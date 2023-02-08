https://ria.ru/20230208/ukraina-1850465162.html

Медведчук пояснил, зачем США нужно сохранить проамериканский вектор Украины

Медведчук пояснил, зачем США нужно сохранить проамериканский вектор Украины - РИА Новости, 08.02.2023

Медведчук пояснил, зачем США нужно сохранить проамериканский вектор Украины

Украина после распада СССР осталась самой верной проамериканскому курсу, что сделало ее самой бедной страной в Европе, заявил в среду в статье для РИА Новости... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T09:07

2023-02-08T09:07

2023-02-08T09:07

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украина

сша

европа

виктор медведчук

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Украина после распада СССР осталась самой верной проамериканскому курсу, что сделало ее самой бедной страной в Европе, заявил в среду в статье для РИА Новости председатель политсовета ОПЗЖ, запрещенной на Украине, Виктор Медведчук. "За 30 лет Россия из примерного ученика Вашингтона постепенно превращается в его антагониста. Но можно ли объяснить это безумием, когда, отказываясь от советов и попечительства США, страна становится сильнее, богаче и влиятельнее? Украина, наоборот, осталась самой верной проамериканскому курсу, что сделало ее, в конечном итоге, самой бедной страной в Европе. Получается, что сегодня Украина отчаянно сражается за свою бедность? Логичнее предположить, что вопрос намного шире", - сказал Медведчук. Он отметил, что для США важно всеми силами сохранить "проамериканский вектор Украины, чтобы прикрыть свое политическое банкротство". "Легко предположить, что после того, как Украина сменит политические ориентиры, ее примеру последуют многие страны, и мировая монополия США начнет терпеть поражение. Отсюда такое внимание США к конфликту и многомиллиардная помощь за счет американского налогоплательщика", - добавил он. Читайте полный текст статьи Виктора Медведчука >>

https://ria.ru/20230208/ukraina-1850464901.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, украина, сша, европа, виктор медведчук