https://ria.ru/20230208/spetsoperatsiya-1850570918.html

Киев потерял на Купянском и Краснолиманском направлениях более 165 человек

Киев потерял на Купянском и Краснолиманском направлениях более 165 человек - РИА Новости, 08.02.2023

Киев потерял на Купянском и Краснолиманском направлениях более 165 человек

Киев на купянском и краснолиманском направлениях за сутки потерял более 160 военнослужащих, сообщили в среду в Минобороны РФ. РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T15:03

2023-02-08T15:03

2023-02-08T15:13

специальная военная операция на украине

безопасность

харьковская область

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Киев на купянском и краснолиманском направлениях за сутки потерял более 160 военнослужащих, сообщили в среду в Минобороны РФ."На Купянском направлении ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии Западной группировки войск нанесено поражение живой силе и технике подразделений 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ольшана, Першотравневое, Крахмальное, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики. За сутки на данном направлении уничтожено более 35 украинских военнослужащих, один бронетранспортер и автомобиль", - говорится в сообщении.На Краснолиманском направлении, отметили в министерстве, в результате ударов оперативно-тактической, армейской авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Центр" нанесено поражение скоплениям живой силы и техники подразделений 66-й механизированной, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригад войск Украины в районах населенных пунктов Стельмаховка, Червонопоповка, Червоная Диброва, Кузьмино (ЛНР) и Терны (ДНР)."Уничтожено свыше 130 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, три боевые бронированные машины, установка РСЗО "Град", а также склад боеприпасов 66-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Подлимана Харьковской области", - уточнили в Минобороны России.

харьковская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, харьковская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины