https://ria.ru/20230208/uklonenie-1850450669.html

Стало известно, во сколько обходится уклонение от призыва на Украине

Стало известно, во сколько обходится уклонение от призыва на Украине - РИА Новости, 08.02.2023

Стало известно, во сколько обходится уклонение от призыва на Украине

Новая коррупционная схема уклонения от призыва в армию, в которой задействованы военкомы и волонтерские организации на Украине, стала известна российским... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T06:06

2023-02-08T06:06

2023-02-08T09:43

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украина

вооруженные силы украины

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 8 фев - РИА Новости. Новая коррупционная схема уклонения от призыва в армию, в которой задействованы военкомы и волонтерские организации на Украине, стала известна российским силовикам от источников в украинских войсках, сообщил РИА Новости представитель силовых структур.По его словам, каждый такой волонтер через соцсети обязан собирать добровольные пожертвования граждан в пользу армии.Ранее украинское издание "Страна.ua" также сообщало, что среди жителей Украины набирает обороты схема выезда за границу под видом студентов для уклонения от призыва, якобы для обучения в польских и прибалтийских вузах.

https://ria.ru/20230208/nikolaev-1850444809.html

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в мире, украина, вооруженные силы украины