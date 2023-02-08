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Путин поздравил ученых с их профессиональным праздником - РИА Новости, 08.02.2023
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Наука
https://ria.ru/20230208/uchenye-1850616272.html
Путин поздравил ученых с их профессиональным праздником
Путин поздравил ученых с их профессиональным праздником - РИА Новости, 08.02.2023
Путин поздравил ученых с их профессиональным праздником
Президент России Владимир Путин поздравил ученых с их профессиональным праздником. РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T16:54
2023-02-08T17:06
владимир путин
наука
общество
россия
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил ученых с их профессиональным праздником."Хочу поздравить вас и всех ваших коллег с профессиональным праздником, с Днем российской науки, и пожелать новых больших успехов во благо России и нашего народа", - сказал он на заседании Совета по науке и образованию.Путин отметил, что по традиции в этот день вручаются награды молодым ученым, лауреатам премии в области науки и инноваций."И после торжественной церемонии у нас состоялся разговор обстоятельный. И прежде всего речь шла о том, как обеспечить скорейшее внедрение новых прорывных разработок, чтобы эти достижения способствовали укреплению суверенитета и безопасности нашей страны, росту качества жизни наших людей", - сказал президент.
https://ria.ru/20230208/putin-1850583456.html
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владимир путин, общество, россия
Владимир Путин, Наука, Общество, Россия
16:54 08.02.2023 (обновлено: 17:06 08.02.2023)
 
Путин поздравил ученых с их профессиональным праздником

Президент Путин поздравил ученых с Днем российской науки

© РИА Новости / Павел Быркин / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© РИА Новости / Павел Быркин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил ученых с их профессиональным праздником.
"Хочу поздравить вас и всех ваших коллег с профессиональным праздником, с Днем российской науки, и пожелать новых больших успехов во благо России и нашего народа", - сказал он на заседании Совета по науке и образованию.
Путин отметил, что по традиции в этот день вручаются награды молодым ученым, лауреатам премии в области науки и инноваций.
"И после торжественной церемонии у нас состоялся разговор обстоятельный. И прежде всего речь шла о том, как обеспечить скорейшее внедрение новых прорывных разработок, чтобы эти достижения способствовали укреплению суверенитета и безопасности нашей страны, росту качества жизни наших людей", - сказал президент.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
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