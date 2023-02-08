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Правительство выделило дополнительные средства для медработников в зоне СВО - РИА Новости, 08.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Правительство выделило дополнительные средства для медработников в зоне СВО
Правительство выделило дополнительные средства для медработников в зоне СВО - РИА Новости, 08.02.2023
Правительство выделило дополнительные средства для медработников в зоне СВО
Правительство РФ выделило дополнительные средства для выплат медработникам, находящимся в зоне спецоперации, вопрос их начисления нужно держать на контроле,... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T15:26
2023-02-08T15:49
специальная военная операция на украине
россия
здоровье - общество
михаил мишустин
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Правительство РФ выделило дополнительные средства для выплат медработникам, находящимся в зоне спецоперации, вопрос их начисления нужно держать на контроле, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, который возглавляет координационный совет по обеспечению вооруженных сил РФ."Правительство выделило дополнительное финансирование на специальные доплаты медицинским работникам Вооруженных сил и другим военнослужащим, которые оказывают помощь раненым. Уважаемые коллеги, прошу лично отслеживать своевременное доведение средств до каждого, кто выполняет задачи в ходе СВО", - сказал он на заседании совета в среду.Премьер также попросил министра обороны Сергея Шойгу, глав МВД, Росгвардии и ФСБ - Владимира Колокольцева, Виктора Золотова и Александра Бортникова рассказать об уровне обеспеченности подчиненных и ходе заключения госконтрактов.
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россия, здоровье - общество, михаил мишустин, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Здоровье - Общество, Михаил Мишустин, Ситуация в ДНР и ЛНР
15:26 08.02.2023 (обновлено: 15:49 08.02.2023)
 
Правительство выделило дополнительные средства для медработников в зоне СВО

Мишустин сообщил о выделении дополнительных средств для медработников в зоне спецоперации

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВрачи медицинского отряда специального назначения ВДВ оперируют раненого местного жителя в Херсонской области
Врачи медицинского отряда специального назначения ВДВ оперируют раненого местного жителя в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Врачи медицинского отряда специального назначения ВДВ оперируют раненого местного жителя в Херсонской области. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Правительство РФ выделило дополнительные средства для выплат медработникам, находящимся в зоне спецоперации, вопрос их начисления нужно держать на контроле, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, который возглавляет координационный совет по обеспечению вооруженных сил РФ.
"Правительство выделило дополнительное финансирование на специальные доплаты медицинским работникам Вооруженных сил и другим военнослужащим, которые оказывают помощь раненым. Уважаемые коллеги, прошу лично отслеживать своевременное доведение средств до каждого, кто выполняет задачи в ходе СВО", - сказал он на заседании совета в среду.
Премьер также попросил министра обороны Сергея Шойгу, глав МВД, Росгвардии и ФСБ - Владимира Колокольцева, Виктора Золотова и Александра Бортникова рассказать об уровне обеспеченности подчиненных и ходе заключения госконтрактов.
Где нашли, там оказали помощь. О работе врачей-добровольцев в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
5 декабря 2022, 09:18
"Где нашли, там оказали помощь". О работе врачей-добровольцев в зоне СВОВ зоне специальной военной операции работают врачи, которые добровольно прибыли туда для оказания медицинской помощи пострадавшим и раненым бойцам и мирному населению. Штат развернутого военного госпиталя достаточно укомплектован, а сам лагерь легко перемещается.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗдоровье - ОбществоМихаил МишустинСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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