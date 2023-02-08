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"Столько, сколько потребуется". Что Байден пообещал Зеленскому - РИА Новости, 08.02.2023
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"Столько, сколько потребуется". Что Байден пообещал Зеленскому
"Столько, сколько потребуется". Что Байден пообещал Зеленскому - РИА Новости, 08.02.2023
"Столько, сколько потребуется". Что Байден пообещал Зеленскому
Президент США выступил перед переизбранным конгрессом. Ожидали, что он официально заявит о планах на второй срок. Но Байден сосредоточился на перечислении... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T15:26
2023-02-08T16:21
в мире
сша
америка
китай
джо байден
дональд трамп
владимир путин
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Президент США выступил перед переизбранным конгрессом. Ожидали, что он официально заявит о планах на второй срок. Но Байден сосредоточился на перечислении достижений и общих краткосрочных целей. О его главных тезисах — в материале РИА Новости.О "побитой" демократииОсенью в США состоялись парламентские выборы. Большинство в нижней палате перешло к республиканцам. Но президент, естественно, заинтересован в сохранении политического единства в конгрессе.С этого он и начал. "История Америки — это история прогресса и стойкости, — сказал он, поздравив конгрессменов с избранием. — Мы — единственная страна, которая выходила из каждого кризиса еще более сильной. И сейчас это повторяется".За общими фразами последовала конкретика. По словам Байдена, за время его нахождения у власти (а это чуть более двух лет) созданы "рекордные" 12 миллионов новых рабочих мест — больше, чем при любом предыдущем президенте за полный четырехлетний срок."COVID больше не контролирует нашу жизнь. Два года назад наша демократия столкнулась с величайшей угрозой со времен Гражданской войны", — обратился глава государства к проблеме пандемии, которую долгое время игнорировал его предшественник Дональд Трамп."Сегодня наша демократия, хоть и побитая, остается непоколебимой и несломленной, — заявил президент. — Мы пишем следующую главу великой американской истории, истории прогресса и стойкости. Когда мировые лидеры просят меня дать определение Америке, я определяю нашу страну одним словом: возможности".О личных успехахБайден уже подписал более 300 двухпартийных законов. Результат действительно впечатляющий. Тот же Трамп, встречавший противодействие конгресса, предпочитал обходиться президентскими указами — там, где это было возможно."Если мы могли работать вместе в прошлом конгрессе, то нет никаких причин, по которым мы не сумеем сотрудничать в новом, — сказал Байден республиканцам. — Люди послали нам четкий сигнал. Борьба ради борьбы, сила ради власти, конфликт ради конфликта никуда нас не приведут".Перечисление достижений продолжилось. "Безработица — 3,4 процента, рекорд за полвека. Причем почти абсолютный минимум — среди чернокожих и латиноамериканцев. Мы уже создали 800 тысяч высокооплачиваемых рабочих мест в обрабатывающей промышленности — самый высокий прирост за 40 лет. Где написано, что Америка не может снова лидировать в мире по производству?" — задал он риторический вопрос.По словам Байдена, инфляция — тут у США как раз антирекорд — общемировая проблема из-за пандемии, нарушившей цепочки поставок, и российской спецоперации на Украине. Тем не менее ситуация стремительно улучшается, заверил глава государства."Цены на бензин упали на полтора доллара за галлон. Продовольственная инфляция снижается. &lt;…&gt; Кроме того, за два года десять миллионов американцев подали заявки на открытие малого бизнеса. Каждый раз, когда кто-то запускает малый бизнес, — это акт надежды", — отметил президент.О внешнеполитических вызовахНе обошлось, конечно, без козней Москвы. Впрочем, эта тема не стала доминирующей. Россию Байден и вовсе не называл, а Владимира Путина упомянул лишь четырежды. Правда, в качестве главного вызова.По его словам, события на Украине стали "испытанием на века". "Испытанием для Америки. Испытанием для мира. &lt;…&gt; Встанем ли мы на защиту демократии? &lt;…&gt; Год спустя мы знаем ответ. Да, мы это сделали", — подчеркнул он."Сегодня вечером к нам снова присоединился посол Украины, — продолжил президент, указывая на присутствовавшую в зале Оксану Маркарову. — Она представляет не только страну, но и мужество своего народа. Посол, Америка едина в нашей поддержке. Мы будем с вами столько, сколько потребуется".Затем Байден заговорил о Китае. Отношения недавно внезапно обострились из-за китайского метеозонда, и визит в Пекин госсекретаря Энтони Блинкена отменили. "До меня твердили, что КНР наращивает мощь, а США теряют влияние, — напомнил Байден, имея в виду, очевидно, риторику Трампа. — Уже нет. Я ясно дал понять председателю Си, что мы стремимся к соперничеству, а не к конфликту".США находятся "в самой сильной позиции за последние десятилетия" для конкуренции с КНР и любым другим государством, уверен глава государства."Я привержен взаимодействию с Китаем там, где это соответствует американским интересам и приносит пользу миру. Но не заблуждайтесь: как мы ясно дали понять на прошлой неделе, если Пекин будет угрожать нашему суверенитету, мы защитимся", — заявил Байден.Что с выборами?Более половины американцев, согласно опросам, не одобряют работу президента. Лишь треть готова видеть Байдена баллотирующимся на второй срок в 2024-м — этого мало не то что для победы, но даже для запуска избирательной кампании.Понимая, что электорату нужны прежде всего внутренние успехи, президент больше всего говорил о борьбе с инфляцией, социальных гарантиях, реформах в сферах здравоохранения, правопорядка.Тем не менее о втором сроке речи не было. Видимо, в команде Байдена хотят сначала оценить общественный отклик на обращение к конгрессу и только после этого заявить о дальнейших планах.
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америка
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в мире, сша, америка, китай, джо байден, дональд трамп, владимир путин
В мире, США, Америка, Китай, Джо Байден, Дональд Трамп, Владимир Путин
15:26 08.02.2023 (обновлено: 16:21 08.02.2023)
 

