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ВС России поразили в ДНР штаб украинской 79-й десантно-штурмовой бригады - РИА Новости, 08.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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ВС России поразили в ДНР штаб украинской 79-й десантно-штурмовой бригады
ВС России поразили в ДНР штаб украинской 79-й десантно-штурмовой бригады - РИА Новости, 08.02.2023
ВС России поразили в ДНР штаб украинской 79-й десантно-штурмовой бригады
Российские войска в районе Красногоровки (ДНР) поразили штаб украинской 79-й десантно-штурмовой бригады, сообщило в среду министерство обороны РФ. РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T15:15
2023-02-08T15:15
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
красногоровка
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Российские войска в районе Красногоровки (ДНР) поразили штаб украинской 79-й десантно-штурмовой бригады, сообщило в среду министерство обороны РФ. "В районе населенного пункта Красногоровка Донецкой Народной Республики поражен штаб 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства.
донецкая народная республика
красногоровка
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донецкая народная республика, красногоровка, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Красногоровка, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
15:15 08.02.2023
 
ВС России поразили в ДНР штаб украинской 79-й десантно-штурмовой бригады

Минобороны: российские военные поразили в ДНР штаб 79-й десантно-штурмовой бригады Украины

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкБоевая работа расчетов гаубиц в зоне спецоперации
Боевая работа расчетов гаубиц в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Боевая работа расчетов гаубиц в зоне спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Российские войска в районе Красногоровки (ДНР) поразили штаб украинской 79-й десантно-штурмовой бригады, сообщило в среду министерство обороны РФ.
"В районе населенного пункта Красногоровка Донецкой Народной Республики поражен штаб 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 16:31Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 07.02.2023
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаКрасногоровкаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФ
 
 
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