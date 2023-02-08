https://ria.ru/20230208/turtsiya-1850478600.html

В МИД заявили об отсутствии угроз инфраструктурным проектам в Турции

В МИД заявили об отсутствии угроз инфраструктурным проектам в Турции - РИА Новости, 08.02.2023

В МИД заявили об отсутствии угроз инфраструктурным проектам в Турции

В Москве исходят из того, что никаких серьезных угроз для инфраструктурных проектов в Турции сейчас нет, в том числе это касается планов по созданию в Турции... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T10:09

2023-02-08T10:09

2023-02-08T10:09

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. В Москве исходят из того, что никаких серьезных угроз для инфраструктурных проектов в Турции сейчас нет, в том числе это касается планов по созданию в Турции газового хаба, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко. "Масштабы большие, разумеется, это будет иметь какие-то последствия, но если говорить об энергетическом сотрудничестве между Россией и Турцией, то оно развивается в соответствии с планами, которые были утверждены и согласованы на высшем уровне. Вы знаете, что наши представители в режиме реального времени дают информацию о состоянии дел на стройке", - сказал Грушко журналистам. "Пока мы исходим из того, что никаких серьезных угроз для осуществления согласованных инфраструктурных проектов нет", - отметил Грушко, отвечая на вопрос, могут ли катастрофические последствия землетрясения в Турции оказать влияние на планы по созданию газового хаба в Турции.

https://ria.ru/20230208/gumpomosch-1850476387.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, турция, москва, александр грушко