"Столько, сколько потребуется". Что Байден пообещал Зеленскому

© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Джо Байден во время ежегодного обращения к конгрессу
Президент США Джо Байден во время ежегодного обращения к конгрессу - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Президент США выступил перед переизбранным конгрессом. Ожидали, что он официально заявит о планах на второй срок. Но Байден сосредоточился на перечислении достижений и общих краткосрочных целей. О его главных тезисах — в материале РИА Новости.

О "побитой" демократии

Осенью в США состоялись парламентские выборы. Большинство в нижней палате перешло к республиканцам. Но президент, естественно, заинтересован в сохранении политического единства в конгрессе.
Президент США Джо Байден во время выступления в президентской библиотеке имени Кеннеди в Бостоне - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
20 января, 08:00
Спасибо, что живой. Что Байден сделал с США за полсрока
С этого он и начал. "История Америки — это история прогресса и стойкости, — сказал он, поздравив конгрессменов с избранием. — Мы — единственная страна, которая выходила из каждого кризиса еще более сильной. И сейчас это повторяется".
За общими фразами последовала конкретика. По словам Байдена, за время его нахождения у власти (а это чуть более двух лет) созданы "рекордные" 12 миллионов новых рабочих мест — больше, чем при любом предыдущем президенте за полный четырехлетний срок.
"COVID больше не контролирует нашу жизнь. Два года назад наша демократия столкнулась с величайшей угрозой со времен Гражданской войны", — обратился глава государства к проблеме пандемии, которую долгое время игнорировал его предшественник Дональд Трамп.
"Сегодня наша демократия, хоть и побитая, остается непоколебимой и несломленной, — заявил президент. — Мы пишем следующую главу великой американской истории, истории прогресса и стойкости. Когда мировые лидеры просят меня дать определение Америке, я определяю нашу страну одним словом: возможности".

