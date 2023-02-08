https://ria.ru/20230208/tekhnologii-1850628456.html

Путин призвал не распылять силы и ресурсы в технологической сфере

Путин призвал не распылять силы и ресурсы в технологической сфере - РИА Новости, 08.02.2023

Путин призвал не распылять силы и ресурсы в технологической сфере

Силы, средства и ресурсы в технологической сфере нельзя распылять, нужно фокусироваться на достижении национальных целей развития и не позволять себе риска... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T17:30

2023-02-08T17:30

2023-02-08T17:30

технологии

россия

владимир путин

наука

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790720348_0:29:3151:1801_1920x0_80_0_0_5af7259b8c32da1429aab6d085ce5018.jpg

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Силы, средства и ресурсы в технологической сфере нельзя распылять, нужно фокусироваться на достижении национальных целей развития и не позволять себе риска критической зависимости от зарубежных институтов, заявил президент РФ Владимир Путин. "Очевидно, что ни в коем случае нельзя распылять силы и средства, ресурсы. Мы должны фокусироваться на достижении национальных целей развития, учитывать фактор внешнего давления, а значит, предельно внимательно относиться к выбору наших научно-технологических приоритетов", - сказал Путин на заседании совета по науке и образованию. По словам президента, в первую очередь важно сосредоточиться на технологиях и продукции, которые "позволят обеспечить работу здравоохранения, жилищно-коммунального комплекса, энергетики, ключевых отраслей промышленности, сферы безопасности, обеспечить территориальную целостность страны". По таким направлениям, как заявил глава государства, Россия должна иметь собственные компетенции и базовые технологии. "В столь чувствительных темах мы не можем позволить себе рисков критической зависимости от зарубежных институтов", - заключил Путин.

https://ria.ru/20230208/tekhnologii-1850627264.html

https://ria.ru/20230208/nauka-1850346030.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, россия, владимир путин, наука