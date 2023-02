https://ria.ru/20230208/smartfon-1850361075.html

Смартфоны серии realme 10 Pro+ с изогнутым дисплеем поступили в продажу

Смартфоны серии realme 10 Pro+ с изогнутым дисплеем поступили в продажу - РИА Новости, 08.02.2023

Смартфоны серии realme 10 Pro+ с изогнутым дисплеем поступили в продажу

realme, самый быстрорастущий бренд смартфонов в мире, представляет смартфоны realme 10 Pro и 10 Pro+. realme 10 Pro+ получил первый в своем ценовом сегменте...

realme, самый быстрорастущий бренд смартфонов в мире, представляет смартфоны realme 10 Pro и 10 Pro+. realme 10 Pro+ получил первый в своем ценовом сегменте изогнутый дисплей с частотой обновления 120 Гц, узкой рамкой и ШИМ 2160 Гц. Он отличается ультралегким корпусом с эффектным гиперпространственным дизайном, камерой ProLight разрешением 108 Мп, высокой производительностью благодаря чипсету Dimensity 1080 5G и динамической оперативной памятью до 24 ГБ. Его пользователям также впервые станет доступен предустановленный новейший пользовательский интерфейс UI 4.0. При этом стоимость realme 10 Pro+ составляе от 32 999 рублей за версию 8 ГБ+128 ГБ и от 36 999 рублей за версию 12 ГБ + 256 Гб.Модель realme 10 Pro по цене от 22 999 рублей за версию 8 ГБ+128 ГБ и от 25 999 рублей за версию 8 ГБ + 256 Гб оснащена безграничным дисплеем с частотой обновления 120 Гц и ультратонкими боковыми рамками шириной 1 мм, а также процессором SD 695 5G, камерой ProLight 108 Мп и корпусом с гиперпространственным дизайном.На все устройства realme 10 Pro и realme 10 Pro+, купленные в период с 14 февраля до 24 марта и активированные в течение 7 дней после приобретения, распространяется бесплатная гарантия на замену дисплея, которая действует 6 месяцев.realme 10 Pro+. Первый в своей ценовой категории изогнутый дисплей 120 Гц с нижней рамкой шириной 2,33 мм и ШИМ 2160 ГцСмартфоны с изогнутыми дисплеями всегда считались премиальными моделями, поскольку они красиво выглядят, удобно лежат в руке и обходятся дороже в производстве, чем устройства с плоскими экранами. 6,7” AMOLED дисплей realme 10 Pro+ имеет тактильно приятные геометрические формы за счет угла изгиба в 61 градус, а специально разработанная технология X-touch предотвращает случайное нажатие и не искажает воспроизводимый по краям контент. Полезная площадь составляет целых 93,65%.Контрастность дисплея realme 10 Pro+ составляет 5 000 000:1, а цветовой охват соответствует 100% по стандарту DCI-P3, что вкупе с разрешением 2412x1080 и общим количеством цветов более 1 миллиарда обеспечивает максимально реалистичную и яркую картинку. Пиковая яркость составляет 900 нит, а автоматическая настройка яркости имеет 4096 уровней, обеспечивая комфортное использование смартфона вне зависимости от уровня окружающей освещенности. При слабом освещении (яркости ниже 90 нит), когда работа диммирования постоянным током не представляется возможной, он автоматически переключается в режим ШИМ 2160 Гц для подавления эффекта мерцания, сохранения точной цветопередачи и обеспечения большего комфорта для глаз пользователя. Отсутствие мерцания и сниженное количество излучения синего цвета — двух факторов, негативно влияющих на зрение и центральную нервную систему человека, — подтверждают сертификаты немецкой лаборатории TUV Rheinland.Иммерсивное погружение, помимо потрясающего дисплея, обеспечивают двойные стереодинамики с глубоким объемным звуком, невероятно четко воспроизводящие весь музыкальный диапазон. Динамики имеют сертификат Hi-Res Audio. Все вместе это позволяет наслаждаться просмотром фильмов и прослушиванием музыки на качественно новом уровне в любом удобном месте.Поддержка алгоритма 4-го поколения Anti-mistouch на 10 Pro+ значительно сокращает долю случайных нажатий на изогнутом экране за счет увеличенной на 20% зоны защиты от прикосновений. Кроме того, пользователям доступен ряд эксклюзивных программных функций, в том числе подсветка по краям экрана, динамические обои, "умная" боковая панель и часы AOD edge.