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Конгрессвумен устроила Байдену "сюрприз" перед его обращением к нации
Конгрессвумен устроила Байдену "сюрприз" перед его обращением к нации - РИА Новости, 08.02.2023
Конгрессвумен устроила Байдену "сюрприз" перед его обращением к нации
Член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин потроллила президента Джо Байдена белым шариком перед его обращением к нации. РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T08:58
2023-02-08T08:58
2023-02-08T13:20
в мире
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин потроллила президента Джо Байдена белым шариком перед его обращением к нации. "Просто невинный шарик, все", — успокоила она встречающихся сотрудников конгресса. Воздушный шар, который, по мнению американцев, Китай применял в разведывательных целях, пересек Канаду, сухопутную часть США и 4 февраля был сбит над Атлантическим океаном, у побережья штата Южная Каролина. В Пекине утверждают, что это был был гражданский метеозонд, отклонившийся от маршрута, и применение против него военной силы стало чрезмерной реакцией.В обращении к конгрессу Байден заявил, что Америка переломила тенденцию к утрате влияния в мире и находится в лучшей за десятилетия форме для конкурентной борьбы с Китаем или любой другой державой, и призвал американцев сплотиться для победы в соперничестве с Пекином.
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в мире, сша, джо байден, марджори тейлор грин, китай
В мире, США, Джо Байден, Марджори Тейлор Грин, Китай
08:58 08.02.2023 (обновлено: 13:20 08.02.2023)
Конгрессвумен устроила Байдену "сюрприз" перед его обращением к нации
Конгрессвумен Грин поприветствовала Байдена белым шариком перед его обращением к нации