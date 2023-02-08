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Пострадавшая в химкинской школе ученица пришла в себя - РИА Новости, 08.02.2023
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Пострадавшая в химкинской школе ученица пришла в себя
Пострадавшая в химкинской школе ученица пришла в себя - РИА Новости, 08.02.2023
Пострадавшая в химкинской школе ученица пришла в себя
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале сообщил, что пострадавшая в школе в Химках ученица пришла в себя после госпитализации, в... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T13:28
2023-02-08T13:35
химки
происшествия
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале сообщил, что пострадавшая в школе в Химках ученица пришла в себя после госпитализации, в сознании, дышит без ИВЛ, внутренние органы не задеты.Во вторник днём в пресс-службе областного главка МВД сообщили, что словесный конфликт между двумя пятиклассницами в химкинской школе закончился поножовщиной: одна из девочек нанесла другой ножевые ранения, пострадавшую несовершеннолетнюю 2012 года рождения госпитализировали."Одиннадцатилетняя Соня, пострадавшая вчера в одной из химкинских школ, уже пришла в себя. Ран много, но, к счастью, внутренние органы не задеты. Она потеряла много крови, но детский организм обязательно справится, сегодня Соня в сознании и дышит сама, без ИВЛ. Родители рядом, не отходят от дочери ни на минуту", - написал он.Воробьев подчеркнул, что для всех эта ситуация стала шоком. "Мы очень волновались за Соню, но спасибо врачам из Химок и Люберец и санавиации – сработали четко, быстро. Самое страшное позади. Соня поправится обязательно", - заключил он.
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химки
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химки, происшествия, московская область (подмосковье), андрей воробьев
Химки, Происшествия, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев
13:28 08.02.2023 (обновлено: 13:35 08.02.2023)
 
Пострадавшая в химкинской школе ученица пришла в себя

Ученица химкинской школы, получившая ножевые ранения от одноклассницы, пришла в себя

© Фото : Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Московской областиСотрудница СК России в лицее города Химки, где ученица получила ножевые ранения
Сотрудница СК России в лицее города Химки, где ученица получила ножевые ранения - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© Фото : Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Московской области
Сотрудница СК России в лицее города Химки, где ученица получила ножевые ранения
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале сообщил, что пострадавшая в школе в Химках ученица пришла в себя после госпитализации, в сознании, дышит без ИВЛ, внутренние органы не задеты.
Во вторник днём в пресс-службе областного главка МВД сообщили, что словесный конфликт между двумя пятиклассницами в химкинской школе закончился поножовщиной: одна из девочек нанесла другой ножевые ранения, пострадавшую несовершеннолетнюю 2012 года рождения госпитализировали.
"Одиннадцатилетняя Соня, пострадавшая вчера в одной из химкинских школ, уже пришла в себя. Ран много, но, к счастью, внутренние органы не задеты. Она потеряла много крови, но детский организм обязательно справится, сегодня Соня в сознании и дышит сама, без ИВЛ. Родители рядом, не отходят от дочери ни на минуту", - написал он.
Воробьев подчеркнул, что для всех эта ситуация стала шоком. "Мы очень волновались за Соню, но спасибо врачам из Химок и Люберец и санавиации – сработали четко, быстро. Самое страшное позади. Соня поправится обязательно", - заключил он.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
11:44
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ХимкиПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Андрей Воробьев
 
 
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