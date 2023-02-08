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Киев потерял на Купянском и Краснолиманском направлениях более 165 человек
Киев потерял на Купянском и Краснолиманском направлениях более 165 человек - РИА Новости, 08.02.2023
Киев потерял на Купянском и Краснолиманском направлениях более 165 человек
Киев на купянском и краснолиманском направлениях за сутки потерял более 160 военнослужащих, сообщили в среду в Минобороны РФ. РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T15:03
2023-02-08T15:03
2023-02-08T15:13
специальная военная операция на украине
безопасность
харьковская область
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Киев на купянском и краснолиманском направлениях за сутки потерял более 160 военнослужащих, сообщили в среду в Минобороны РФ."На Купянском направлении ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии Западной группировки войск нанесено поражение живой силе и технике подразделений 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ольшана, Першотравневое, Крахмальное, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики. За сутки на данном направлении уничтожено более 35 украинских военнослужащих, один бронетранспортер и автомобиль", - говорится в сообщении.На Краснолиманском направлении, отметили в министерстве, в результате ударов оперативно-тактической, армейской авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Центр" нанесено поражение скоплениям живой силы и техники подразделений 66-й механизированной, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригад войск Украины в районах населенных пунктов Стельмаховка, Червонопоповка, Червоная Диброва, Кузьмино (ЛНР) и Терны (ДНР)."Уничтожено свыше 130 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, три боевые бронированные машины, установка РСЗО "Град", а также склад боеприпасов 66-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Подлимана Харьковской области", - уточнили в Минобороны России.
харьковская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, харьковская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Харьковская область, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
15:03 08.02.2023 (обновлено: 15:13 08.02.2023)
Киев потерял на Купянском и Краснолиманском направлениях более 165 человек
Минобороны: Киев потерял на Купянском и Краснолиманском направлениях более 165 человек
МОСКВА, 8 фев – РИА Новости.
Киев на купянском и краснолиманском направлениях за сутки потерял более 160 военнослужащих, сообщили
в среду в Минобороны РФ.
"На Купянском направлении ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии Западной группировки войск нанесено поражение живой силе и технике подразделений 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ольшана, Першотравневое, Крахмальное, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики. За сутки на данном направлении уничтожено более 35 украинских военнослужащих, один бронетранспортер и автомобиль", - говорится в сообщении.
На Краснолиманском направлении, отметили в министерстве, в результате ударов оперативно-тактической, армейской авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Центр" нанесено поражение скоплениям живой силы и техники подразделений 66-й механизированной, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригад войск Украины в районах населенных пунктов Стельмаховка, Червонопоповка, Червоная Диброва, Кузьмино (ЛНР) и Терны (ДНР).
"Уничтожено свыше 130 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, три боевые бронированные машины, установка РСЗО "Град", а также склад боеприпасов 66-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Подлимана Харьковской области", - уточнили в Минобороны России.