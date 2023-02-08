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В Турции выросло количество отелей, готовых разместить пострадавших - РИА Новости, 08.02.2023
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Туризм
https://ria.ru/20230208/turtsiya-1850510604.html
В Турции выросло количество отелей, готовых разместить пострадавших
В Турции выросло количество отелей, готовых разместить пострадавших - РИА Новости, 08.02.2023
В Турции выросло количество отелей, готовых разместить пострадавших
Количество турецких гостиниц, готовых разместить пострадавших от землетрясения, за сутки удвоилось, сообщает Tourdom. РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T13:50
2023-02-08T13:50
туризм
туризм
новости - туризм
турция
стамбул
анталья (провинция)
отели
гостиницы
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Количество турецких гостиниц, готовых разместить пострадавших от землетрясения, за сутки удвоилось, сообщает Tourdom.Если утром 7 февраля их было 220, то днем 8 февраля в благотворительном разделе на сайте otelz.com опубликованы предложения уже 550 отелей в различных городах, в том числе 65 — в Стамбуле, 53 — в Анталье и 37 — в Анкаре.В общей сложности количество доступных номеров за сутки выросло с 1200 до 2226. В списке фигурируют объекты разного уровня и размера: на каждый приходится от одной до 20 свободных комнат. Цифры меняются в режиме онлайн, так как места постепенно заполняются, но к проекту подключаются все новые предприниматели.Вчера президент Турции Реджеп Эрдоган заявил также, что для размещения пострадавших от землетрясения откроют законсервированные на зиму гостиницы — 50 тысяч мест уже готовы в Анталье.
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туризм, новости - туризм, турция, стамбул, анталья (провинция), отели, гостиницы
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Турция, Стамбул, Анталья (провинция), Отели, Гостиницы
13:50 08.02.2023
 
В Турции выросло количество отелей, готовых разместить пострадавших

В Турции за сутки удвоилось число отелей, готовых разместить пострадавших от землетрясения

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкОтель в Анталье
Отель в Анталье - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Количество турецких гостиниц, готовых разместить пострадавших от землетрясения, за сутки удвоилось, сообщает Tourdom.
Если утром 7 февраля их было 220, то днем 8 февраля в благотворительном разделе на сайте otelz.com опубликованы предложения уже 550 отелей в различных городах, в том числе 65 — в Стамбуле, 53 — в Анталье и 37 — в Анкаре.
В общей сложности количество доступных номеров за сутки выросло с 1200 до 2226. В списке фигурируют объекты разного уровня и размера: на каждый приходится от одной до 20 свободных комнат. Цифры меняются в режиме онлайн, так как места постепенно заполняются, но к проекту подключаются все новые предприниматели.
Вчера президент Турции Реджеп Эрдоган заявил также, что для размещения пострадавших от землетрясения откроют законсервированные на зиму гостиницы — 50 тысяч мест уже готовы в Анталье.
Последствия землетрясения в турецком городе Диярбакыр - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
Вчера, 16:00Туризм
Россиянка, находящаяся в Турции, рассказала о последствиях землетрясения
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмТурцияСтамбулАнталья (провинция)ОтелиГостиницы
 
 
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