О личных успехах

Байден уже подписал более 300 двухпартийных законов. Результат действительно впечатляющий. Тот же Трамп, встречавший противодействие конгресса, предпочитал обходиться президентскими указами — там, где это было возможно.
© AP Photo / Mary AltafferБывший президент США Дональд Трамп выступает на собрании своих сторонников в штате Пенсильвания
Бывший президент США Дональд Трамп выступает на собрании своих сторонников в штате Пенсильвания - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© AP Photo / Mary Altaffer
Бывший президент США Дональд Трамп выступает на собрании своих сторонников в штате Пенсильвания
"Если мы могли работать вместе в прошлом конгрессе, то нет никаких причин, по которым мы не сумеем сотрудничать в новом, — сказал Байден республиканцам. — Люди послали нам четкий сигнал. Борьба ради борьбы, сила ради власти, конфликт ради конфликта никуда нас не приведут".
Перечисление достижений продолжилось. "Безработица — 3,4 процента, рекорд за полвека. Причем почти абсолютный минимум — среди чернокожих и латиноамериканцев. Мы уже создали 800 тысяч высокооплачиваемых рабочих мест в обрабатывающей промышленности — самый высокий прирост за 40 лет. Где написано, что Америка не может снова лидировать в мире по производству?" — задал он риторический вопрос.
По словам Байдена, инфляция — тут у США как раз антирекорд — общемировая проблема из-за пандемии, нарушившей цепочки поставок, и российской спецоперации на Украине. Тем не менее ситуация стремительно улучшается, заверил глава государства.
"Цены на бензин упали на полтора доллара за галлон. Продовольственная инфляция снижается. <…> Кроме того, за два года десять миллионов американцев подали заявки на открытие малого бизнеса. Каждый раз, когда кто-то запускает малый бизнес, — это акт надежды", — отметил президент.

О внешнеполитических вызовах

Не обошлось, конечно, без козней Москвы. Впрочем, эта тема не стала доминирующей. Россию Байден и вовсе не называл, а Владимира Путина упомянул лишь четырежды. Правда, в качестве главного вызова.
По его словам, события на Украине стали "испытанием на века". "Испытанием для Америки. Испытанием для мира. <…> Встанем ли мы на защиту демократии? <…> Год спустя мы знаем ответ. Да, мы это сделали", — подчеркнул он.
"Сегодня вечером к нам снова присоединился посол Украины, — продолжил президент, указывая на присутствовавшую в зале Оксану Маркарову. — Она представляет не только страну, но и мужество своего народа. Посол, Америка едина в нашей поддержке. Мы будем с вами столько, сколько потребуется".
© Адміністрація Президента УкраїниОксана Маркарова
Оксана Маркарова
© Адміністрація Президента України
Оксана Маркарова
Затем Байден заговорил о Китае. Отношения недавно внезапно обострились из-за китайского метеозонда, и визит в Пекин госсекретаря Энтони Блинкена отменили. "До меня твердили, что КНР наращивает мощь, а США теряют влияние, — напомнил Байден, имея в виду, очевидно, риторику Трампа. — Уже нет. Я ясно дал понять председателю Си, что мы стремимся к соперничеству, а не к конфликту".
США находятся "в самой сильной позиции за последние десятилетия" для конкуренции с КНР и любым другим государством, уверен глава государства.
"Я привержен взаимодействию с Китаем там, где это соответствует американским интересам и приносит пользу миру. Но не заблуждайтесь: как мы ясно дали понять на прошлой неделе, если Пекин будет угрожать нашему суверенитету, мы защитимся", — заявил Байден.

Что с выборами?

Более половины американцев, согласно опросам, не одобряют работу президента. Лишь треть готова видеть Байдена баллотирующимся на второй срок в 2024-м — этого мало не то что для победы, но даже для запуска избирательной кампании.
© AFP 2023 / Jim WatsonЧлен палаты представителей Марджори Тейлор Грин во время обращения к конгрессу президента США Джо Байдена
Член Палаты представителей США Марджори Тейлор Грин в конгрессе во время обращении к конгрессу президента США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© AFP 2023 / Jim Watson
Член палаты представителей Марджори Тейлор Грин во время обращения к конгрессу президента США Джо Байдена
Понимая, что электорату нужны прежде всего внутренние успехи, президент больше всего говорил о борьбе с инфляцией, социальных гарантиях, реформах в сферах здравоохранения, правопорядка.
Тем не менее о втором сроке речи не было. Видимо, в команде Байдена хотят сначала оценить общественный отклик на обращение к конгрессу и только после этого заявить о дальнейших планах.
 
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