15:26 08.02.2023 (обновлено: 15:49 08.02.2023)
Правительство выделило дополнительные средства для медработников в зоне СВО
Мишустин сообщил о выделении дополнительных средств для медработников в зоне спецоперации
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВрачи медицинского отряда специального назначения ВДВ оперируют раненого местного жителя в Херсонской области
Врачи медицинского отряда специального назначения ВДВ оперируют раненого местного жителя в Херсонской области. Архивное фото
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Правительство РФ выделило дополнительные средства для выплат медработникам, находящимся в зоне спецоперации, вопрос их начисления нужно держать на контроле, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, который возглавляет координационный совет по обеспечению вооруженных сил РФ.
"Правительство выделило дополнительное финансирование на специальные доплаты медицинским работникам Вооруженных сил и другим военнослужащим, которые оказывают помощь раненым. Уважаемые коллеги, прошу лично отслеживать своевременное доведение средств до каждого, кто выполняет задачи в ходе СВО", - сказал он на заседании совета в среду.
Премьер также попросил министра обороны Сергея Шойгу, глав МВД, Росгвардии и ФСБ - Владимира Колокольцева, Виктора Золотова и Александра Бортникова рассказать об уровне обеспеченности подчиненных и ходе заключения госконтрактов.
5 декабря 2022, 09:18"Где нашли, там оказали помощь". О работе врачей-добровольцев в зоне СВОВ зоне специальной военной операции работают врачи, которые добровольно прибыли туда для оказания медицинской помощи пострадавшим и раненым бойцам и мирному населению. Штат развернутого военного госпиталя достаточно укомплектован, а сам лагерь легко перемещается.