Тонкий (7,78 мм) и ультралегкий (173 г) корпус с гиперпространственным дизайномПреломленный свет на корпусе смартфона создает динамичный трехмерный эффект, будто растягиваясь до предела на сверхвысокой скорости. Данный эффект достигается за счет сложного покрытия, состоящего из нескольких слоев нано пленки толщиной от 275 до 400 нм, а каждый слой, в свою очередь, имеет свою нано текстуру, транспарентность и градиент. Это визуализирует футуристический образ смартфона будущего и выделяет его среди всех окружающих — с каждым поворотом и в каждом ракурсе смартфон будет выглядеть по-новому. realme 10 Pro+ воплощает эту идею в ультратонком корпусе весом 173 г и толщиной 7,78 мм.Гаджет доступен в трех цветах: Золотом, Голубом и Черном.Флагманская 108-Мп камера ProLightrealme 10 Pro+ оснащен 108-Мп камерой ProLight с архитектурой HyperShot AI.Благодаря блоку камер, который состоит из основного модуля разрешением 108 Мп, сверхширокоугольного модуля разрешением 8 Мп и макромодуля с фокусным расстоянием съемки 4 см, смартфон 10 Pro+ не только стильно выглядит, но и позволяет выразить себя с помощью фотографии.Усовершенствованные алгоритм ИИ-фотосъемки и новые технологии обработки изображений значительно повышают общее качество работы камеры. Во-первых, движок QuickShot Acceleration позволяет создавать ночные снимки за 1 секунду, что в 5 раз быстрее, чем его предыдущая версия. Во-вторых, технология Image Fusion обновляет базовую архитектуру и алгоритмы для повышения производительности съемки HDR, в то время как технология биннинга пикселей 9 в 1 значительно улучшает возможность контроля сторонних шумов с увеличением максимальной яркости. И, наконец, усовершенствованный суперсенсорный алгоритм ProLight в ночном режиме обрабатывает снимки на основе RAW формата и отображает еще больше деталей в ночных пейзажах.realme 10 Pro+ оснащен технологией 3x In-sensor Zoom, которая позволяет добиваться эффекта 3-кратного оптического зума, используя средние 12 мегапикселей камеры. Кроме того, камера получила обновленный режим уличной фотографии 3.0. Теперь для пользователей доступны интеллектуальные рекомендации "Умный город", которые помогут выбрать из 15 доступных фильтров подходящий для конкретного географического положения. Для отображения параметров уличной съемки используются водяные знаки, что очень удобно при настройке режима фотосъемки на профессиональном уровне, а интеллектуальная стабилизация позволяет создавать четкие кадры даже в движении. В числе других новых функций для повышения качества съемки — "Супергрупповой портрет", "Один дубль" и "Алгоритм AI отслеживания персонажа во время съемки видео".Чипсет Dimensity 1080 5G и до 24 ГБ Динамической оперативной памятиМодель realme 10 Pro+ первой в России получила чипсет Dimensity 1080 5G, выполненный на 6-нм техпроцессе TSMC и обладающий восемью ядрами с частотой до 2,6 ГГц, что обеспечивает впечатляющий результат в 520 000 баллов в бенчмарке AnTuTu. Этот производительный процессор делает возможным стабильную высокую частоту кадров и сверхнизкое энергопотребление во время гейминга. Кроме того, чип получил ряд функций 5G, в том числе интеллектуальное переключение между 4G и 5G, доступ к 4G-интернету во время телефонных звонков, автоматическое подключение к 5G и технологию агрегации частот. Он также поддерживает 46 основных глобальных частотных диапазонов.В смартфоне применена усовершенствованная технология DRAM, которая с помощью программного обеспечения позволяет преобразовывать постоянную память в виртуальную оперативную для обеспечения многозадачности операций. Пользователям доступны версии смартфона с 8 и 12 ГБ оперативной памяти, которую можно расширить за счет самой большой в сегменте динамической оперативной памяти до 24 ГБ. Объем встроенной памяти устройства 128 ГБ и 256 ГБ.Первый смартфон с предустановленным интерфейсом realme UI 4.0 последнего поколенияrealme UI 4.0 получил такие актуальные функции, как, например, "умный" always on display.Благодаря усовершенствованным технологиям InputBoost 3.0 и Dexopt, realme UI 4.0 получил обновленную динамическую вычислительную платформу для длительной и удобной работы в браузере с высокой плавностью и низким энергопотреблением. Кроме того, движок Quantum Animation Engine обеспечивает мягкое и естественное взаимодействие, делая каждый свайп и каждое нажатие отзывчивыми и плавными.