновников в Евросоюз - РИА Новости, 08.02.2023
Медведчук объяснил стремление киевских чиновников в Евросоюз
Проамериканские украинские политики никогда не скрывали, что их главной задачей является не пустить Россию в Европу, вбить клин между ЕС и РФ, заявил в среду в... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T09:32
2023-02-08T09:34
в мире
европа
украина
виктор медведчук
россия
евросоюз
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Проамериканские украинские политики никогда не скрывали, что их главной задачей является не пустить Россию в Европу, вбить клин между ЕС и РФ, заявил в среду в статье для РИА Новости председатель политсовета ОПЗЖ, запрещенной на Украине, Виктор Медведчук. "Руководство Евросоюза воспитало в украинских управленцах не столько какие-либо принципы, сколько обыкновенные иждивенческие настроения. Украинский чиновник знал, что при вступлении страны в ЕС его зарплата возрастет, а где возьмутся средства на это, его совершенно не интересовало", - сказал Медведчук. "Проамериканские украинские политики никогда не скрывали, что их главной задачей является не пустить Россию в Европу, вбить клин между ЕС и РФ. Что касается самого Европейского Союза, то его расширение и функционирование становилось все более формальным", - добавил он. Читайте полный текст статьи Виктора Медведчука &gt;&gt;
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в мире, европа, украина, виктор медведчук, россия, евросоюз
В мире, Европа, Украина, Виктор Медведчук, Россия, Евросоюз
09:32 08.02.2023 (обновлено: 09:34 08.02.2023)
 
Медведчук объяснил стремление киевских чиновников в Евросоюз

Медведчук: руководство ЕС воспитало в украинских чиновниках иждивенческие настроения

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкФлаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Проамериканские украинские политики никогда не скрывали, что их главной задачей является не пустить Россию в Европу, вбить клин между ЕС и РФ, заявил в среду в статье для РИА Новости председатель политсовета ОПЗЖ, запрещенной на Украине, Виктор Медведчук.
"Руководство Евросоюза воспитало в украинских управленцах не столько какие-либо принципы, сколько обыкновенные иждивенческие настроения. Украинский чиновник знал, что при вступлении страны в ЕС его зарплата возрастет, а где возьмутся средства на это, его совершенно не интересовало", - сказал Медведчук.
"Проамериканские украинские политики никогда не скрывали, что их главной задачей является не пустить Россию в Европу, вбить клин между ЕС и РФ. Что касается самого Европейского Союза, то его расширение и функционирование становилось все более формальным", - добавил он.
Читайте полный текст статьи Виктора Медведчука >>
Эмблема Центрального европейского банка во Франкфурте - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
30 января, 08:00
Европа должна Украине денег
 
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