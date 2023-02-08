https://ria.ru/20230208/spetsoperatsiya-1850578313.html

Правительство выделило дополнительные средства для медработников в зоне СВО

Правительство выделило дополнительные средства для медработников в зоне СВО - РИА Новости, 08.02.2023

Правительство выделило дополнительные средства для медработников в зоне СВО

Правительство РФ выделило дополнительные средства для выплат медработникам, находящимся в зоне спецоперации, вопрос их начисления нужно держать на контроле,... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T15:26

2023-02-08T15:26

2023-02-08T15:49

специальная военная операция на украине

россия

здоровье - общество

михаил мишустин

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Правительство РФ выделило дополнительные средства для выплат медработникам, находящимся в зоне спецоперации, вопрос их начисления нужно держать на контроле, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, который возглавляет координационный совет по обеспечению вооруженных сил РФ."Правительство выделило дополнительное финансирование на специальные доплаты медицинским работникам Вооруженных сил и другим военнослужащим, которые оказывают помощь раненым. Уважаемые коллеги, прошу лично отслеживать своевременное доведение средств до каждого, кто выполняет задачи в ходе СВО", - сказал он на заседании совета в среду.Премьер также попросил министра обороны Сергея Шойгу, глав МВД, Росгвардии и ФСБ - Владимира Колокольцева, Виктора Золотова и Александра Бортникова рассказать об уровне обеспеченности подчиненных и ходе заключения госконтрактов.

https://ria.ru/20221205/vrachi-dobrovoltsy-1836321773.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, здоровье - общество, михаил мишустин, ситуация в днр и лнр