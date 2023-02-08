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ВС России поразили в ДНР штаб украинской 79-й десантно-штурмовой бригады
ВС России поразили в ДНР штаб украинской 79-й десантно-штурмовой бригады - РИА Новости, 08.02.2023
ВС России поразили в ДНР штаб украинской 79-й десантно-штурмовой бригады
Российские войска в районе Красногоровки (ДНР) поразили штаб украинской 79-й десантно-штурмовой бригады, сообщило в среду министерство обороны РФ. РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T15:15
2023-02-08T15:15
2023-02-08T15:15
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
красногоровка
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Российские войска в районе Красногоровки (ДНР) поразили штаб украинской 79-й десантно-штурмовой бригады, сообщило в среду министерство обороны РФ. "В районе населенного пункта Красногоровка Донецкой Народной Республики поражен штаб 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства.
донецкая народная республика
красногоровка
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, красногоровка, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Красногоровка, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
ВС России поразили в ДНР штаб украинской 79-й десантно-штурмовой бригады
Минобороны: российские военные поразили в ДНР штаб 79-й десантно-штурмовой бригады Украины