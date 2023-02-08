https://ria.ru/20230208/tekhnologii-1850627264.html

Путин назвал приоритетные для России направления в сфере науки и технологий

Путин назвал приоритетные для России направления в сфере науки и технологий - РИА Новости, 08.02.2023

Путин назвал приоритетные для России направления в сфере науки и технологий

Приоритетные для России направления в сфере науки и технологий — ЖКХ, энергетика и безопасность, заявил Владимир Путин на заседании Совета по науке и... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T17:26

2023-02-08T17:26

2023-02-08T19:04

технологии

россия

владимир путин

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Приоритетные для России направления в сфере науки и технологий — ЖКХ, энергетика и безопасность, заявил Владимир Путин на заседании Совета по науке и образованию.Президент также призвал сосредоточиться на технологиях и продукции, которые позволят обеспечить работу здравоохранения и ключевых отраслей промышленности."По этим направлениям у нас должны быть собственные компетенции, базовые технологии. В столь чувствительных темах мы не можем позволить себе рисков критической зависимости от зарубежных институтов", — подчеркнул Путин.Как отметил российский лидер, нужно обеспечить, чтобы регионы, госкорпорации и частные компании стали квалифицированными заказчиками на исследования и технологии. По его словам, важно, чтобы они обеспечивали устойчивый внутренний спрос на достижения отечественной науки.Глава государства предложил пересмотреть и подходы к мероприятиям единой государственной программы в области научно-технологического развития.Путин поручил правительству ускорить утверждение инновационных проектов по быстрому реагированию на опасные инфекции, а также по созданию новых источников энергии, ее передачи и хранения.

https://ria.ru/20230208/uchenye-1850592073.html

https://ria.ru/20230208/nauka-1850346030.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, россия, владимир путин