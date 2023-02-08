13:28 08.02.2023 (обновлено: 13:35 08.02.2023)
Пострадавшая в химкинской школе ученица пришла в себя
Ученица химкинской школы, получившая ножевые ранения от одноклассницы, пришла в себя
© Фото : Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Московской областиСотрудница СК России в лицее города Химки, где ученица получила ножевые ранения
Сотрудница СК России в лицее города Химки, где ученица получила ножевые ранения
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале сообщил, что пострадавшая в школе в Химках ученица пришла в себя после госпитализации, в сознании, дышит без ИВЛ, внутренние органы не задеты.
Во вторник днём в пресс-службе областного главка МВД сообщили, что словесный конфликт между двумя пятиклассницами в химкинской школе закончился поножовщиной: одна из девочек нанесла другой ножевые ранения, пострадавшую несовершеннолетнюю 2012 года рождения госпитализировали.
"Одиннадцатилетняя Соня, пострадавшая вчера в одной из химкинских школ, уже пришла в себя. Ран много, но, к счастью, внутренние органы не задеты. Она потеряла много крови, но детский организм обязательно справится, сегодня Соня в сознании и дышит сама, без ИВЛ. Родители рядом, не отходят от дочери ни на минуту", - написал он.
Воробьев подчеркнул, что для всех эта ситуация стала шоком. "Мы очень волновались за Соню, но спасибо врачам из Химок и Люберец и санавиации – сработали четко, быстро. Самое страшное позади. Соня поправится обязательно", - заключил он.