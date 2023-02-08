https://ria.ru/20230208/ssha-1850625711.html
В США заявили, что готовятся к проблемам в банковской системе
В США заявили, что готовятся к проблемам в банковской системе - РИА Новости, 08.02.2023
В США заявили, что готовятся к проблемам в банковской системе
Финансовая верхушка в США ожидает большие проблемы в банковской системе, но хотела бы "не беспокоить" этим общественность, следует из опубликованных в СМИ... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T17:21
2023-02-08T17:21
2023-02-08T17:21
сша
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0d/1831140086_0:96:3072:1823_1920x0_80_0_0_75a66f2d1fbd96e8a9b119ca8f42ea5a.jpg
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Финансовая верхушка в США ожидает большие проблемы в банковской системе, но хотела бы "не беспокоить" этим общественность, следует из опубликованных в СМИ отрывков видео с закрытого совещания Федеральной корпорации по страхованию вкладов США. Заседание проходило в ноябре прошлого года, однако попало в сеть только сейчас, сообщает информационно-аналитический канал Redacted News, который ведет экс-журналист Fox News Клейтон Моррис. "Не следует предавать это огласке людям, у которых нет профессиональной необходимости знать. Это напугает общество, если предать огласке", - говорит один из участников совещания, на котором помимо руководителей федеральной корпорации также присутствовали банкиры и юристы. "Я думаю, нужно подумать о невольных последствиях уведомления общества, которое доверяет банкам возможно больше, чем мы", - сказал выступавший на совещании под смех других участников. Другая участница совещания предложила вариант, при котором это возможно. "Если мы сделаем объявление в пятницу вечером, люди в нашем положении, готовые принять и понять, скажут: "Да, это срабатывает". И мы увидим, что получится", - сказала она. Еще один участник встречи предложил уже сейчас обсудить последствия изменений, которые уже произошли с банками: "Я думаю, нам надо сесть и поговорить на долгосрочную перспективу о том, чтобы инвесторы как группа акционеров понимали, что сегодня банки это не то, что было ранее. Принципиально у них нет защиты изначально. Все построено на ожиданиях (того, что банк в полном порядке), и если они (ожидания) не держатся, ничто не удержится". На этой неделе Fox Business опубликовал новость о том, что Bank of America предрекает спад в 2023 году, а эксперты с Уолл-Стрит ожидают крупнейший с 70-х годов кризис.
https://ria.ru/20230208/evropa-1850606262.html
https://ria.ru/20230208/spetspredstavitel-1850446399.html
https://ria.ru/20230208/evrosoyuz-1850578003.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0d/1831140086_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7b8810c8294f6fab9be37e69a88a8424.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, экономика
В США заявили, что готовятся к проблемам в банковской системе
На совещании корпорации по страхованию вкладов США заявили о проблемах в банковской сфере
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Финансовая верхушка в США ожидает большие проблемы в банковской системе, но хотела бы "не беспокоить" этим общественность, следует из опубликованных в СМИ отрывков видео с закрытого совещания Федеральной корпорации по страхованию вкладов США.
Заседание проходило в ноябре прошлого года, однако попало в сеть только сейчас, сообщает информационно-аналитический канал Redacted News, который ведет экс-журналист Fox News Клейтон Моррис.
"Не следует предавать это огласке людям, у которых нет профессиональной необходимости знать. Это напугает общество, если предать огласке", - говорит один из участников совещания, на котором помимо руководителей федеральной корпорации также присутствовали банкиры и юристы.
"Я думаю, нужно подумать о невольных последствиях уведомления общества, которое доверяет банкам возможно больше, чем мы", - сказал выступавший на совещании под смех других участников.
Другая участница совещания предложила вариант, при котором это возможно.
"Если мы сделаем объявление в пятницу вечером, люди в нашем положении, готовые принять и понять, скажут: "Да, это срабатывает". И мы увидим, что получится", - сказала она.
Еще один участник встречи предложил уже сейчас обсудить последствия изменений, которые уже произошли с банками: "Я думаю, нам надо сесть и поговорить на долгосрочную перспективу о том, чтобы инвесторы как группа акционеров понимали, что сегодня банки это не то, что было ранее. Принципиально у них нет защиты изначально. Все построено на ожиданиях (того, что банк в полном порядке), и если они (ожидания) не держатся, ничто не удержится".
На этой неделе Fox Business опубликовал новость о том, что Bank of America
предрекает спад в 2023 году, а эксперты с Уолл-Стрит ожидают крупнейший с 70-х годов кризис.