https://ria.ru/20230208/ukraina-1850470501.html

Медведчук объяснил стремление киевских чиновников в Евросоюз

Медведчук объяснил стремление киевских чиновников в Евросоюз - РИА Новости, 08.02.2023

Медведчук объяснил стремление киевских чиновников в Евросоюз

Проамериканские украинские политики никогда не скрывали, что их главной задачей является не пустить Россию в Европу, вбить клин между ЕС и РФ, заявил в среду в... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T09:32

2023-02-08T09:32

2023-02-08T09:34

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украина

виктор медведчук

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Проамериканские украинские политики никогда не скрывали, что их главной задачей является не пустить Россию в Европу, вбить клин между ЕС и РФ, заявил в среду в статье для РИА Новости председатель политсовета ОПЗЖ, запрещенной на Украине, Виктор Медведчук. "Руководство Евросоюза воспитало в украинских управленцах не столько какие-либо принципы, сколько обыкновенные иждивенческие настроения. Украинский чиновник знал, что при вступлении страны в ЕС его зарплата возрастет, а где возьмутся средства на это, его совершенно не интересовало", - сказал Медведчук. "Проамериканские украинские политики никогда не скрывали, что их главной задачей является не пустить Россию в Европу, вбить клин между ЕС и РФ. Что касается самого Европейского Союза, то его расширение и функционирование становилось все более формальным", - добавил он. Читайте полный текст статьи Виктора Медведчука >>

https://ria.ru/20230130/dolg-1848259836.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, европа, украина, виктор медведчук, россия, евросоюз