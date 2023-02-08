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Воздушную тревогу объявили в подконтрольной Киеву части Запорожской области - РИА Новости, 08.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230208/trevoga-1850503142.html
Воздушную тревогу объявили в подконтрольной Киеву части Запорожской области
Воздушную тревогу объявили в подконтрольной Киеву части Запорожской области - РИА Новости, 08.02.2023
Воздушную тревогу объявили в подконтрольной Киеву части Запорожской области
Воздушная тревога вновь объявлена в подконтрольной Киеву части Запорожской области, сообщил в среду секретарь запорожского горсовета Анатолий Куртев. РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T11:33
2023-02-08T11:33
специальная военная операция на украине
в мире
россия
запорожская область
киев
владимир путин
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Воздушная тревога вновь объявлена в подконтрольной Киеву части Запорожской области, сообщил в среду секретарь запорожского горсовета Анатолий Куртев. Ранее в среду воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях Украины. "Срочно идите к ближайшим к вам укрытиям и находитесь там", - написал Куртев в Telegram-канале, согласно его сообщению, тревога была объявлена в указанном регионе в 11.08 мск. Эту же информацию подтверждают данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Президент России Владимир Путин 30 сентября по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Затем 5 октября Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
https://ria.ru/20230116/drony-1844633987.html
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в мире, россия, запорожская область, киев, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Запорожская область, Киев, Владимир Путин
11:33 08.02.2023
 
Воздушную тревогу объявили в подконтрольной Киеву части Запорожской области

Власти объявили воздушную тревогу в подконтрольной Киеву части Запорожской области

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкРабота бойцов в Запорожской области
Работа бойцов в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Работа бойцов в Запорожской области. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Воздушная тревога вновь объявлена в подконтрольной Киеву части Запорожской области, сообщил в среду секретарь запорожского горсовета Анатолий Куртев.
Ранее в среду воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях Украины.
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"Срочно идите к ближайшим к вам укрытиям и находитесь там", - написал Куртев в Telegram-канале, согласно его сообщению, тревога была объявлена в указанном регионе в 11.08 мск.
Эту же информацию подтверждают данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Президент России Владимир Путин 30 сентября по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Затем 5 октября Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияЗапорожская областьКиевВладимир Путин
 
 
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