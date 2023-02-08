https://ria.ru/20230208/shkola-1850535472.html

Пострадавшая в химкинской школе ученица пришла в себя

Пострадавшая в химкинской школе ученица пришла в себя - РИА Новости, 08.02.2023

Пострадавшая в химкинской школе ученица пришла в себя

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале сообщил, что пострадавшая в школе в Химках ученица пришла в себя после госпитализации, в... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T13:28

2023-02-08T13:28

2023-02-08T13:35

химки

происшествия

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале сообщил, что пострадавшая в школе в Химках ученица пришла в себя после госпитализации, в сознании, дышит без ИВЛ, внутренние органы не задеты.Во вторник днём в пресс-службе областного главка МВД сообщили, что словесный конфликт между двумя пятиклассницами в химкинской школе закончился поножовщиной: одна из девочек нанесла другой ножевые ранения, пострадавшую несовершеннолетнюю 2012 года рождения госпитализировали."Одиннадцатилетняя Соня, пострадавшая вчера в одной из химкинских школ, уже пришла в себя. Ран много, но, к счастью, внутренние органы не задеты. Она потеряла много крови, но детский организм обязательно справится, сегодня Соня в сознании и дышит сама, без ИВЛ. Родители рядом, не отходят от дочери ни на минуту", - написал он.Воробьев подчеркнул, что для всех эта ситуация стала шоком. "Мы очень волновались за Соню, но спасибо врачам из Химок и Люберец и санавиации – сработали четко, быстро. Самое страшное позади. Соня поправится обязательно", - заключил он.

https://ria.ru/20230208/politsiya-1850507237.html

химки

московская область (подмосковье)

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Кирилл Волков

химки, происшествия, московская область (подмосковье), андрей воробьев