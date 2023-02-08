Рейтинг@Mail.ru
Конгрессвумен устроила Байдену "сюрприз" перед его обращением к нации - РИА Новости, 08.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230208/ssha-1850462788.html
Конгрессвумен устроила Байдену "сюрприз" перед его обращением к нации
Конгрессвумен устроила Байдену "сюрприз" перед его обращением к нации - РИА Новости, 08.02.2023
Конгрессвумен устроила Байдену "сюрприз" перед его обращением к нации
Член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин потроллила президента Джо Байдена белым шариком перед его обращением к нации. РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T08:58
2023-02-08T13:20
в мире
сша
джо байден
марджори тейлор грин
китай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/04/1766549232_0:114:3072:1842_1920x0_80_0_0_6395ab7fc323f1a93e3b59a2bca8d10a.jpg
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин потроллила президента Джо Байдена белым шариком перед его обращением к нации. "Просто невинный шарик, все", — успокоила она встречающихся сотрудников конгресса. Воздушный шар, который, по мнению американцев, Китай применял в разведывательных целях, пересек Канаду, сухопутную часть США и 4 февраля был сбит над Атлантическим океаном, у побережья штата Южная Каролина. В Пекине утверждают, что это был был гражданский метеозонд, отклонившийся от маршрута, и применение против него военной силы стало чрезмерной реакцией.В обращении к конгрессу Байден заявил, что Америка переломила тенденцию к утрате влияния в мире и находится в лучшей за десятилетия форме для конкурентной борьбы с Китаем или любой другой державой, и призвал американцев сплотиться для победы в соперничестве с Пекином.
сша
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/04/1766549232_89:0:2820:2048_1920x0_80_0_0_9340444d63c1d8e4201c2135d9281c3e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, джо байден, марджори тейлор грин, китай
В мире, США, Джо Байден, Марджори Тейлор Грин, Китай
08:58 08.02.2023 (обновлено: 13:20 08.02.2023)
 
Конгрессвумен устроила Байдену "сюрприз" перед его обращением к нации

Конгрессвумен Грин поприветствовала Байдена белым шариком перед его обращением к нации

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЧлен палаты представителей США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин
Член палаты представителей США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Член палаты представителей США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин потроллила президента Джо Байдена белым шариком перед его обращением к нации.
"Просто невинный шарик, все", — успокоила она встречающихся сотрудников конгресса.
Воздушный шар, который, по мнению американцев, Китай применял в разведывательных целях, пересек Канаду, сухопутную часть США и 4 февраля был сбит над Атлантическим океаном, у побережья штата Южная Каролина. В Пекине утверждают, что это был был гражданский метеозонд, отклонившийся от маршрута, и применение против него военной силы стало чрезмерной реакцией.
В обращении к конгрессу Байден заявил, что Америка переломила тенденцию к утрате влияния в мире и находится в лучшей за десятилетия форме для конкурентной борьбы с Китаем или любой другой державой, и призвал американцев сплотиться для победы в соперничестве с Пекином.
 
В миреСШАДжо БайденМарджори Тейлор ГринКитай
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала