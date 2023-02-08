https://ria.ru/20230208/stolknovenie-1850466142.html
Медведчук предрек столкновение интересов США и Евросоюза из-за Украины
Медведчук предрек столкновение интересов США и Евросоюза из-за Украины - РИА Новости, 08.02.2023
Медведчук предрек столкновение интересов США и Евросоюза из-за Украины
Конфликт на Украине истощает Евросоюз, в то время как США выигрывают от его продолжения, поэтому столкновение интересов Вашингтона и Брюсселя неизбежно, написал РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T09:13
2023-02-08T09:13
2023-02-08T09:13
в мире
сша
украина
европа
виктор медведчук
оппозиционная платформа - за жизнь
евросоюз
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Конфликт на Украине истощает Евросоюз, в то время как США выигрывают от его продолжения, поэтому столкновение интересов Вашингтона и Брюсселя неизбежно, написал в статье для РИА Новости председатель политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь", запрещенной на Украине, Виктор Медведчук. "У Европы и США разные интересы. Война истощает, прежде всего, Евросоюз, а США выигрывает от продолжения войны. Поэтому столкновения интересов США и ЕС неизбежны. И европейцам Зеленский, который доит Европу, как корову, вскоре покажется уже не таким милым и привлекательным", - написал Медведчук. По его мнению, "большей части света уже не таким милым и привлекательным кажется Запад в целом, золотой миллиард, который согласен пойти против всех своих же правил, скинуть маску цивилизованности, лишь бы получить выгоду и держать остальной мир в узде". "И это, скорее всего, не получится, потому западные политики готовят граждан к трудным временам. Так что это все не может не закончиться построением более справедливого мира, новой системой безопасности, международных отношений и торговли, многополярности и взаимного уважения. Возможно, некоторым весьма "демократичным" политикам сегодня не хочется уважать чужое мнение и чужие интересы, но завтра придется", - заключил Медведчук. Читайте полный текст статьи Виктора Медведчука >>
https://ria.ru/20230208/zelenskiy-1850465453.html
https://ria.ru/20230208/ukraina-1850464901.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, европа, виктор медведчук, оппозиционная платформа - за жизнь, евросоюз
В мире, США, Украина, Европа, Виктор Медведчук, Оппозиционная платформа - За жизнь, Евросоюз
Медведчук предрек столкновение интересов США и Евросоюза из-за Украины
Медведчук: конфликт на Украине истощает ЕС, в то время как США от него выигрывают
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Конфликт на Украине истощает Евросоюз, в то время как США выигрывают от его продолжения, поэтому столкновение интересов Вашингтона и Брюсселя неизбежно, написал в статье для РИА Новости председатель политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь", запрещенной на Украине, Виктор Медведчук.
"У Европы
и США разные интересы. Война истощает, прежде всего, Евросоюз, а США выигрывает от продолжения войны. Поэтому столкновения интересов США и ЕС
неизбежны. И европейцам Зеленский, который доит Европу, как корову, вскоре покажется уже не таким милым и привлекательным", - написал Медведчук.
По его мнению, "большей части света уже не таким милым и привлекательным кажется Запад в целом, золотой миллиард, который согласен пойти против всех своих же правил, скинуть маску цивилизованности, лишь бы получить выгоду и держать остальной мир в узде".
"И это, скорее всего, не получится, потому западные политики готовят граждан к трудным временам. Так что это все не может не закончиться построением более справедливого мира, новой системой безопасности, международных отношений и торговли, многополярности и взаимного уважения. Возможно, некоторым весьма "демократичным" политикам сегодня не хочется уважать чужое мнение и чужие интересы, но завтра придется", - заключил Медведчук.