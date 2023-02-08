https://ria.ru/20230208/tekhnologii-1850627264.html
Путин назвал приоритетные для России направления в сфере науки и технологий
Путин назвал приоритетные для России направления в сфере науки и технологий - РИА Новости, 08.02.2023
Путин назвал приоритетные для России направления в сфере науки и технологий
Приоритетные для России направления в сфере науки и технологий — ЖКХ, энергетика и безопасность, заявил Владимир Путин на заседании Совета по науке и... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T17:26
2023-02-08T17:26
2023-02-08T19:04
технологии
россия
владимир путин
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Приоритетные для России направления в сфере науки и технологий — ЖКХ, энергетика и безопасность, заявил Владимир Путин на заседании Совета по науке и образованию.Президент также призвал сосредоточиться на технологиях и продукции, которые позволят обеспечить работу здравоохранения и ключевых отраслей промышленности."По этим направлениям у нас должны быть собственные компетенции, базовые технологии. В столь чувствительных темах мы не можем позволить себе рисков критической зависимости от зарубежных институтов", — подчеркнул Путин.Как отметил российский лидер, нужно обеспечить, чтобы регионы, госкорпорации и частные компании стали квалифицированными заказчиками на исследования и технологии. По его словам, важно, чтобы они обеспечивали устойчивый внутренний спрос на достижения отечественной науки.Глава государства предложил пересмотреть и подходы к мероприятиям единой государственной программы в области научно-технологического развития.Путин поручил правительству ускорить утверждение инновационных проектов по быстрому реагированию на опасные инфекции, а также по созданию новых источников энергии, ее передачи и хранения.
https://ria.ru/20230208/uchenye-1850592073.html
https://ria.ru/20230208/nauka-1850346030.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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технологии, россия, владимир путин
Технологии, Россия, Владимир Путин
17:26 08.02.2023 (обновлено: 19:04 08.02.2023)
Путин назвал приоритетные для России направления в сфере науки и технологий
Путин: ЖКХ, энергетика и безопасность должны быть научно-технологическими приоритетами
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости.
Приоритетные для России направления в сфере науки и технологий — ЖКХ, энергетика и безопасность, заявил Владимир Путин на заседании
Совета по науке и образованию.
"Мы должны фокусироваться на достижении национальных целей развития, учитывать фактор внешнего давления, а значит, предельно внимательно относиться к выбору наших научно-технологических приоритетов", — сказал глава государства.
Президент также призвал сосредоточиться на технологиях и продукции, которые позволят обеспечить работу здравоохранения и ключевых отраслей промышленности.
"По этим направлениям у нас должны быть собственные компетенции, базовые технологии. В столь чувствительных темах мы не можем позволить себе рисков критической зависимости от зарубежных институтов", — подчеркнул Путин.
Как отметил российский лидер, нужно обеспечить, чтобы регионы, госкорпорации и частные компании стали квалифицированными заказчиками на исследования и технологии. По его словам, важно, чтобы они обеспечивали устойчивый внутренний спрос на достижения отечественной науки.
"Нужно максимально сконцентрировать наши кадровые, финансовые, инфраструктурные ресурсы на четко очерченном наборе приоритетов. В этой связи считаю необходимым внести соответствующие изменения в основополагающий документ — Стратегию научно-технологического развития", — высказался президент.
Глава государства предложил пересмотреть и подходы к мероприятиям единой государственной программы в области научно-технологического развития.
Путин поручил правительству ускорить утверждение инновационных проектов по быстрому реагированию на опасные инфекции, а также по созданию новых источников энергии, ее передачи и хранения.