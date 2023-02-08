https://ria.ru/20230208/turtsiya-1850535358.html
Минюст Турции пообещал наказать ответственных за обрушившиеся здания
Минюст Турции пообещал наказать ответственных за обрушившиеся здания - РИА Новости, 08.02.2023
Минюст Турции пообещал наказать ответственных за обрушившиеся здания
Министр юстиции Турции Бекир Боздаг заявил, что никто не избежит наказания за халатность, приведшую к обрушению зданий в результате сокрушительного... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T13:28
2023-02-08T13:28
2023-02-08T13:28
в мире
турция
бекир боздаг
сильное землетрясение в турции и сирии
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АНКАРА, 8 фев – РИА Новости. Министр юстиции Турции Бекир Боздаг заявил, что никто не избежит наказания за халатность, приведшую к обрушению зданий в результате сокрушительного землетрясения на юго-востоке страны. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром. Оно, по словам президента Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. По последним данным, погибли 7108 человек, ранены 40 910 человек. Эрдоган объявил семидневный общенациональный траур, а в 10 затронутых катастрофой провинциях объявлено чрезвычайное положение на три месяца. "Те, кто проявил халатность в обрушившихся зданиях, будут привлечены к ответственности. Никому не будет позволено избежать наказания за правонарушения", - приводит слова Боздага телеканал TRT Haber.
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в мире, турция, бекир боздаг, сильное землетрясение в турции и сирии
В мире, Турция, Бекир Боздаг, Сильное землетрясение в Турции и Сирии
Минюст Турции пообещал наказать ответственных за обрушившиеся здания
Минюст Турции: ответственных за рухнувшие при землетрясении здания накажут за халатность