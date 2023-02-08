https://ria.ru/20230208/tekhnologii-1850628456.html
Путин призвал не распылять силы и ресурсы в технологической сфере
Путин призвал не распылять силы и ресурсы в технологической сфере - РИА Новости, 08.02.2023
Путин призвал не распылять силы и ресурсы в технологической сфере
Силы, средства и ресурсы в технологической сфере нельзя распылять, нужно фокусироваться на достижении национальных целей развития и не позволять себе риска... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T17:30
2023-02-08T17:30
2023-02-08T17:30
технологии
россия
владимир путин
наука
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Силы, средства и ресурсы в технологической сфере нельзя распылять, нужно фокусироваться на достижении национальных целей развития и не позволять себе риска критической зависимости от зарубежных институтов, заявил президент РФ Владимир Путин. "Очевидно, что ни в коем случае нельзя распылять силы и средства, ресурсы. Мы должны фокусироваться на достижении национальных целей развития, учитывать фактор внешнего давления, а значит, предельно внимательно относиться к выбору наших научно-технологических приоритетов", - сказал Путин на заседании совета по науке и образованию. По словам президента, в первую очередь важно сосредоточиться на технологиях и продукции, которые "позволят обеспечить работу здравоохранения, жилищно-коммунального комплекса, энергетики, ключевых отраслей промышленности, сферы безопасности, обеспечить территориальную целостность страны". По таким направлениям, как заявил глава государства, Россия должна иметь собственные компетенции и базовые технологии. "В столь чувствительных темах мы не можем позволить себе рисков критической зависимости от зарубежных институтов", - заключил Путин.
https://ria.ru/20230208/tekhnologii-1850627264.html
https://ria.ru/20230208/nauka-1850346030.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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технологии, россия, владимир путин, наука
Технологии, Россия, Владимир Путин, Наука
Путин призвал не распылять силы и ресурсы в технологической сфере
Путин: нельзя распылять силы, средства и ресурсы в технологической сфере
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости.
Силы, средства и ресурсы в технологической сфере нельзя распылять, нужно фокусироваться на достижении национальных целей развития и не позволять себе риска критической зависимости от зарубежных институтов, заявил
президент РФ Владимир Путин.
"Очевидно, что ни в коем случае нельзя распылять силы и средства, ресурсы. Мы должны фокусироваться на достижении национальных целей развития, учитывать фактор внешнего давления, а значит, предельно внимательно относиться к выбору наших научно-технологических приоритетов", - сказал Путин на заседании совета по науке и образованию.
По словам президента, в первую очередь важно сосредоточиться на технологиях и продукции, которые "позволят обеспечить работу здравоохранения, жилищно-коммунального комплекса, энергетики, ключевых отраслей промышленности, сферы безопасности, обеспечить территориальную целостность страны". По таким направлениям, как заявил глава государства, Россия должна иметь собственные компетенции и базовые технологии.
"В столь чувствительных темах мы не можем позволить себе рисков критической зависимости от зарубежных институтов", - заключил Путин.