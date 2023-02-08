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Конгрессвумен устроила Байдену "сюрприз" перед его обращением к нации

Конгрессвумен устроила Байдену "сюрприз" перед его обращением к нации - РИА Новости, 08.02.2023

Конгрессвумен устроила Байдену "сюрприз" перед его обращением к нации

Член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин потроллила президента Джо Байдена белым шариком перед его обращением к нации. РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T08:58

2023-02-08T08:58

2023-02-08T13:20

в мире

сша

джо байден

марджори тейлор грин

китай

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин потроллила президента Джо Байдена белым шариком перед его обращением к нации. "Просто невинный шарик, все", — успокоила она встречающихся сотрудников конгресса. Воздушный шар, который, по мнению американцев, Китай применял в разведывательных целях, пересек Канаду, сухопутную часть США и 4 февраля был сбит над Атлантическим океаном, у побережья штата Южная Каролина. В Пекине утверждают, что это был был гражданский метеозонд, отклонившийся от маршрута, и применение против него военной силы стало чрезмерной реакцией.В обращении к конгрессу Байден заявил, что Америка переломила тенденцию к утрате влияния в мире и находится в лучшей за десятилетия форме для конкурентной борьбы с Китаем или любой другой державой, и призвал американцев сплотиться для победы в соперничестве с Пекином.

сша

китай

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в мире, сша, джо байден, марджори тейлор грин, китай