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В МИД заявили об отсутствии угроз инфраструктурным проектам в Турции - РИА Новости, 08.02.2023
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В МИД заявили об отсутствии угроз инфраструктурным проектам в Турции
В МИД заявили об отсутствии угроз инфраструктурным проектам в Турции - РИА Новости, 08.02.2023
В МИД заявили об отсутствии угроз инфраструктурным проектам в Турции
В Москве исходят из того, что никаких серьезных угроз для инфраструктурных проектов в Турции сейчас нет, в том числе это касается планов по созданию в Турции... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T10:09
2023-02-08T10:09
в мире
россия
турция
москва
александр грушко
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. В Москве исходят из того, что никаких серьезных угроз для инфраструктурных проектов в Турции сейчас нет, в том числе это касается планов по созданию в Турции газового хаба, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко. "Масштабы большие, разумеется, это будет иметь какие-то последствия, но если говорить об энергетическом сотрудничестве между Россией и Турцией, то оно развивается в соответствии с планами, которые были утверждены и согласованы на высшем уровне. Вы знаете, что наши представители в режиме реального времени дают информацию о состоянии дел на стройке", - сказал Грушко журналистам. "Пока мы исходим из того, что никаких серьезных угроз для осуществления согласованных инфраструктурных проектов нет", - отметил Грушко, отвечая на вопрос, могут ли катастрофические последствия землетрясения в Турции оказать влияние на планы по созданию газового хаба в Турции.
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в мире, россия, турция, москва, александр грушко
В мире, Россия, Турция, Москва, Александр Грушко
10:09 08.02.2023
 
В МИД заявили об отсутствии угроз инфраструктурным проектам в Турции

Замглавы МИД Грушко: угроз инфраструктурным проектам после землетрясения в Турции нет

© Sputnik / Сертач Каяр / Перейти в медиабанкПоследствия землетрясения в турецком городе Диярбакыр
Последствия землетрясения в турецком городе Диярбакыр - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© Sputnik / Сертач Каяр
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Последствия землетрясения в турецком городе Диярбакыр. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. В Москве исходят из того, что никаких серьезных угроз для инфраструктурных проектов в Турции сейчас нет, в том числе это касается планов по созданию в Турции газового хаба, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Масштабы большие, разумеется, это будет иметь какие-то последствия, но если говорить об энергетическом сотрудничестве между Россией и Турцией, то оно развивается в соответствии с планами, которые были утверждены и согласованы на высшем уровне. Вы знаете, что наши представители в режиме реального времени дают информацию о состоянии дел на стройке", - сказал Грушко журналистам.
"Пока мы исходим из того, что никаких серьезных угроз для осуществления согласованных инфраструктурных проектов нет", - отметил Грушко, отвечая на вопрос, могут ли катастрофические последствия землетрясения в Турции оказать влияние на планы по созданию газового хаба в Турции.
Казань - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
09:58Республика Татарстан
Татарстан соберет гуманитарную помощь для Турции
 
В миреРоссияТурцияМоскваАлександр Грушко
 
 
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