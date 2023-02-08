https://ria.ru/20230208/slutskiy-1850680727.html

Слуцкий о публикации Херша: наглое преступление континентального масштаба

Слуцкий о публикации Херша: наглое преступление континентального масштаба - РИА Новости, 08.02.2023

Слуцкий о публикации Херша: наглое преступление континентального масштаба

Глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя публикацию лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша о причастности... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T21:36

2023-02-08T21:36

2023-02-08T21:36

сша

россия

леонид слуцкий (политик)

джо байден

нато

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя публикацию лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша о причастности США ко взрывам "Северных потоков", заявил, что совершено наглое криминальное преступление континентального масштаба В опубликованном в среду расследовании Херша говорится, что американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под "Северные потоки" взрывчатку, которую спустя три месяца активировали норвежцы. Президент США Джо Байден решился на диверсию на "Северных потоках" после более девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности, утверждает Херш. "Что имеем? По сути, речь идет о настоящем межгосударственном сговоре с целью получения контроля над европейским газовым рынком. Совершено наглое криминальное преступление континентального масштаба. Как гласят законы криминалистики - для раскрытия ищи того, кому это было выгодно. И здесь есть все: и мотив, и баснословные, даже неприличные барыши", - написал Слуцкий в своем телеграм-канале. По его словам, США не скрывали, что мечтают заместить российский газ своим в Европе, а Норвегия нарастила до рекордных значений европейский экспорт газа, "не стесняясь выставлять цены". Теракты произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов. США являются главными выгодополучателями от взрывов на "Северных потоках", говорил секретарь Совбеза России Николай Патрушев 30 сентября 2022 года на совещании глав спецслужб стран СНГ. Президент РФ Владимир Путин 31 октября 2022 года сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва, и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин также заявил, что взрыв на газопроводе "Северный поток" - это очевидный теракт.

https://ria.ru/20230208/snouden-1850679012.html

https://ria.ru/20230208/rassledovanie-1850631108.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ангелина Орехова

сша, россия, леонид слуцкий (политик), джо байден, нато