https://ria.ru/20230208/ssha-1850554356.html

"Столько, сколько потребуется". Что Байден пообещал Зеленскому

"Столько, сколько потребуется". Что Байден пообещал Зеленскому - РИА Новости, 08.02.2023

"Столько, сколько потребуется". Что Байден пообещал Зеленскому

Президент США выступил перед переизбранным конгрессом. Ожидали, что он официально заявит о планах на второй срок. Но Байден сосредоточился на перечислении... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T15:26

2023-02-08T15:26

2023-02-08T16:21

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китай

джо байден

дональд трамп

владимир путин

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Президент США выступил перед переизбранным конгрессом. Ожидали, что он официально заявит о планах на второй срок. Но Байден сосредоточился на перечислении достижений и общих краткосрочных целей. О его главных тезисах — в материале РИА Новости.О "побитой" демократииОсенью в США состоялись парламентские выборы. Большинство в нижней палате перешло к республиканцам. Но президент, естественно, заинтересован в сохранении политического единства в конгрессе.С этого он и начал. "История Америки — это история прогресса и стойкости, — сказал он, поздравив конгрессменов с избранием. — Мы — единственная страна, которая выходила из каждого кризиса еще более сильной. И сейчас это повторяется".За общими фразами последовала конкретика. По словам Байдена, за время его нахождения у власти (а это чуть более двух лет) созданы "рекордные" 12 миллионов новых рабочих мест — больше, чем при любом предыдущем президенте за полный четырехлетний срок."COVID больше не контролирует нашу жизнь. Два года назад наша демократия столкнулась с величайшей угрозой со времен Гражданской войны", — обратился глава государства к проблеме пандемии, которую долгое время игнорировал его предшественник Дональд Трамп."Сегодня наша демократия, хоть и побитая, остается непоколебимой и несломленной, — заявил президент. — Мы пишем следующую главу великой американской истории, истории прогресса и стойкости. Когда мировые лидеры просят меня дать определение Америке, я определяю нашу страну одним словом: возможности".О личных успехахБайден уже подписал более 300 двухпартийных законов. Результат действительно впечатляющий. Тот же Трамп, встречавший противодействие конгресса, предпочитал обходиться президентскими указами — там, где это было возможно."Если мы могли работать вместе в прошлом конгрессе, то нет никаких причин, по которым мы не сумеем сотрудничать в новом, — сказал Байден республиканцам. — Люди послали нам четкий сигнал. Борьба ради борьбы, сила ради власти, конфликт ради конфликта никуда нас не приведут".Перечисление достижений продолжилось. "Безработица — 3,4 процента, рекорд за полвека. Причем почти абсолютный минимум — среди чернокожих и латиноамериканцев. Мы уже создали 800 тысяч высокооплачиваемых рабочих мест в обрабатывающей промышленности — самый высокий прирост за 40 лет. Где написано, что Америка не может снова лидировать в мире по производству?" — задал он риторический вопрос.По словам Байдена, инфляция — тут у США как раз антирекорд — общемировая проблема из-за пандемии, нарушившей цепочки поставок, и российской спецоперации на Украине. Тем не менее ситуация стремительно улучшается, заверил глава государства."Цены на бензин упали на полтора доллара за галлон. Продовольственная инфляция снижается. <…> Кроме того, за два года десять миллионов американцев подали заявки на открытие малого бизнеса. Каждый раз, когда кто-то запускает малый бизнес, — это акт надежды", — отметил президент.О внешнеполитических вызовахНе обошлось, конечно, без козней Москвы. Впрочем, эта тема не стала доминирующей. Россию Байден и вовсе не называл, а Владимира Путина упомянул лишь четырежды. Правда, в качестве главного вызова.По его словам, события на Украине стали "испытанием на века". "Испытанием для Америки. Испытанием для мира. <…> Встанем ли мы на защиту демократии? <…> Год спустя мы знаем ответ. Да, мы это сделали", — подчеркнул он."Сегодня вечером к нам снова присоединился посол Украины, — продолжил президент, указывая на присутствовавшую в зале Оксану Маркарову. — Она представляет не только страну, но и мужество своего народа. Посол, Америка едина в нашей поддержке. Мы будем с вами столько, сколько потребуется".Затем Байден заговорил о Китае. Отношения недавно внезапно обострились из-за китайского метеозонда, и визит в Пекин госсекретаря Энтони Блинкена отменили. "До меня твердили, что КНР наращивает мощь, а США теряют влияние, — напомнил Байден, имея в виду, очевидно, риторику Трампа. — Уже нет. Я ясно дал понять председателю Си, что мы стремимся к соперничеству, а не к конфликту".США находятся "в самой сильной позиции за последние десятилетия" для конкуренции с КНР и любым другим государством, уверен глава государства."Я привержен взаимодействию с Китаем там, где это соответствует американским интересам и приносит пользу миру. Но не заблуждайтесь: как мы ясно дали понять на прошлой неделе, если Пекин будет угрожать нашему суверенитету, мы защитимся", — заявил Байден.Что с выборами?Более половины американцев, согласно опросам, не одобряют работу президента. Лишь треть готова видеть Байдена баллотирующимся на второй срок в 2024-м — этого мало не то что для победы, но даже для запуска избирательной кампании.Понимая, что электорату нужны прежде всего внутренние успехи, президент больше всего говорил о борьбе с инфляцией, социальных гарантиях, реформах в сферах здравоохранения, правопорядка.Тем не менее о втором сроке речи не было. Видимо, в команде Байдена хотят сначала оценить общественный отклик на обращение к конгрессу и только после этого заявить о дальнейших планах.

https://ria.ru/20230120/ssha-1845911141.html

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в мире, сша, америка, китай, джо байден, дональд трамп, владимир путин