https://ria.ru/20230208/svyazi-1850659557.html

США хотят восстановить каналы связи с Китаем, заявил Белый дом

США хотят восстановить каналы связи с Китаем, заявил Белый дом - РИА Новости, 08.02.2023

США хотят восстановить каналы связи с Китаем, заявил Белый дом

США заинтересованы в восстановлении каналов коммуникаций с КНР, особенно между военными, но осознают, что время для этого неподходяще, сказал координатор... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T19:18

2023-02-08T19:18

2023-02-08T19:18

в мире

сша

пекин

китай

джон кирби

энтони блинкен

нэнси пелоси

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ВАШИНГТОН, 8 фев – РИА Новости. США заинтересованы в восстановлении каналов коммуникаций с КНР, особенно между военными, но осознают, что время для этого неподходяще, сказал координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби. Он дал понять, что вопрос размораживания контактов, свернутых после прошлогоднего визита на Тайвань тогдашнего спикера палаты представителей Нэнси Пелоси, предполагалось обсудить в ходе визита в Пекина госсекретаря Энтони Блинкен. Поездка не состоялась из-за инцидента с китайским аэростатом, который на прошлой неделе пересек сухопутную часть США и был сбит над Атлантикой. "Очень важно, чтобы эти каналы вновь заработали, но очевидно, что сейчас неподходящее время для таких дискуссий, неподходящее время для Блинкена, как он сам сказал, ехать в Пекин", - сказал Кирби. Американцы утверждают, что сбитый ими шар занимался шпионажем и характеризуют его вторжение в воздушное пространство США как посягательство на свой суверенитет. В Пекине говорят, что речь идет о потерянном гражданском метеозонде.

https://ria.ru/20230202/ugroza-1849348627.html

сша

пекин

китай

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в мире, сша, пекин, китай, джон кирби, энтони блинкен, нэнси пелоси