https://ria.ru/20230208/ssha-1850474089.html

Поцелуй жены Байдена с другим мужчиной шокировал американцев

Поцелуй жены Байдена с другим мужчиной шокировал американцев - РИА Новости, 08.02.2023

Поцелуй жены Байдена с другим мужчиной шокировал американцев

Поцелуй первой леди США Джилл Байден и мужа вице-президента США Камалы Харрис вызвал бурю негодования в Twitter. РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T09:49

2023-02-08T09:49

2023-02-08T11:56

в мире

сша

джилл байден

камала харрис

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Поцелуй первой леди США Джилл Байден и мужа вице-президента США Камалы Харрис вызвал бурю негодования в Twitter.Местные политики и простые американцы раскритиковали "неуместное поведение" супруги американского лидера."Это последнее, что я сегодня ожидал увидеть", — признался бизнесмен Коллин Раг."О мой Бог! Что здесь происходит?!" — задалась вопросом член республиканской партии Джессика Альма."Совершенно неуместное поведение со стороны жены президента! Никакой порядочности", — подчеркнула простой обыватель Пэтти Аллен."Хочется стереть себе память", — подытожили пользователи.Этот неоднозначный инцидент произошел перед ежегодным обращением главы Белого дома Джо Байдена к конгрессу.В ноябре прошлого года американский лидер признался, что приревновал свою жену к представителям коренных народов США. По его словам, Джилл проявляет к ним больше интереса, чем к своему мужу.

https://ria.ru/20230208/otvraschenie-1850451822.html

https://ria.ru/20230207/bayden-1850429985.html

сша

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, сша, джилл байден, камала харрис