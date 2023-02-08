https://ria.ru/20230208/trevoga-1850503142.html

Воздушную тревогу объявили в подконтрольной Киеву части Запорожской области

Воздушную тревогу объявили в подконтрольной Киеву части Запорожской области - РИА Новости, 08.02.2023

Воздушную тревогу объявили в подконтрольной Киеву части Запорожской области

Воздушная тревога вновь объявлена в подконтрольной Киеву части Запорожской области, сообщил в среду секретарь запорожского горсовета Анатолий Куртев. РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T11:33

2023-02-08T11:33

2023-02-08T11:33

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Воздушная тревога вновь объявлена в подконтрольной Киеву части Запорожской области, сообщил в среду секретарь запорожского горсовета Анатолий Куртев. Ранее в среду воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях Украины. "Срочно идите к ближайшим к вам укрытиям и находитесь там", - написал Куртев в Telegram-канале, согласно его сообщению, тревога была объявлена в указанном регионе в 11.08 мск. Эту же информацию подтверждают данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Президент России Владимир Путин 30 сентября по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Затем 5 октября Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.

https://ria.ru/20230116/drony-1844633987.html

https://ria.ru/20230208/artemovsk-1850487111.html

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в мире, россия, запорожская область, киев, владимир путин