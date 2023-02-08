https://ria.ru/20230208/turtsiya-1850510604.html

В Турции выросло количество отелей, готовых разместить пострадавших

В Турции выросло количество отелей, готовых разместить пострадавших - РИА Новости, 08.02.2023

В Турции выросло количество отелей, готовых разместить пострадавших

Количество турецких гостиниц, готовых разместить пострадавших от землетрясения, за сутки удвоилось, сообщает Tourdom. РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T13:50

2023-02-08T13:50

2023-02-08T13:50

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Количество турецких гостиниц, готовых разместить пострадавших от землетрясения, за сутки удвоилось, сообщает Tourdom.Если утром 7 февраля их было 220, то днем 8 февраля в благотворительном разделе на сайте otelz.com опубликованы предложения уже 550 отелей в различных городах, в том числе 65 — в Стамбуле, 53 — в Анталье и 37 — в Анкаре.В общей сложности количество доступных номеров за сутки выросло с 1200 до 2226. В списке фигурируют объекты разного уровня и размера: на каждый приходится от одной до 20 свободных комнат. Цифры меняются в режиме онлайн, так как места постепенно заполняются, но к проекту подключаются все новые предприниматели.Вчера президент Турции Реджеп Эрдоган заявил также, что для размещения пострадавших от землетрясения откроют законсервированные на зиму гостиницы — 50 тысяч мест уже готовы в Анталье.

https://ria.ru/20230207/turtsiya-1850268286.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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