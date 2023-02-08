https://ria.ru/20230208/uchenye-1850616272.html

Путин поздравил ученых с их профессиональным праздником

Путин поздравил ученых с их профессиональным праздником - РИА Новости, 08.02.2023

Путин поздравил ученых с их профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил ученых с их профессиональным праздником. РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T16:54

2023-02-08T16:54

2023-02-08T17:06

владимир путин

наука

общество

россия

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил ученых с их профессиональным праздником."Хочу поздравить вас и всех ваших коллег с профессиональным праздником, с Днем российской науки, и пожелать новых больших успехов во благо России и нашего народа", - сказал он на заседании Совета по науке и образованию.Путин отметил, что по традиции в этот день вручаются награды молодым ученым, лауреатам премии в области науки и инноваций."И после торжественной церемонии у нас состоялся разговор обстоятельный. И прежде всего речь шла о том, как обеспечить скорейшее внедрение новых прорывных разработок, чтобы эти достижения способствовали укреплению суверенитета и безопасности нашей страны, росту качества жизни наших людей", - сказал президент.

https://ria.ru/20230208/putin-1850583456.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, общество, россия