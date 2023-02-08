Медведчук пояснил, зачем США нужно сохранить проамериканский вектор Украины
Медведчук: США нужно сохранить проамериканский вектор Украины для прикрытия банкротства
© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент Украины Владимир Зеленский в Мюнхене
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент Украины Владимир Зеленский в Мюнхене. Архивное фото
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Украина после распада СССР осталась самой верной проамериканскому курсу, что сделало ее самой бедной страной в Европе, заявил в среду в статье для РИА Новости председатель политсовета ОПЗЖ, запрещенной на Украине, Виктор Медведчук.
"За 30 лет Россия из примерного ученика Вашингтона постепенно превращается в его антагониста. Но можно ли объяснить это безумием, когда, отказываясь от советов и попечительства США, страна становится сильнее, богаче и влиятельнее? Украина, наоборот, осталась самой верной проамериканскому курсу, что сделало ее, в конечном итоге, самой бедной страной в Европе. Получается, что сегодня Украина отчаянно сражается за свою бедность? Логичнее предположить, что вопрос намного шире", - сказал Медведчук.
Он отметил, что для США важно всеми силами сохранить "проамериканский вектор Украины, чтобы прикрыть свое политическое банкротство".
"Легко предположить, что после того, как Украина сменит политические ориентиры, ее примеру последуют многие страны, и мировая монополия США начнет терпеть поражение. Отсюда такое внимание США к конфликту и многомиллиардная помощь за счет американского налогоплательщика", - добавил он.