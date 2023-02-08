https://ria.ru/20230208/ssha-1850474089.html
Поцелуй жены Байдена с другим мужчиной шокировал американцев
Поцелуй жены Байдена с другим мужчиной шокировал американцев - РИА Новости, 08.02.2023
Поцелуй жены Байдена с другим мужчиной шокировал американцев
Поцелуй первой леди США Джилл Байден и мужа вице-президента США Камалы Харрис вызвал бурю негодования в Twitter. РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T09:49
2023-02-08T09:49
2023-02-08T11:56
в мире
сша
джилл байден
камала харрис
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Поцелуй первой леди США Джилл Байден и мужа вице-президента США Камалы Харрис вызвал бурю негодования в Twitter.Местные политики и простые американцы раскритиковали "неуместное поведение" супруги американского лидера."Это последнее, что я сегодня ожидал увидеть", — признался бизнесмен Коллин Раг."О мой Бог! Что здесь происходит?!" — задалась вопросом член республиканской партии Джессика Альма."Совершенно неуместное поведение со стороны жены президента! Никакой порядочности", — подчеркнула простой обыватель Пэтти Аллен."Хочется стереть себе память", — подытожили пользователи.Этот неоднозначный инцидент произошел перед ежегодным обращением главы Белого дома Джо Байдена к конгрессу.В ноябре прошлого года американский лидер признался, что приревновал свою жену к представителям коренных народов США. По его словам, Джилл проявляет к ним больше интереса, чем к своему мужу.
https://ria.ru/20230208/otvraschenie-1850451822.html
https://ria.ru/20230207/bayden-1850429985.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, джилл байден, камала харрис
В мире, США, Джилл Байден, Камала Харрис
09:49 08.02.2023 (обновлено: 11:56 08.02.2023)
Поцелуй жены Байдена с другим мужчиной шокировал американцев
Жителей США шокировал поцелуй жены Байдена и мужа вице-президента США Харрис
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости.
Поцелуй первой леди США Джилл Байден и мужа вице-президента США Камалы Харрис вызвал бурю негодования в Twitter
.
Местные политики и простые американцы раскритиковали "неуместное поведение" супруги американского лидера.
"Это последнее, что я сегодня ожидал увидеть", — признался бизнесмен Коллин Раг.
"О мой Бог! Что здесь происходит?!" — задалась вопросом член республиканской партии Джессика Альма.
"Совершенно неуместное поведение со стороны жены президента! Никакой порядочности", — подчеркнула простой обыватель Пэтти Аллен.
"Она что, заделалась его няней? Должна же быть субординация", — возмутился еще один представитель республиканцев Майкл Бержерон.
"Хочется стереть себе память", — подытожили пользователи.
Этот неоднозначный инцидент произошел перед ежегодным обращением главы Белого дома Джо Байдена к конгрессу.
В ноябре прошлого года американский лидер признался, что приревновал свою жену к представителям коренных народов США. По его словам, Джилл проявляет к ним больше интереса, чем к своему мужу.