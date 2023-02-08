https://ria.ru/20230208/turtsiya-1850478600.html
В МИД заявили об отсутствии угроз инфраструктурным проектам в Турции
В МИД заявили об отсутствии угроз инфраструктурным проектам в Турции - РИА Новости, 08.02.2023
В МИД заявили об отсутствии угроз инфраструктурным проектам в Турции
В Москве исходят из того, что никаких серьезных угроз для инфраструктурных проектов в Турции сейчас нет, в том числе это касается планов по созданию в Турции... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T10:09
2023-02-08T10:09
2023-02-08T10:09
в мире
россия
турция
москва
александр грушко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/07/1850248859_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1b31840a8caec2ef0a9f178996e38152.jpg
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. В Москве исходят из того, что никаких серьезных угроз для инфраструктурных проектов в Турции сейчас нет, в том числе это касается планов по созданию в Турции газового хаба, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко. "Масштабы большие, разумеется, это будет иметь какие-то последствия, но если говорить об энергетическом сотрудничестве между Россией и Турцией, то оно развивается в соответствии с планами, которые были утверждены и согласованы на высшем уровне. Вы знаете, что наши представители в режиме реального времени дают информацию о состоянии дел на стройке", - сказал Грушко журналистам. "Пока мы исходим из того, что никаких серьезных угроз для осуществления согласованных инфраструктурных проектов нет", - отметил Грушко, отвечая на вопрос, могут ли катастрофические последствия землетрясения в Турции оказать влияние на планы по созданию газового хаба в Турции.
https://ria.ru/20230208/gumpomosch-1850476387.html
россия
турция
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/07/1850248859_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ddac62ae3651b901a74c856d3013b5fd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, турция, москва, александр грушко
В мире, Россия, Турция, Москва, Александр Грушко
В МИД заявили об отсутствии угроз инфраструктурным проектам в Турции
Замглавы МИД Грушко: угроз инфраструктурным проектам после землетрясения в Турции нет
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. В Москве исходят из того, что никаких серьезных угроз для инфраструктурных проектов в Турции сейчас нет, в том числе это касается планов по созданию в Турции газового хаба, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Масштабы большие, разумеется, это будет иметь какие-то последствия, но если говорить об энергетическом сотрудничестве между Россией и Турцией, то оно развивается в соответствии с планами, которые были утверждены и согласованы на высшем уровне. Вы знаете, что наши представители в режиме реального времени дают информацию о состоянии дел на стройке", - сказал Грушко журналистам.
"Пока мы исходим из того, что никаких серьезных угроз для осуществления согласованных инфраструктурных проектов нет", - отметил Грушко, отвечая на вопрос, могут ли катастрофические последствия землетрясения в Турции оказать влияние на планы по созданию газового хаба в Турции.