https://ria.ru/20230208/turtsiya-1850535358.html

Минюст Турции пообещал наказать ответственных за обрушившиеся здания

Минюст Турции пообещал наказать ответственных за обрушившиеся здания - РИА Новости, 08.02.2023

Минюст Турции пообещал наказать ответственных за обрушившиеся здания

Министр юстиции Турции Бекир Боздаг заявил, что никто не избежит наказания за халатность, приведшую к обрушению зданий в результате сокрушительного... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T13:28

2023-02-08T13:28

2023-02-08T13:28

в мире

турция

бекир боздаг

сильное землетрясение в турции и сирии

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АНКАРА, 8 фев – РИА Новости. Министр юстиции Турции Бекир Боздаг заявил, что никто не избежит наказания за халатность, приведшую к обрушению зданий в результате сокрушительного землетрясения на юго-востоке страны. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром. Оно, по словам президента Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. По последним данным, погибли 7108 человек, ранены 40 910 человек. Эрдоган объявил семидневный общенациональный траур, а в 10 затронутых катастрофой провинциях объявлено чрезвычайное положение на три месяца. "Те, кто проявил халатность в обрушившихся зданиях, будут привлечены к ответственности. Никому не будет позволено избежать наказания за правонарушения", - приводит слова Боздага телеканал TRT Haber.

https://ria.ru/20230208/zavaly-1850522696.html

турция

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в мире, турция, бекир боздаг, сильное землетрясение в турции и сирии