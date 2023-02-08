https://ria.ru/20230208/totalenergies-1850529731.html

Активисты облили краской здание TotalEnergies в Париже

Активисты облили краской здание TotalEnergies в Париже - РИА Новости, 08.02.2023

Активисты облили краской здание TotalEnergies в Париже

Активисты облили краской фасад главного офиса компании TotalEnergies в Париже после публикации годового отчета компании, в котором говорится, что чистая прибыль РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T13:04

2023-02-08T13:04

2023-02-08T13:05

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ПАРИЖ, 8 фев – РИА Новости. Активисты облили краской фасад главного офиса компании TotalEnergies в Париже после публикации годового отчета компании, в котором говорится, что чистая прибыль энергопроизводителя в 2022 году выросла на 28% - до 20,526 миллиарда долларов. Активисты из ассоциаций Alternatiba Paris и Amis de la Terre в среду утром обрызгали красной краской фасад здания компании TotalEnergies, осуждая "суперприбыль" компании на фоне энергетического кризиса, о чем они сообщили на своей странице в Twitter. "TotalEnergies продолжает получать несоразмерную прибыль, тогда как из-за энергетического кризиса более 12 миллионов французов вынуждены жить в условиях энергодефицита", - написали активисты. Ранее в среду французская нефтегазовая компания TotalEnergies сообщила, что по итогам 2022 года нарастила чистую прибыль на 28%, до 20,526 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 7,91 доллара после 5,95 доллара годом ранее, выручка увеличилась на 36,5%, до 280,999 миллиарда. Правительство Франции в начале октября официально представило свой план "энергетической трезвости", призванный снизить энергопотребление в стране на 10% и подготовиться к зиме без российского газа. Согласно этому плану, температура в помещениях частных домов и административных зданий не должна превышать 19 градусов, в складских помещениях она будет снижена до 16 градусов. Водонагреватели должны быть настроены на температуру 55 градусов. Кроме того, правительство может сократить сроки отопительного сезона в зависимости от погодных условий. Французские власти также утвердили запрет на показ световой рекламы в ночное время - с 1.00 до 6.00 - и открытые двери магазинов при включенном отоплении или работающем кондиционере. Время освещения стадионов до и после матчей сокращено в дневное время на 50%, в вечернее - на 30%. Премьер-министр Франции Элизабет Борн сообщила, что правительство также примет меры, чтобы сохранить рост цен на газ и электричество на уровне 15% в 2023 году. Это будет стоить французскому бюджету 16 миллиардов евро. После начала специальной военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20230207/totaleneriges-1850226743.html

https://ria.ru/20230207/protest-1850396090.html

https://ria.ru/20230204/frantsiya-1849225660.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

париж, франция, в мире