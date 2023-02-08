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Стало известно, во сколько обходится уклонение от призыва на Украине - РИА Новости, 08.02.2023
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Стало известно, во сколько обходится уклонение от призыва на Украине
Стало известно, во сколько обходится уклонение от призыва на Украине - РИА Новости, 08.02.2023
Стало известно, во сколько обходится уклонение от призыва на Украине
Новая коррупционная схема уклонения от призыва в армию, в которой задействованы военкомы и волонтерские организации на Украине, стала известна российским... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T06:06
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в мире
украина
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 8 фев - РИА Новости. Новая коррупционная схема уклонения от призыва в армию, в которой задействованы военкомы и волонтерские организации на Украине, стала известна российским силовикам от источников в украинских войсках, сообщил РИА Новости представитель силовых структур.По его словам, каждый такой волонтер через соцсети обязан собирать добровольные пожертвования граждан в пользу армии.Ранее украинское издание "Страна.ua" также сообщало, что среди жителей Украины набирает обороты схема выезда за границу под видом студентов для уклонения от призыва, якобы для обучения в польских и прибалтийских вузах.
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в мире, украина, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
06:06 08.02.2023 (обновлено: 09:43 08.02.2023)
 
Стало известно, во сколько обходится уклонение от призыва на Украине

Уклонение от призыва в рамках коррупционной схемы на Украине обходится в 10 тысяч долларов

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкКонверт с долларовыми купюрами
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 8 фев - РИА Новости. Новая коррупционная схема уклонения от призыва в армию, в которой задействованы военкомы и волонтерские организации на Украине, стала известна российским силовикам от источников в украинских войсках, сообщил РИА Новости представитель силовых структур.
"По сведениям, полученным от источников в ВСУ, на Украине налажена коррупционная схема уклонения от призыва. Входной билет - 10 тысяч долларов. Это единоразовая плата военкому, чтобы потенциального призывника записать в волонтерскую организацию, действующую при каждом Центре комплектования и социальной поддержки украинской армии. Так там называются сейчас военкоматы", - сказал собеседник агентства.
По его словам, каждый такой волонтер через соцсети обязан собирать добровольные пожертвования граждан в пользу армии.
"В зависимости от величины собранной суммы каждый волонтер обязан платить дань лично военкому через его посредников, сумма дани колеблется от 5% до 10% от собранной суммы", - рассказал источник.
Ранее украинское издание "Страна.ua" также сообщало, что среди жителей Украины набирает обороты схема выезда за границу под видом студентов для уклонения от призыва, якобы для обучения в польских и прибалтийских вузах.
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