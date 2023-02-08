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Новак прокомментировал исключения ЕС из потолка цен на топливо - РИА Новости, 08.02.2023
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Новак прокомментировал исключения ЕС из потолка цен на топливо
Новак прокомментировал исключения ЕС из потолка цен на топливо - РИА Новости, 08.02.2023
Новак прокомментировал исключения ЕС из потолка цен на топливо
Исключения ЕС из потолка цен на топливо показывают, что нефть и нефтепродукты РФ в Европе востребованы, а действия политиков ЕС не поддаются логике, сказал... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T10:08
2023-02-08T10:09
экономика
цены на нефть
россия
европа
александр новак
евросоюз
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Исключения ЕС из потолка цен на топливо показывают, что нефть и нефтепродукты РФ в Европе востребованы, а действия политиков ЕС не поддаются логике, сказал журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. Еврокомиссия разъяснила, что под установленный с 5 февраля потолок цен на российское топливо не подпадают те нефтепродукты, которые "существенным образом переработаны в третьей стране", а также если они были произведены в третье стране путем смешения российской и иностранной нефти. Насколько они должны быть переработаны и в какой пропорции могут быть смешаны, не уточняется. В начале документа Еврокомиссия поясняет, что это не юридический акт. "Вчера вышли еще одни изменения в регламент Евросоюза, исключения. Еще раз подчеркивает, что наши нефтепродукты и нефть в Европе востребованы", - сказал Новак. "В очередной раз европейские политики показали, что их действия не поддаются никакой логике: в основном они сиюминутно принимают решения, а потом думают, как выкрутиться из этой ситуации. В частности, эти исключения это еще раз подтверждают", - добавил он."Собственно, Европа нуждается в наших ресурсах, и я думаю, что все эти исключения - это по сути легализация тех серых схем, которые уже реализуются из-за неэффективных решений европейских политиков, принятых еще в 2022 году. Поэтому мы будем смотреть, как будет развиваться ситуация. Видим, что наши отрасли будут работать штатно и стабильно", - сказал Новак.
https://ria.ru/20230207/ekonomika-1850310747.html
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экономика, цены на нефть, россия, европа, александр новак, евросоюз, санкции в отношении россии
Экономика, Цены на нефть, Россия, Европа, Александр Новак, Евросоюз, Санкции в отношении России
10:08 08.02.2023 (обновлено: 10:09 08.02.2023)
 
Новак прокомментировал исключения ЕС из потолка цен на топливо

Новак: исключения ЕС из потолка цен на топливо говорят о важности российских ресурсов

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкОператор по добыче нефти берет пробу из скважины
Оператор по добыче нефти берет пробу из скважины - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Оператор по добыче нефти берет пробу из скважины. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Исключения ЕС из потолка цен на топливо показывают, что нефть и нефтепродукты РФ в Европе востребованы, а действия политиков ЕС не поддаются логике, сказал журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.
Еврокомиссия разъяснила, что под установленный с 5 февраля потолок цен на российское топливо не подпадают те нефтепродукты, которые "существенным образом переработаны в третьей стране", а также если они были произведены в третье стране путем смешения российской и иностранной нефти. Насколько они должны быть переработаны и в какой пропорции могут быть смешаны, не уточняется. В начале документа Еврокомиссия поясняет, что это не юридический акт.
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"Вчера вышли еще одни изменения в регламент Евросоюза, исключения. Еще раз подчеркивает, что наши нефтепродукты и нефть в Европе востребованы", - сказал Новак.
"В очередной раз европейские политики показали, что их действия не поддаются никакой логике: в основном они сиюминутно принимают решения, а потом думают, как выкрутиться из этой ситуации. В частности, эти исключения это еще раз подтверждают", - добавил он.
"Собственно, Европа нуждается в наших ресурсах, и я думаю, что все эти исключения - это по сути легализация тех серых схем, которые уже реализуются из-за неэффективных решений европейских политиков, принятых еще в 2022 году. Поэтому мы будем смотреть, как будет развиваться ситуация. Видим, что наши отрасли будут работать штатно и стабильно", - сказал Новак.
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