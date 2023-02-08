https://ria.ru/20230208/toplivo-1850478277.html

Новак прокомментировал исключения ЕС из потолка цен на топливо

Новак прокомментировал исключения ЕС из потолка цен на топливо - РИА Новости, 08.02.2023

Новак прокомментировал исключения ЕС из потолка цен на топливо

Исключения ЕС из потолка цен на топливо показывают, что нефть и нефтепродукты РФ в Европе востребованы, а действия политиков ЕС не поддаются логике, сказал... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T10:08

2023-02-08T10:08

2023-02-08T10:09

экономика

цены на нефть

россия

европа

александр новак

евросоюз

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1c/1819977042_0:309:2870:1923_1920x0_80_0_0_f0e89864a44787ac4d2be3becfb3fafe.jpg

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Исключения ЕС из потолка цен на топливо показывают, что нефть и нефтепродукты РФ в Европе востребованы, а действия политиков ЕС не поддаются логике, сказал журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. Еврокомиссия разъяснила, что под установленный с 5 февраля потолок цен на российское топливо не подпадают те нефтепродукты, которые "существенным образом переработаны в третьей стране", а также если они были произведены в третье стране путем смешения российской и иностранной нефти. Насколько они должны быть переработаны и в какой пропорции могут быть смешаны, не уточняется. В начале документа Еврокомиссия поясняет, что это не юридический акт. "Вчера вышли еще одни изменения в регламент Евросоюза, исключения. Еще раз подчеркивает, что наши нефтепродукты и нефть в Европе востребованы", - сказал Новак. "В очередной раз европейские политики показали, что их действия не поддаются никакой логике: в основном они сиюминутно принимают решения, а потом думают, как выкрутиться из этой ситуации. В частности, эти исключения это еще раз подтверждают", - добавил он."Собственно, Европа нуждается в наших ресурсах, и я думаю, что все эти исключения - это по сути легализация тех серых схем, которые уже реализуются из-за неэффективных решений европейских политиков, принятых еще в 2022 году. Поэтому мы будем смотреть, как будет развиваться ситуация. Видим, что наши отрасли будут работать штатно и стабильно", - сказал Новак.

https://ria.ru/20230207/ekonomika-1850310747.html

https://ria.ru/20230207/neft-1850144285.html

россия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, цены на нефть, россия, европа, александр новак, евросоюз, санкции в отношении россии