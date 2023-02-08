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Медведчук пояснил, зачем США нужно сохранить проамериканский вектор Украины - РИА Новости, 08.02.2023
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Медведчук пояснил, зачем США нужно сохранить проамериканский вектор Украины
Медведчук пояснил, зачем США нужно сохранить проамериканский вектор Украины - РИА Новости, 08.02.2023
Медведчук пояснил, зачем США нужно сохранить проамериканский вектор Украины
Украина после распада СССР осталась самой верной проамериканскому курсу, что сделало ее самой бедной страной в Европе, заявил в среду в статье для РИА Новости... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T09:07
2023-02-08T09:07
в мире
украина
сша
европа
виктор медведчук
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Украина после распада СССР осталась самой верной проамериканскому курсу, что сделало ее самой бедной страной в Европе, заявил в среду в статье для РИА Новости председатель политсовета ОПЗЖ, запрещенной на Украине, Виктор Медведчук. "За 30 лет Россия из примерного ученика Вашингтона постепенно превращается в его антагониста. Но можно ли объяснить это безумием, когда, отказываясь от советов и попечительства США, страна становится сильнее, богаче и влиятельнее? Украина, наоборот, осталась самой верной проамериканскому курсу, что сделало ее, в конечном итоге, самой бедной страной в Европе. Получается, что сегодня Украина отчаянно сражается за свою бедность? Логичнее предположить, что вопрос намного шире", - сказал Медведчук. Он отметил, что для США важно всеми силами сохранить "проамериканский вектор Украины, чтобы прикрыть свое политическое банкротство". "Легко предположить, что после того, как Украина сменит политические ориентиры, ее примеру последуют многие страны, и мировая монополия США начнет терпеть поражение. Отсюда такое внимание США к конфликту и многомиллиардная помощь за счет американского налогоплательщика", - добавил он. Читайте полный текст статьи Виктора Медведчука &gt;&gt;
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в мире, украина, сша, европа, виктор медведчук
В мире, Украина, США, Европа, Виктор Медведчук
09:07 08.02.2023
 
Медведчук пояснил, зачем США нужно сохранить проамериканский вектор Украины

Медведчук: США нужно сохранить проамериканский вектор Украины для прикрытия банкротства

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент Украины Владимир Зеленский в Мюнхене
Президент Украины Владимир Зеленский в Мюнхене - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент Украины Владимир Зеленский в Мюнхене. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Украина после распада СССР осталась самой верной проамериканскому курсу, что сделало ее самой бедной страной в Европе, заявил в среду в статье для РИА Новости председатель политсовета ОПЗЖ, запрещенной на Украине, Виктор Медведчук.
"За 30 лет Россия из примерного ученика Вашингтона постепенно превращается в его антагониста. Но можно ли объяснить это безумием, когда, отказываясь от советов и попечительства США, страна становится сильнее, богаче и влиятельнее? Украина, наоборот, осталась самой верной проамериканскому курсу, что сделало ее, в конечном итоге, самой бедной страной в Европе. Получается, что сегодня Украина отчаянно сражается за свою бедность? Логичнее предположить, что вопрос намного шире", - сказал Медведчук.
Он отметил, что для США важно всеми силами сохранить "проамериканский вектор Украины, чтобы прикрыть свое политическое банкротство".
"Легко предположить, что после того, как Украина сменит политические ориентиры, ее примеру последуют многие страны, и мировая монополия США начнет терпеть поражение. Отсюда такое внимание США к конфликту и многомиллиардная помощь за счет американского налогоплательщика", - добавил он.
Читайте полный текст статьи Виктора Медведчука >>
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
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В миреУкраинаСШАЕвропаВиктор Медведчук
 
 
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