Учитывая огромное число приложений, с которыми пользователи взаимодействуют каждый день, новая оболочка получила набор более интуитивно понятных иконок приложений, значение которых можно определить с первого взгляда. Новый пользовательский интерфейс realme UI 4.0 выполнен в формате карточек, в которых сгруппированы различные сегменты информации, включая новый центр управления. Его также можно оптимизировать, чтобы максимально быстро получать наиболее важную информацию. Кроме этого, realme UI 4.0 предлагает цветочные обои и Shadow-reflective clock для более динамичного вида интерфейса.Интеллектуальное взаимодействие упрощает повседневные задачи для пользователей и делает использование смартфона более персонализированным. realme UI 4.0 получил несколько интересных функций AOD (Always On Display).realme UI 4.0 инновационным образом использует Bitmoji. Более разнообразные и персонализированные анимированные аватары на AOD позволяют отображать, что делает пользователь, в формате AOD.Вместе с тем, в realme UI 4.0 реализованы новые функции для защиты конфиденциальности. Например, функция Auto Pixelate автоматически распознает и пикселирует фотографии профиля и имена на скриншотах. А функция "Личный сейф" (Private Safe), основанная на стандарте Advanced Encryption Standard (AES), позволяет шифровать важные файлы и изображения перед отправкой.Энергоэффективный образ жизниБазовые системные функции в realme 4.0 были значительно усовершенствованы. Новая функция Dynamic Computing Engine повышает общую производительность и сокращает энергопотребление системы, позволяя долго и с комфортом пользоваться смартфоном. Благодаря ей общая производительность повышается на 10%, а время автономной работы во время гейминга продлевается на 4,7%.Проект совместного создания виджетов realme Widget Co-Creation ProjectПеред официальным выходом realme UI 4.0 компания представила проект realme widget UI Co-creation, в рамках которого обычные пользователи и дизайнеры интерфейсов по всему миру могли создать интерактивный и инновационный дизайн виджетов для realme UI 4.0. Одним из победителей стал участник из России — команда realme UI будет сотрудничать с ним и другими авторами для разработки и внедрения новых виджетов в realme UI 4.0, чтобы они стали доступны всем пользователям realme.Интеллектуальный алгоритм мощной зарядкиrealme 10 Pro+ имеет в комплекте зарядное устройство SUPERVOOC мощностью 67Вт с инновационной технологией заряда. За счет снижения выделения тепла и сопротивления, такая технология обеспечивает высокую энергоэффективность и безопасность. Впечатляющая быстрая зарядка может полностью зарядить смартфон от 0 до 50% за 17 минут, а от 0 до 100% за 45 минут. И в то же время интеллектуальный алгоритм позаботится о долговечности срока службы аккумулятора: скорость зарядки будет варьироваться от очень высокой в начале процесса зарядки от 0% и снизится при достижении зарядки аккумулятора в 80%.Емкость аккумулятора 5000 мАч позволяет показывать феноменальные цифры работы смартфона: более 30 часов звонков, более 20 часов просмотра видео на YouTube, более 7 часов мобильного гейминга и 528 часов в режиме ожидания.Поддержка технологии реверсивной зарядки также дает возможность с легкостью подзарядить беспроводные наушники или другие аксессуары с разъемом Type C.realme 10 Pro. Ультратонкие боковые рамки шириной 1 ммrealme 10 Pro оснащен передовым безграничным дисплеем 120 Гц, толщина рамок которого составляет 1 мм. Дисплей поддерживает 6 уровней частоты обновления в 30 Гц, 48 Гц, 50 Гц, 60 Гц, 90 Гц, 120 Гц, которые включаются автоматически в зависимости от того, какой пользовательский сценарий будет применен (чтение, мобильный гейминг или скроллинг страниц в интернете). Такая многоуровневая частота обновления означает, что дисплей может значительно экономить энергию аккумулятора, и он прослужит в течение всего дня.Кроме того, пользователям доступны те же потрясающие возможности для фотосъемки и премиальный дизайн, что и в 10 Pro+, с производительным чипсетом Snapdragon 695 5G, суперъемким аккумулятором 5000 мАч при толщине 8,1 мм и весе смартфона в 190 г, зарядкой 33 Вт SUPERVOOC, камерой ProLight 108 Мп и предустановленным пользовательским интерфейсом realme UI 4.0.Российская цена и конфигурацииСмартфоны серии realme 10 Pro уже в продаже в России. Они доступны в Золотом, Голубом и Черном цветах в следующих конфигурациях:Подробная информация на сайте.ㅤРЕКЛАМАООО"РМ КОММЬЮНИКЕЙШН"; ИНН: 7703474590erid: 4CQwVszH9pSXLnC9P2K

